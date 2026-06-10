Possible venjança
Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona
Les càmeres de videovigilància de la Policia han gravat el sicari, un home de 40 anys de complexió forta que ha fugit corrent del lloc dels fets
Mort un home d’un tret al cap davant una comissaria del centre de Barcelona, a prop d’on surt aquesta tarda el papamòbil
Guillem Sánchez
Els Mossos d’Esquadra mantenen actiu un dispositiu de recerca del pistoler que ha matat un home aquest dimecres poc abans de les deu del matí. Els fets han ocorregut al centre de Barcelona, al carrer Balmes, gairebé a l’altura de travessera de Gràcia. El sospitós ha disparat un tret al cap de la víctima i s’ha allunyat de la zona a peu, corrent. Les càmeres de videovigilància de la comissaria de Policia, davant la qual l’home ha sigut abatut, han captat la seva imatge, que publica aquest diari.
La Pilar, una veïna de 72 anys d’aquest barri, és una de les testimonis que ha prestat declaració als investigadors del grup d’Homicidis que s’han fet càrrec d’un assassinat que sembla una altra execució emmarcada en la guerra entre bandes de narcotraficants. «He sentit un so semblant al d’un petard, he aixecat la vista i he vist un home d’uns 40 anys, fornit, amb polo de color beix que tenia el braç estès i la pistola a la mà», assegura. «Després ha fugit pel carrer Granada del Penedès». Segons la descripció d’aquesta testimoni, els fets es corresponen amb un atac sorprenent, sense que hi hagués cap discussió prèvia entre els dos homes.
Complexió atlètica
«He sentit el tret, he sortit al carrer i he vist que sortia gent corrent en diverses direccions, espantades al veure que havien matat un home», afegeix un porter d’un bloc ubicat molt a prop del crim, en un relat molt semblant al de la majoria de persones que han sortit dels seus negocis o residències per veure què estava passant i han topat amb la imatge de la víctima, estesa a terra, amb un tret al cap.
L’atac s’ha produït just davant la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. Les càmeres han captat la imatge del sospitós. En aquesta captura s’aprecia que es tracta d’un home complexió atlèticai mitjana edat i que porta un casc de bici en una mà. En l’altra, la pistola.
Els agents d’aquest cos han sigut els primers que han avisat els Mossos del que ha passat. Diverses patrulles de la policia catalana, també de la Guàrdia Urbana, s’han dirigit de seguida al lloc dels fets.
Mòbil i pistola
El pistoler, tal com ha explicat a aquest diari la testimoni Pilar, ha sortit fugint pel carrer Granada del Penedès fins a la Via Augusta. En aquest segon carrer ha girat a l’esquerra fins a la marquesina de l’autobús de la plaça de Gal·la Placídia. Diversos testimonis han conduït els investigadors fins aquest lloc, on han trobat l’arma del crim. Era una pistola que havia deixat oculta sota el casc de la bicicleta. Sobre el banc, ha deixat el seu telèfon mòbil.
Que hagi deixat el seu mòbil és estrany. És un dispositiu que pot fer que l’identifiquin. No ho és, no obstant, que s’hagi desfet de la pistola, una pràctica habitual.
El rastre del sospitós s’ha perdut en aquesta marquesina de Gal·la Placídia. Sobre el banc també hi havia sang, tot i que el més probable és que es tracti de sang de la víctima perquè s’ha acostat molt per efectuar el tret.
Els Mossos mantenen actiu un dispositiu que està elevant una congestió del trànsit ja compromesa per la presència del Papa a Barcelona.
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