Investigació en marxa
La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen
Els missatges en un xat d’amigues s’han convertit en una peça de càrrec important contra el progenitor
La mare del nadó maltractat a Barcelona va buscar a Google «la meva parella no tracta bé el meu fill»
J. G. Albalat
La mare del nadó que va ingressar el 16 de març a l’Hospital Vall d’Hebron amb greus lesions ocasionades per un presumpte maltractament continuat va confessar dies abans a dues companyes i amigues seves, infermeres igual que ella, que «es plantejava fer fora el seu marit de casa perquè no cuidava bé el seu fill», segons les fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. Aquestes dues testimonis han relatat aquest dimecres davant del jutge que investiga el cas el que escrivia l’acusada, que es troba en llibertat, sobre la seva parella, que encara està empresonada. D’aquesta manera, els investigadors consideren una peça clau els missatges que hi ha al xat de WhatsApp i que són anteriors a l’ingrés hospitalari del nen amb greus lesions.
Les fonts consultades per aquest diari han assegurat que el 4 de març va ser quan es va precipitar tot. Aquell dia, la mare del nadó va realitzar una sèrie de recerques a internet amb aquest contingut: «A la meva parella li queda gran el nadó», «la meva parella no suporta el nadó», «la meva parella no tracta bé el meu nadó», «no és carinyós amb el meu nadó», «es posa nerviós, crida amb el nadó en braços», entre d’altres. La dona, a més, va consultar a què es devia un hematoma que el petit tenia a la cara. Dies després, el 9 de març, la imputada va confessar a les seves amigues i companyes de feina que volia fer fora el seu marit de casa pel maltractament que donava al seu fill.
No obstant, aquestes dues testimonis també han relatat que el matrimoni estava passant per mals moments, ja que la mare del menor es queixava que el seu marit no cuidava bé el nadó. El motiu, segons la seva declaració davant el jutge, és que ella sí que tenia il·lusió per tenir un fill, i per això es va sotmetre a un tractament de reproducció assistida, mentre que ell, en canvi, no tenia cap interès a ser pare. «A ella se la veia il·lusionada amb l’embaràs i amb el naixement del seu fill; a ell, no», han explicat les fonts sobre les paraules pronunciades en l’interrogatori per les dues amigues de l’acusada. Aquests dos testimonis també han manifestat que no arribaven a entendre com la mare del petit no anava a la Vall d’Hebron, on treballava, quan el seu fill es trobava malament, i sí que acudia a altres hospitals, com el del Mar, Sant Joan de Déu o Sant Pau. Una dada: quan la mare encara era a la presó va trucar des d’allà a una de les seves amigues per interessar-se pel que havia escrit en aquest xat de WhatsApp.
Les veïnes i la treballadora social
Aquell 4 de març, quan es va precipitar tot, l’acusada es va trobar amb una veïna del bloc on viu. Aquesta persona, que també ha declarat aquest dimecres, ha explicat al jutge que la mare del nadó li va comentar, adreçant-se al seu marit, que estava present, que aquest «no s’adonava de les manasses que té». Segons aquesta testimoni, l’home es va mostrar impassible i no es va sentir ofès. Les dues dones tenien certa relació perquè la testimoni havia sigut mare feia poc, tot i que aquesta última ha precisat que no havia percebut que el nadó plorés gaire, però sí que els progenitors estaven cansats. Una altra veïna ha relatat que un dia es va trobar la mare del petit a l’ascensor i que ella estava «freda» i «enfadada», tot i que ha incidit que tampoc eren amigues.
El jutge i el fiscal Félix Martínez, així com els advocats defensors del pare i la mare del menor –que viu ara amb una família d’acollida–, també han interrogat durant una hora i mitja una treballadora social de la Vall d’Hebron que es va entrevistar amb els pares diverses vegades durant els dies en què el nen va estar ingressat al centre sanitari, inicialment a l’uci. Aquesta testimoni ha explicat les reaccions que van tenir aquell dia els progenitors. Segons ha relatat aquesta empleada del centre sanitari, els dos acusats simplement es van mostrar enfadats al sentir que se’ls estava qüestionant quan els hi anaven explicant les lesions que patia el seu fill. En cap moment, ha recordat, el pare i la mare del petit van oferir explicacions sobre les ferides que presentava el nadó.
La treballadora social de la Vall d’Hebron ha explicat amb detall el que va passar amb una dona de parla anglesa que compartia habitació a la Vall d’Hebron amb els pares del nadó i que va explicar al personal sanitari que el pare del menor li «tapava la boca» quan «plorava de manera insistent» i «sacsejava el llit on es trobava» de manera «brutal». Segons la documentació inclosa en el procés judicial, aquesta dona, que va ratificar fa uns dies la seva versió davant el jutge, va explicar aquesta situació al personal sanitari. «Sisplau, ajudin el nadó» –‘please, help the baby’–, va implorar.
La dona anglesa va afegir que, quan el progenitor li donava el biberó, «ho feia amb brusquedat i sense compte». Fins i tot va precisar que l’hi preparava amb «aigua freda» i l’hi posava a la boca amb «agressivitat». Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare. Més enllà d’això, també va relatar que, quan els dos progenitors eren a l’habitació i el nen «plorava molt», «cap dels dos l’agafava per calmar-lo».
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