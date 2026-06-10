Prevost crida a la unitat en català i castellà en la seva visita a la catedral
Insta barcelonins i catalans, "més enllà de tota polarització", a seguir "una vocació i responsabilitat especial" per construir acords
Glòria Ayuso
"Estimats germans i germanes, amb gran goig començar la meva visita resant l’Hora sisena en aquesta Catedral amb tots vosaltres". Van ser les primeres paraules que va pronunciar públicament, i en català, el papa Lleó XIV en l’inici de l’homilia a la qual va assistir la cúria diocesana, voluntaris i seminaristes.
El Papa va arribar amb cotxe procedent de l’aeroport fins al replà del temple passada la una del migdia, davant l’emoció del públic que des de quatre hores abans va començar a omplir la plaça de la Catedral. La Guàrdia Urbana calcula que unes 6.000 persones es van congregar a la plaça i la Via Laietana per donar la benvinguda al Papa a la ciutat. La cúria el va esperar al reixat, a les portes del temple. El va rebre el cardenal i arquebisbe Joan Josep Omella com a amfitrió i màxima representació de l’Església a Barcelona.
Ja assegut a la càtedra, de marbre i amb més de 1.500 anys d’antiguitat, el Papa va pronunciar la seva primera homilia a Barcelona, únicament davant la cúria i les prop de 2.000 persones que tenien accés a l’interior de la catedral.
En les seves paraules va continuar intercalant fragments en català i castellà. Lleó XIV va recordar la visita de Joan Pau II a Barcelona: "Va alçar l’ànim acollidor que al llarg de la història ha portat els barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent", va dir.
La seva intervenció, d’uns 10 minuts, va girar gairebé íntegrament al voltant de la necessitat i el sentit de la unitat. Va utilitzar com a metàfora la mateixa Església, que va descriure com un únic cos en el qual tots els membres ajuden, i va assenyalar que "més enllà de tota polarització" la prioritat ha de ser construir harmonia i comunió entre persones de qualsevol "tribu, llengua, poble i nació". La insistència papal a la unitat té múltiples lectures. En un acte dirigit tan específicament a les autoritats i membres eclesiàstiques, aquest missatge contrasta amb el malestar que va aixecar la setmana passada que els discursos previstos del Papa a Catalunya arraconessin el català. Bisbes catalans com el de Girona o el de Tarragona van criticar en públic l’escassa presència de la llengua.
Cap i casal
"És important que res destrueixi la unitat per a la qual Déu ens ha construït", va dir, de nou, en català. "Barcelona és cap i casal de Catalunya, això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i responsabilitat especial per convertir-vos, amb l’ajuda de Déu, en constructors d’unitat", va continuar.
A continuació, el Papa va baixar a la cripta on són enterrats des del segle IX les suposades restes de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. Tot seguit va recórrer el claustre per aturar-se davant la font engalanada de l’ou com balla, tradició que s’ha pogut disfrutar els últims dies en motiu de la celebració del Corpus.
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