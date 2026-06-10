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Els estudiants afronten amb confiança el segon dia de les PAU: «Estem molt més tranquils»
PAU 2026, avui en directe: última hora del segon dia dels exàmens de selectivitat a Catalunya
Cristina Sebastián
Després dels nervis que van experimentar dimarts, durant el primer dia d’exàmens, molts estudiants coincideixen que en aquesta segona jornada els nervis no han estat tan presents. «Més fàcil del que esperàvem» o «molt més tranquils que ahir» han sigut algunes de les valoracions més repetides entre els joves al finalitzar les proves.
En el primer examen del dia, els alumnes podien escollir entre Història d’Espanya, que consideren que ha sigut una prova «bastant assequible», o Història de la Filosofia, que també ha sigut «fàcil, tot i que bastant llarga».
El primer exercici d’Història d’Espanya ha consistit a comparar la figura de la dona durant la República i durant el franquisme. «Ha sigut molt simple perquè són dos punts molt diferents per comparar», assegura Laia Castillo, alumna de l’Escola Joan Pelegrí del districte de Sants-Montjuïc (Barcelona). Isaac Pohardy, alumne del mateix centre, afegeix que, en el segon exercici, la primera opció era més senzilla que la segona: «El pistolerisme és més accessible que el final del segle XIX», explica.
Diversos alumnes destaquen que les preguntes de tipus test, aparentment més bàsiques, han resultat especialment complicades. «Hi havia preguntes rebuscades, moltes tractaven sobre Catalunya als anys 60 i la immigració», explica Abde Yahia-cheikh de l’Escola Joan Pelegrí.
Plató i Nussbaum a filosofia
En l’examen d’Història de la Filosofia, el primer exercici permetia escollir entre Plató o Martha Nussbaum (Nova York, 1947). Molts s’han decantat per la filòsofa contemporània perquè l’havien treballat a classe. «L’havíem estudiat fa poc i em feia més confiança», assegura Simona Martín, alumna de l’Institut Frederic Mistral de Sarrià-Sant Gervasi.
El Roberto, també estudiant de l’Institut Frederic Mistral, afegeix que en la resta d’exercicis han hagut de parlar sobre la teoria de la mort de Déu, del filòsof Friedrich Nietzsche, i sobre la propietat privada i el canvi climàtic. «Han sigut qüestions molt treballades durant l’any i crec que m’ha anat bastant bé», valora el jove.
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