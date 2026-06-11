Barcelona es bolca amb Lleó XIV en el seu trajecte en papamòbil
Milers de persones acompanyen durant el recorregut el Pontífex, que no va deixar de saludar i va beneir un gran nombre de nadons
Germán González
Durant els 25 minuts que el papamòbil va recórrer el trajecte entre l’avinguda Diagonal i la Sagrada Família, Lleó XIV va poder sentir la calor i l’afecte de milers de ciutadans que es van acostar a saludar-lo i aclamar-lo. Ho van fer, es pot dir, amb il·lusió i, sobretot, amb paciència, després d’hores d’espera al llarg del carrer de Rosselló, al qual van acudir milers de fidels. Aquest recorregut va suposar la part de la visita papal a Barcelona on va estar més a prop de la població i en la qual va tornar a mostrar el seu costat més carinyós i pròxim.
A bord del papamòbil, el papa Lleó XIV no va deixar de saludar i de somriure, al mateix temps que beneïa dotzenes de nadons que els seus pares li acostaven. Un d’ells va ser el Rafael, de tan sols un mes, fill del Nicolás, originari de les Canàries, i la Margarita, d’Ucraïna, veïns de Barcelona des de fa anys. Al passar la comitiva papal, els pares es van mostrar exultants, igual que la resta de familiars dels menors beneïts.
Els que es van acostar fins al carrer de Rosselló van esperar durant hores el pas del Papa. De fet, a partir de les quatre de la tarda el recorregut es va anar omplint de veïns. Les vistes privilegiades, o improvisades tribunes papals, van ser els balcons que quedaven lliures d’arbres. Els fidels van estar esperant el papamòbil entre cançons, crits de joia papals i aplaudiments davant els canvis de torn dels Mossos que vigilaven el trajecte de la comitiva. Els agents estaven apostats des del migdia. La policia catalana va activar un ampli dispositiu perimetral davant eventuals aldarulls.
Al costat de les furgonetes d’ordre públic dels Mossos també hi havia agents de paisà per si algun lladre aprofitava l’aglomeració per actuar. També la Guàrdia Urbana de Barcelona va desplegar un dispositiu especial de trànsit durant tot el dia en què es van tallar els carrers entre la Diagonal i la Sagrada Família per facilitar el desplaçament del Pontífex.
Alguns veïns van lamentar que les restriccions compliquessin l’accés a casa seva. Les tanques i els agents que tallaven el carrer Rosselló feien impossible el pas, per la qual cosa alguns veïns van haver d’esperar al pas del Pontífex per arribar a casa. En el trajecte també es van reservar zones per a persones en cadira de rodes i gent gran amb dificultats per caminar. No es va registrar cap incident, més enllà d’un petit enfrontament dialèctic entre persones en favor de la independència, que portaven estelades, i un grup contrari a ella, que va desplegar una àmplia bandera espanyola amb el Cor de Jesús. A més, en alguns punts es van poder veure pancartes reivindicatives, com una en favor de l’avortament i una del Valle de los Caídos.
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