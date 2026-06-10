La NASA elegeix els quatre astronautes de la missió lunar Artemis 3
Els quatre tripulants seleccionats són Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas i l’italià Luca Parmitano, amb Bob Hines a la reserva.
Valentina Raffio
La decisió ja està presa. Els quatre astronautes que el 2027 protagonitzaran l’última gran missió orbital al voltant de la Lluna seran Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas i l’italià Luca Parmitano, que es convertirà en el primer europeu a viatjar al voltant de la Lluna. També s’ha nomenat Bob Hines com a astronauta suplent. Aquests són els noms que la NASA va anunciar ahir en un esdeveniment per parlar de la missió Artemis 3, que tindrà com a objectiu "posar a prova diversos components crítics" del programa lunar, com els sistemes d’aterratge del futur mòdul lunar i el seu acoblament amb la nau nodrissa.La decisió ja està presa. Els quatre astronautes que el 2027 protagonitzaran l’última gran missió orbital al voltant de la Lluna abans de la tornada dels allunatges i de la construcció de la primera base permanent fora del planeta Terra seran Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas i l’italià Luca Parmitano, que es convertirà en el primer europeu a viatjar al voltant de la Lluna. En cas d’imprevistos d’última hora, també s’ha nomenat Bob Hines com a astronauta suplent. Aquests són els noms que la NASA ha anunciat aquest dimarts en un esdeveniment celebrat per parlar d’una missió Artemis 3 que, segons han explicat els responsables de l’agència, tindrà per objectiu "posar a prova diversos components crítics" del programa lunar com, per exemple, els sistemes d’aterratge del futur mòdul lunar i el seu acoblament amb la nau nodrissa que vehicula la missió.
Si tot funciona, per al 2028 està previst l’enlairament de la primera missió tripulada que aterrarà sobre el sòl lunar després de més de 50 anys d’absència. Però abans, afirma la NASA, és essencial que el viatge de Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio i Andre Douglas es faci amb èxit.Si tot funciona amb èxit, tan sols un any més tard, per al 2028, està previst l’enlairament de la primera missió tripulada que aterrarà sobre el sòl lunar després de més de 50 anys d’absència. Però abans, afirma la NASA, és essencial que el viatge de Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio i Andre Douglas es faci amb èxit.
Fa mesos que s’especula sobre qui podrien ser els protagonistes d’aquesta històrica missió a la Lluna, una de les més complexes plantejades fins ara. L’anunci encaixa amb els pitjors presagis de qui temia que la croada contra la diversitat impulsada per Trump deixés empremta en la selecció. Tots els astronautes seleccionats són homes. Excepte Parmitano, els altres són d’origen nord-americà, tot i que Rubio sigui d’origen salvadorenc. En la majoria de missions espacials llançades en els últims anys sempre s’ha inclòs almenys una astronauta a bord, però el programa que porta el nom de la deessa Artemis va decidir no incloure una dona al seu equip. Costa creure que es tracti d’una simple coincidència.Fa mesos que s’especula sobre qui podrien ser els protagonistes d’aquesta històrica missió a la Lluna que es perfila com una de les més complexes plantejades fins ara. I l’anunci, lluny de sorprendre, encaixa amb els pitjors presagis de qui temia que la croada contra la diversitat impulsada per Trump acabés deixant empremta en la selecció. I en certa manera, així ha sigut. Tots els astronautes seleccionats per a aquest projecte són homes. Excepte Parmità, tots els altres són d’origen nord-americà (tot i que Rubio, per exemple, sigui d’origen salvadorenc). En la gran majoria de missions espacials llançades en els últims anys sempre s’ha inclòs almenys una astronauta a bord però, paradoxalment, el programa que porta de nom a la deessa Artemis ha decidit a no incloure una dona al seu equip. I vista la intensa campanya de Trump per eliminar els criteris d’inclusió i diversitat en ciència, costa creure que es tracta d’una simple coincidència.
L’equip oficial d’Artemis 3 estarà liderat pel comandant Randy "Komrade" Bresnik, de la NASA, que s’entrena des del 2004 com astronauta i va formar part de dues missions espacials. El càrrec de pilot recaurà en Luca Parmitano, de l’Agència Espacial Europea (ESA), que compta amb formació com a pilot militar i va formar part de dues expedicions espacials. Com a especialistes de missió es va seleccionar Frank Rubio, que va arribar a ostentar un rècord de missió espacial de llarga durada, i Andre Douglas, que encara no ha fet cap viatge espacial. Com a suplent es va plantejar el nom de Bob Hines, un veterà de l’espai que va formar part de fins a tres expedicions diferents. Segons van anunciar els responsables de la missió, els cinc començaran des de ja els entrenaments oficials per familiaritzar-se amb la tecnologia de les naus implicades en aquesta expedició.L’equip oficial d’Artemis 3 estarà liderat pel comandant Randy "Komrade" Bresnik, de la NASA, que s’entrenen des del 2004 com astronauta i ha format part de dues missions espacials. El càrrec de pilot recaurà en Luca Parmitano, de l’Agència Espacial Europea (ESA), que compta amb formació com a pilot militar i ha format part de dues expedicions espacials. Com a especialises de missió s’ha seleccionat Frank Rubio, que va arribar a ostentar un rècord de missió espacial de llarga durada; i a Andre Douglas, que encara no ha fet cap viatge espacial. Com a suplent s’ha plantejat el nom de Bob Hines, un ‘veterà de l’espai’ que ha format part de fins a 3 expedicions diferents. Segons han anunciat aquest dimarts els responsables de la missió, els cinc començaran des de ja els entrenaments oficials per familiaritzar-se amb la tecnologia de les naus implicades en aquesta expedició així com en els elements experimentals.
Objectius
Segons els responsables de la missió, Artemis 3 serà una campanya "molt més complexa" que les seves predecessores, ja que aquest vol se centrarà a testar nous elements del programa lunar, com el mòdul que es posarà sobre la Lluna i que servirà per construir un futur assentament humà al satèl·lit. En total, s’estima que el recorregut d’aquesta missió durarà al voltant de dues setmanes. Una de les peces clau d’aquest projecte serà la participació de SpaceX, d’Elon Musk, i de Blue Origin, de Jeff Bezos, que posaran a prova els seus respectius sistemes d’allunatge per a futurs viatges.
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