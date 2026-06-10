El Papa beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Zowy Voeten
El primer que va fer el papa Lleó XIV ahir en arribar a l’Estadi Olímpic va ser beneir les ambulàncies que la monja Lucía Caram ha reunit per portar a Ucraïna, en una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa que constitueix el 44è corredor humanitari de la institució. A les 20.20 hores, sor Lucía sortia del recinte com a copilot de l’ambulància que obria la caravana, que consta de 31 vehicles i que dues hores després estava a punt de travessar la frontera amb França.
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Un xoc frontal a la C-63 a Lloret deixa almenys un ferit molt greu
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
- El porter Juan Carlos Martín no continuarà a Montilivi l’any vinent
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos
- Mil ovelles fan camí des de Crespià