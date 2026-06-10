Prevost a Barcelona
Lleó XIV assegura a l’església de Sant Agustí del Raval que mai va pensar a ser Papa
Davant de 92 organitzacions cristianes, el Papa ha tornat a cridar a lluitar contra la soledat no desitjada de la gent gran i ha tornat a llançar un missatge a favor de la unitat
Pau Lizana Manuel
El papa Lleó XIV ha dirigit des de l’església de Sant Agustí un acte davant de 92 entitats socials cristianes en què ha fet una crida a acompanyar les persones grans per evitar la soledat no desitjada i ha tornat a reivindicar la igualtat entre homes i dones. «No permetem que la soledat i l’abandonament es normalitzin en la vida dels adults grans», ha declarat el Pontífex durant la seva intervenció. La trobada ha servit perquè Prevost tornés a un temple que ja va visitar el 1984 i perquè el Papa, encara més íntim del que és habitual, admetés que quan era petit «mai va pensar» que seria Papa.
El Pontífex ho ha admès en resposta al petit Renzo, un nen de sis anys que li va escriure una carta al Papa preguntant tant per les seves aficions personals com pels desafiaments als quals s’ha hagut d’enfrontar en la seva vida. «¿T’agrada jugar a futbol? ¿De petit volies ser Papa?», ha llançat el nen davant el presbiteri de l’Església i davant el riure còmplice dels assistents. «¿Per què el meu pare té tanta feina? ¿Per què hi ha tanta gent dormint al carrer? ¿Per què hi ha tants avis sols si són tan importants? ¿S’ha de perdonar sempre?», ha continuat el petit, amb un auditori cada vegada més emmudit.
Lleó XIV ha respost després de fondre’s en una abraçada amb Renzo. «Sobre si m’agrada el futbol, t’he de dir que jugo a tenis, i que m’agrada molt», ha explicat el Pontífex estatunidenc, que en la seva joventut també va provar el futbol americà. Fent referència al Mundial que comença aquest dijous, el Papa ha aprofitat per assegurar que aquest esport «ens recorda una cosa que no podem oblidar: la vida no és una cursa en solitari, sinó un camí que aprenem a recórrer junts», en una altra referència a la necessitat de combatre la soledat no desitjada.
Més igualtat i més unitat
Durant la seva resposta a Renzo, el Papa ha cridat a «acollir tota dona com a germana, i tot home com a germà». «Com a fills del mateix Pare», ha reblat. Per al Papa, la unitat i la igualtat són una necessitat davant uns temps, com insisteix a recordar des de l’inici del seu papat, «en què sembla que s’ha perdut el sentit de la dignitat humana».
Prevost, com és habitual en tot el viatge, ha intercalat en el seu discurs el castellà i el català i ha volgut elogiar la feina de les organitzacions que acompanyen «els més petits i vulnerables a alleujar els seus sofriments i posar remei a la seva pobresa». Ho ha dit davant un públic ple de voluntaris i d’empleats d’entitats socials cristianes, moltes de les quals treballen al mateix barri del Raval de Barcelona, un dels més empobrits de la capital catalana.
Abans del testimoni de Renzo, han pogut parlar els responsables de tres d’aquestes organitzacions. Han estat Cristina García, de Càritas Diocesana de Barcelona; Xavier Agramunt; d’Obinso —centrada en l’atenció de persones addictes—; i Encarna Jordán, d’Adoratrices, una associació que cuida dones víctimes de tracta. Tots ells han explicat breument a què es dediquen i han rebut el reconeixement del Papa.
L’església de Sant Agustí
El lloc en què s’ha realitzat l’acte no és casual. L’església de Sant Agustí, encapçalada pel pare Faustin, dona menjar a centenars de persones cada dia al seu menjador social i es troba al cor del barri del Raval de Barcelona. A més, no és la primera vegada que Prevost la visita. «Quan vaig venir el 1984 estava tancada, i m’omple el cor tornar-hi i veure-la tan oberta i treballant per als altres», ha explicat el Pontífex, en un apunt que no estava previst en el seu discurs.
També existeix a la mateixa església una parròquia filipina, que porta el pare Michael Go. De fet, molts dels convidats aquest dimecres al temple, entre ells el petit Renzo, pertanyen a aquesta parròquia. Era fàcil veure membres d’aquesta comunitat esperant que els deixessin passar al Temple quan la Policía Nacional ha acordonat la zona cap a les 13.30, tres hores abans de l’arribada del Papa.
Trias, Gaspart, Omella i Puente
Més enllà dels fidels i dels membres de les entitats socials cristianes, tampoc no s’han perdut l’acte el seguici ja habitual del Papa a Catalunya. Allà hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler o el Cardenal Juan José Omella, que ha tornat a presentar el Pontífex. S’hi han afegit també altres personalitats com la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, el Ministro de Transportes, Óscar Puente o també l’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias o el del Futbol Club Barcelona, Joan Gaspart.
L’acte al temple del Raval ha estat l’últim de Robert Prevost abans de posar el colofó a la seva estada de dos dies a Barcelona amb la passejada en papamòbil i la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Familia.
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