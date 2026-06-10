La selectivitat comença "chill"
Ni els talls de trànsit per la visita del Papa ni la vaga docent van impactar en el primer dia de les proves d’accés a la universitat (PAU). L’alumnat, optimista, va qualificar d’"assumibles" els exàmens de Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Geografia fets ahir.
Helena López
Dos "regals" en la primera jornada de la selectivitat a Catalunya: un examen de castellà amb més preguntes de tipus test de les que esperaven i un writing en anglès sobre l’ansietat adolescent, clàssic sobre el qual havien practicat mil vegades a l’institut. Aquesta és la sensació generalitzada superat ahir, primer dia d’unes proves a les quals els estudiants van arribar amb més estrès del que és habitual per la coincidència amb la visita del Papa i amb la vaga de professors, fets que finalment no van impactar en les proves i dels quals els estudiants no van estar en absolut pendents, tenint en compte les seves converses als passadissos de les facultats on van fer les proves.
El tema que sí que es comentava entre exàmens –més enllà, òbviament, del contingut de les proves– eren els controls aleatoris d’aparells electrònics, novetat d’aquest curs. Segons va explicar la presidenta d’un dels tribunals del Campus Ciutadella de la UPF, Rosa Cerarols, els controls es podran efectuar "en qualsevol examen, a qualsevol hora". Un control que no té cap afectació en l’estudiantat, més enllà de veure una persona amb una mena de walkie-talkie passejant per l’aula. L’impacte arribaria en el cas que aquest trobés algun mòbil encès, cosa que suposa un zero directe en aquesta prova (i obriria la porta a declarar nul el conjunt de les PAU).
I va sonar un mòbil
"A la nostra aula ha sonat una alarma a la pila de motxilles de l’entrada, on ho havíem de deixar tot. Però la professora ha aixecat la motxilla, ha sortit el propietari, s’ha disculpat, ha apagat l’alarma davant de la profe i ha pogut continuar fent l’examen, ha sigut només una anècdota", va explicar en un passadís de l’edifici Roger de Llúria de la UPF una dels 45.800 estudiants matriculats a les PAU a Catalunya, xifra rècord per cinquè curs consecutiu.
La connexió entre el que passava a la facultat i el que passava fora –on milers de docents es manifestaven en la novena vaga educativa del curs– l’establien les samarretes grogues que vestien no pocs docents de batxillerat que acompanyaven l’alumnat en les proves i també el contingut d’alguns textos de l’examen de castellà.
En aquest sentit, un dels poemes elegits va ser En el principio, de Blas de Otero, amb els seus famosos versos "Si he perdido la vi-da, el tiempo, todo lo tiré, como un anillo, al agua; si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra", tantes vegades cantat per Paco Ibáñez, que es podia interpretar com una resposta a les declaracions del Govern, que ha reiterat als docents mobilitzats que "el temps de la negociació ja ha acabat".
I aquest no era l’únic missatge, per a qui volgués llegir-lo, de l’examen de castellà. La comprensió lectora de la prova versava sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil. Manifiesto, de Nuccio Ordine, que acaba amb un "porque sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad".
Malgrat les bones sensacions generalitzades, aquest any s’han tornat a repetir les queixes sobre el listening a les diferents universitats, una crítica recurrent que, segons els alumnes, evidencia la necessitat de revisar l’audició. De fet, les respostes a la pregunta sobre la qualitat del so oscil·laven entre "se sentia fatal", "no se sentia del tot bé", "se sentia més el de la classe del costat que el de la nostra" o "a casa, a Youtube, amb els auriculars, se sent millor". No obstant, el "millorable" de la tecnologia era la principal queixa a un examen d’anglès que també van qualificar d’"assumible": "Molt chill". Unanimitat en la idea que el writing sobre l’estrès adolescent i la possibilitat de rebaixar el nombre d’exàmens i la quantitat de deures va ser la millor part de l’examen, al qual es van presentar el 98,76% dels estudiants [poc més de l’1% va optar pel francès, l’italià o l’alemany, sumats].
Geografia
Ja a la tarda, l’examen de Geografia va fer pensar als xavals sobre la relació entre la presència de població estrangera i les activitats econòmiques que es duen a terme, o el paper clau de la immigració en l’evolució demogràfica i social a Espanya des de finals del segle XX.
A primera hora d’avui, la pròxima matèria de la fase comuna serà Història o Història de la Filosofia –l’alumnat pot triar entre totes dues– i els seguirà Matemàtiques, tradicionalment un dels ossos de les PAU. Dijous, últim dia dels exàmens, obrirà foc la prova de català –per segon any consecutiu sense lectures obligatòries, com en castellà–, i després serà el torn de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, una altra de les matèries més temudes.
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