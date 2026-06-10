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Sanitat eliminarà el cupó precinte del cartró dels medicaments

Sanitat eliminarà el cupó precinte del cartró dels medicaments

Sanitat eliminarà el cupó precinte del cartró dels medicaments / LAURA TEIXIDOR

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Nieves Salinas

Madrid

Novetats per a les farmàcies. El Govern va aprovar ahir un reial decret que actualitza la regulació del sistema de verificació de medicaments i avança cap a l’eliminació del cupó precinte. Amb la nova normativa, es donarà pas a un sistema digital i els farmacèutics ja no hauran de tallar el cartró de l’embalatge dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut (SNS), ni fer servir cinta adhesiva per enganxar el cupó als fulls de comprovació, una escena quotidiana a les farmàcies.

"Diem adeu al cúter, als adhesius, a la burocràcia a les farmàcies i donem pas a un sistema més modern i precís", va dir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la titular de Sanitat, Mónica García.

La retirada del cupó precinte es farà de manera gradual, una vegada garantida la preparació operativa dels sistemes d’informació de les comunitats autònomes i les condicions necessàries per a la seva substitució per un identificador únic.

Xarxa de farmàcies

El model digital elimina la retallada dels cupons precinte i la impressió de milions de justificants, redueix la càrrega administrativa i reforça la traçabilitat dels medicaments davant d’alertes sanitàries. A Espanya, el País Valencià ha estat pioner en la substitució del cupó precinte per la verificació digital i ja l’ha implantat, des de fa més d’un any, a la seva xarxa de farmàcies.

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La norma a què va donar llum verda el Consell de Ministres modifica el reial decret 1345/2007 i busca actualitzar la regulació del Sistema Espanyol de Verificació de Medicaments, facilitar la integració dels serveis de farmàcia i altres entitats autoritzades en el seu funcionament i avançar en la digitalització de la prestació farmacèutica de l’SNS. La verificació de medicaments és clau per prevenir l’entrada de fàrmacs falsificats a la cadena legal de subministrament, remarca Sanitat.

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