PAU 2026
Les matemàtiques tornen a convertir-se en el «drama» de la selectivitat a Catalunya: «Ha sigut terrible; criminal»
PAU 2026, avui en directe: última hora del segon dia dels exàmens de selectivitat a Catalunya
Helena López
La cara dels xavals al sortir de l’examen de Matemàtiques parlava per ells. «Horrible, fatal». «El pitjor». «Indignació absoluta». «Criminal». Aquestes eren només algunes de les paraules amb què definien l’examen els alumnes que podien parlar perquè no estaven plorant o a punt de fer-ho, si parlaven. Un any més, les matemàtiques són, de moment, l’os de les PAU a Catalunya. Un examen que, segons expliquen els professors de matemàtiques que l’han consultat, no és que fos «excessivament difícil», però tenia una «redacció complexa». És a dir, no és que la prova demanés als nois realitzar operacions que no controlessin, sinó que ha sigut difícil entendre què demanava exactament cada enunciat. «El més complicat era la comprensió lectora», assenyalava Eva Aventín, profe de matemàtiques a secundària i correctora de la prova. «Hi havia moltes cosetes, serà difícil treure un 10», apuntava.
Una altra professora repassava l’examen i afegia que el format era diferent del que havien practicat a classe i això els havia descol·locat. «Era molt diferent dels exàmens amb què havien practicat. Molt. Amb el primer exercici m’he ofuscat. Era terrible. Traumàtic», apuntava asseguda al terra del passadís davant l’aula on acaba de fer l’examen la Mariona, estudiant de l’institut Mediterrània del Masnou, a qui l’exercici sobre el Canet Rock l’ha «traumatitzat». «Aquest any anirem traumatitzats al Canet Rock», deia la jove fent broma, que somreia, malgrat tot. La resta de matèries li han anat bé. Al costat de la seva amiga, la Paula mostra «indignació total». «¿No podem reclamar?», pregunta a la seva professora, enfadada perquè l’examen «no s’assemblava gens» a tots els que havien practicat a classe.
«Ha sigut el més difícil amb molta diferència; és molt fort que el d’ahir de Física fos tan fàcil i a Mates ens trobem amb això»
El Swayan, alumne de l’institut Barri Besòs de Barcelona, surt de l’examen de Matemàtiques amb la mateixa sensació que la Paula i la Mariona. «M’he posat nerviós amb la primera pregunta i he col·lapsat. Anava molt sobrat en Mates, pensant que dominava, i m’ha sortit malament», se sincera. El seu amic Denzel, del mateix institut, confessa que també s’ha atabalat. «M’ha fallat la concentració; ahir volia repassar mates i no em va donar temps i m’ha anat malament», s’enfonsa.
El «trauma» del Canet Rock
Xavi Solé, professor de Matemàtiques i corrector, coincideix amb la seva col·lega Eva que la manera en què estaven redactats els enunciats generava confusió. Hi havia exercicis, assenyala, que per la dificultat de l’operació que requerien podrien ser de 4t d’ESO, com el de percentatges, del Canet Rock, però el difícil era entendre què demanaven. La pregunta en qüestió era la següent: «L’Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d’un grup de rock català, i a decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d’aquest grup s’apunten al sorteig, i només al 16% els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis sèptimes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d’aconseguir-la és del 25%. ¿Quantes persones de Canet tenen entrada per al concert?».
Tampoc li ha anat bé a una altra Paula, en el seu cas de l’escola Santa Maria dels Apòstols. «Ha sigut el més difícil amb molta diferència. És molt fort que el d’ahir de Física fos tan fàcil i a Mates ens trobem amb això», afegeix.
A les tres, després del dinar, serà el torn de Biologia i Literatura Catalana.
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