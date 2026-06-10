Setmana clau en el cas del nadó maltractat a Barcelona
El progenitor continua a la presó i la mare va sortir en llibertat al maig, mentre el nen segueix amb una família d’acollida.
J. G. Albalat
El nadó presumptament maltractat pels seus pares que el 16 de març va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona continua amb una família d’acollida. El seu pare, R. R., detingut el 18 de març, encara és a la presó. La seva mare, N. F., va sortir en llibertat el 7 de maig després de més d’un mes i mig entre reixes. La investigació del cas afronta ara una setmana clau. Avui està previst que declarin davant el jutge de Violència sobre la Infància i l’Adolescència de Barcelona com a testimonis tres veïnes de la parella, dues companyes de feina de la mare i una assistenta social. Demà compareixeran tres metges i una infermera que van tractar el nadó i divendres declararan els avis del nadó.El nadó presumptament maltractat pels seus pares que el 16 de març va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona continua amb una família d’acollida. El seu pare, R. R., detingut dos dies després, el 18 de març, encara és a la presó. La seva mare, N. F., va sortir en llibertat el 7 de maig després de passar més d’un mes i mig entre reixes. La investigació del cas afronta ara una setmana clau. Aquest dimecres està previst que declarin davant el jutge de Violència sobre la Infància i l’Adolescència de Barcelona com a testimonis tres veïnes de la parella, dues companyes de feina de la mare, que és infermera a la Vall d’Hebron, i una assistenta social. Dijous compareixeran tres metges i una infermera que van tractar el nadó en aquest hospital i divendres declararan els progenitors dels pares, és a dir els avis del nadó.
Els Mossos d’Esquadra van interrogar les veïnes de l’immoble de la Gran Via on viuen els pares del nadó. Una d’elles va declarar que la mare del nen, N. F., li va mostrar la seva preocupació pel tracte que el seu marit donava al petit. Una altra va precisar que la parella era "normal" però que es queixaven que el nen plorava molt. EL PERIÓDICO també va recollir diversos testimonis. Una dona va explicar: "Em vaig trobar el pare arribant a casa carregat amb bolquers i em va dir que estava molt cansat i que el nadó plorava molt i no els deixava dormir". El conserge de la finca va relatar que la dona li va dir que el nen era "molt desitjat" i que li detallava les seves malalties quan acudia a l’hospital.Els Mossos d’Esquadra van interrogar al seu dia les veïnes de l’immoble de la Gran Via on viuen els pares del nadó. Una d’elles va declarar que la mare del nen, N. F., li va mostrar la seva preocupació pel tracte que el seu marit donava al petit. Una altra va precisar que la parella era "normal" però que els pares es queixaven que el nen plorava molt. EL PERIÓDICO també va poder recollir diversos testimonis. Una dona va explicar a aquest diari: "Em vaig trobar el pare arribant a casa carregat amb bolquers i em va dir que estava molt cansat i que el nadó plorava molt i no els deixava dormir". El conserge de la finca va relatar que la dona li va dir que el nen era "molt desitjat" i que, fins i tot, li detallava les seves malalties quan acudia a l’hospital.
El nen, de sis setmanes, va passar per quatre centres mèdics –els hospitals del Mar, Sant Joan de Déu, Sant Pau i el CAP Roger de Flor– abans que saltessin les alarmes. Va ser en la seva segona visita a Sant Pau –després de diagnosticar-se-li una fractura de fèmur– quan es va activar l’alerta per presumpte maltractament infantil i el petit va ser derivat a la Vall d’Hebron, on, després de dos dies d’exàmens, se li van detectar lesions de llarga evolució. L’hospital, referent en violència infantil, va activar el protocol i el 18 de març els Mossos van detenir els pares del menor.El nen, de sis setmanes, va passar per quatre centres mèdics – els hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau i el CAP Roger de Flor – abans que saltessin les alarmes. Va ser en la seva segona visita a Sant Pau –després de diagnosticar-se-li una fractura de fèmur– quan es va activar l’alerta per presumpte maltractament infantil i el petit va ser derivat a la Vall d’Hebron, on, després de dos dies d’exàmens, se li van detectar lesions de llarga evolució. L’hospital, referent en violència infantil, va activar el protocol i el 18 de març els Mossos van detenir els pares del menor.
Després de dur a terme una investigació interna, Salut va avançar a EL PERIÓDICO la seva intenció de sancionar Sant Pau per no haver identificat els indicis de violència física i sexual que presentava el lactant durant els exàmens. Estudia fer el mateix amb Sant Joan de Déu, ja que el petit ja presentava fissures anals i un hematoma a la galta quan va acudir a aquest centre pediàtric de referència.Després de realitzar una investigació interna, Salut va avançar a EL PERIÓDICO que la seva intenció de sancionar Sant Pau per no haver identificat els indicis de violència física i sexual que presentava el lactant durant els exàmens que li van practicar i estudiava fer el mateix amb Sant Joan de Déu, ja que el petit ja presentava fissures anals i un hematoma a la galta quan va acudir a aquest centre pediàtric de referència.
Tres metges i una infermera de la Vall d’Hebron acudiran demà a prestar declaració sobre el que van viure. Una de les facultatives va activar el protocol al detectar les lesions que tenia el petit en cames, costelles, genitals, anus i cap. La causa està oberta per presumpte maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual amb penetració per les ferides a l’anus.Tres metges i una infermera de la Vall d’Hebron acudiran aquest dijous a prestar declaració sobre el que van viure. Una de les facultatives és la que va activar el protocol al detectar les lesions que tenia el petit pel cos –en cames, costelles, genitals, any i cap–. La causa no només està oberta per presumpte maltractament habitual, sinó també per lesions molt greus i agressió sexual amb penetració per les ferides a l’anus.
Prova de càrrec
Aquests professionals sanitaris no només hauran de detallar com es van adonar de les lesions que tenia el menor i la raó per la qual es va activar el protocol, sinó també un incident que per a la fiscalia és una prova de càrrec. Una dona de parla anglesa que compartia habitació a la Vall d’Hebron amb els pares del nadó va explicar al personal sanitari que el pare del nadó li "tapava la boca" quan "plorava de manera insistent" i "sacsejava el llit on es trobava" de manera "brutal". Aquesta dona, que va ratificar la seva versió davant del jutge, va explicar aquesta situació al personal sanitari. "Sisplau, ajudin el nadó" ("please, help the baby"), va implorar.Aquests professionals sanitaris no només hauran de detallar com es van adonar de les lesions que patia el menor i la raó per la qual es va activar el protocol, sinó també un incident que per a la fiscalia és una prova de càrrec. Una dona de parla anglesa que compartia habitació a la Vall d’Hebron amb els pares del nadó va explicar al personal sanitari que el pare del nadó li "tava la boca" quan "plorava de forma insistent" i "sacsejava el llit on es trobava" de forma "brutal". Segons documentació inclosa en el procés judicial, aquesta dona, que va ratificar fa uns dies la seva versió davant el jutge, va explicar aquesta situació al personal sanitari. "Sisplau, ajudin el nadó" ("pleés, help the baby"), va implorar.
Aquesta testimoni va afegir que, quan el progenitor li donava el biberó, "ho feia amb brusquedat i sense compte". També va precisar que l’hi preparava amb "aigua freda" i l’hi posava a la boca amb "agressivitat". Aquesta situació es produïa sense la presència de la mare. També va relatar que, quan els dos progenitors eren a l’habitació i el nen "plorava molt", "cap dels dos l’agafava per calmar-lo".Aquesta testimoni va afegir que, quan el progenitor li donava el biberó, "ho feia amb brusquedat i sense compte". Fins i tot va precisar que l’hi preparava amb "aigua freda" i s’ho posava a la boca amb "agressivitat". Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare. Més enllà d’això, també va relatar que, quan els dos progenitors eren a l’habitació i el nen "plorava molt", "cap dels dos l’agafava per calmar-lo".
Els responsables de l’hospital van definir l’actuació del progenitor del nen com una "situació compatible amb violència infantil". Les pediatres de la Vall d’Hebron que van atendre el nadó maltractat consideren "molt poc probable" que les seves lesions anals fossin per restrenyiment.Els responsables de l’hospital van definir l’actuació del progenitor del nen com una "situació compatible amb violència infantil". Així mateix, les pediatres de la Vall d’Hebron que van atendre el nadó maltractat consideren "molt poc probable" que les seves lesions anals fossin per restrenyiment.
En la causa tindran pes elements com els resultats genètics que van confirmar que el nadó era un nen sa, sense malalties que justifiquin les seves lesions. Això desmunta l’argument de la defensa que el nadó podria tenir una malaltia genètica, ja que el pare és portador d’un gen vinculat a l’atròfia muscular.En la causa també tindran pes elements com els resultats genètics que van confirmar que el nadó era un nen sa, sense malalties que justifiquin les seves lesions, desmuntant l’argument de la defensa que el nadó podria tenir una malaltia genètica ja que el pare és portador d’un gen vinculat a l’atròfia muscular.
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