Illa garanteix que el curs arrencarà amb normalitat
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està convençut que podrà encarrilar les demandes dels professors i que la situació de tensió a les aules s’apaivagarà abans de l’inici del curs al setembre. Illa va mostrar el seu respecte al dret de vaga, però va demanar, alhora, garantir que la visita del Pontífex transcorregués "amb la màxima normalitat", tal com va passar.
"Per descomptat que tindrem inici de curs, i esperem que les coses es puguin encarrilar en la millor de les direccions", va afirmar en declaracions a TV3.
El president va descartar, això sí, que la Federació d’Associacions de Famílies (Affac) es pugui incorporar a la taula de negociació que té la Conselleria d’Educació amb els sindicats, així com la ronda de contactes amb grups parlamentaris i experts educatius que han reclamat partits com Junts o els Comuns. "Tots els grups estan cridats a fer propostes, però cada un ha de fer la seva part", va defensar.
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