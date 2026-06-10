Robatori sacríleg en una església
La humil parròquia de Nostra Senyora de Fàtima, al Turó de la Peira, pateix la sostracció del sagrari de marbre i plata amb les hòsties consagrades dins i diversos objectes litúrgics. Dos sacerdots acudeixen d’urgència a oficiar una missa de desgreuge, tres hores abans de l’arribada del Papa a Barcelona.
Meritxell M. Pauné
La comunitat de fidels d’un barri humil de Barcelona viu els dies de visita papal amb gran tristesa. El seu desassossec no té res a veure amb Lleó XIV, sinó amb el robatori sacríleg que va patir la seva església diumenge passat. La parròquia de Nostra Senyora de Fàtima del Turó de la Peira, fundada el 1957 i des dels 80 situada al carrer d’Aneto, ha perdut el seu sagrari de marbre i plata amb les hòsties consagrades dins, una canadella i calzes litúrgics, un rosari de gran valor sentimental, la corona de la verge de Fàtima i una pesant escultura de la Verge del Pilar decorada amb or i plata.
La sostracció va més enllà de la simple pèrdua material, perquè suposa la profanació de l’espai més sagrat del temple, el petit receptacle de les hòsties. Per això, l’Arquebisbat de Barcelona va haver d’enviar d’urgència dos sacerdots ahir a les 10 del matí a oficiar una missa de desgreuge i tornar a consagrar l’espai. Una intervenció imprevista en un dia molt complicat per a l’Església barcelonina, atrafegada amb l’arribada al migdia del Papa.
Portaveus dels Mossos d’Esquadra van confirmar a EL PERIÓDICO els béns robats i van situar els fets entre les 21 i 22 h de la nit. La policia catalana va acudir al lloc a prendre declaració i té una "investigació oberta" per trobar els objectes, el valor dels quals resulta molt difícil quantificar. El rector, el pare Alfredo Valladares, està hospitalitzat i va saber del succés per un missatge personal del cardenal Joan Josep Omella des de Madrid.
Fonts de la parròquia van explicar que justament havien celebrat Corpus diumenge passat amb una processó per tot el barri. És una festa precisament dedicada a l’Eucaristia i a venerar les hòsties sagrades. Com solen fer, cap al tard van deixar obert un parell d’hores un espai d’una capella, amb accés directe des del carrer però separat de la resta de l’església per un vidre, perquè els veïns que ho desitgin puguin resar o tenir un moment de recolliment a soles. Quan el voluntari encarregat va tornar per tancar del tot el temple, va constatar que algú havia rebentat el vidre, accedit a l’interior i robat els diferents objectes. Van trucar a la policia i ho van denunciar.
Detenció a l’abril
Es dona el cas que l’abril passat va ser detinguda una dona de 26 anys per robar 920 euros i un mòbil d’una parròquia del mateix districte, Nou Barris. Juntament amb un còmplice, es va fer passar per una veïna necessitada per guanyar-se la confiança del capellà i fer-lo sortir del despatx on hi havia els diners, que estaven destinats a pagar excursions infantils a Torre Baró.
Entre els fidels hi ha inquietud pel destí de les hòsties robades: temen que alimentin un mercat clandestí d’elements litúrgics per realitzar "misses negres". És més, detallen que en els últims mesos a les Eucaristies han deixat de repartir les sagrades formes en mà per la sospita que una part es treien del temple d’esquitllentes. També els sorprèn que els lladres –assumeixen que una sola persona no va poder carregar el pes dels diferents objectes– no s’emportessin altres béns més moderns i fàcils de revendre, com el sistema de so acabat d’instal·lar. "Ens han entrat a casa i ens han tret el que més volíem, el que més ens dol és el robatori de les hòsties consagrades", lamenta un feligrès implicat en la parròquia.
La parròquia de Nostra Senyora de Fàtima està molt arrelada al barri i gran part dels seus actuals fidels són veïns procedents de l’Amèrica Llatina. Aquesta comunitat dona molta importància a l’obra social i a la pastoral juvenil. De fet, mentre els dos sacerdots desagreujaven el temple, arribava a la seva porta un camió per al repartiment benèfic de menjar, roba i productes de primera necessitat que porta a terme regularment un grup de voluntaris. El temple és, a més, veí d’una escola, una mesquita i una església evangèlica, amb les quals col·labora.
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