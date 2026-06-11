BCN imposa 937 multes des del 2024 per passejar gossos sense corretja
Les sancions per portar mascotes deslligades en llocs no autoritzats es van disparar un 30% el 2025 i aquest 2026 es registra una mica més d’una amonestació al dia.
Jordi Ribalaygue
Barcelona va posar fi a fer els ulls grossos per passejar gossos sense corretja per carrers, parcs i altres zones no autoritzades fa dos anys i mig. Després de pràcticament una dècada en què no va desplegar el marc sancionador que estava previst per l’ordenança, l’Ajuntament castiga els amos de mascotes que les portin deslligades fora dels llocs habilitats des de finals del 2023. El primer any complet d’aplicació de la norma es van endossar 341 multes a propietaris caçats per la policia mentre caminaven amb els animals solts. El 2024, es va dictar gairebé una amonestació al dia i el ritme es va accelerar encara més el 2025, que es manté alt des que va començar el 2026. L’Ajuntament registra ja prop d’un miler de multes tramitades contra els incomplidors. Exactament, han sigut 937 des de l’1 de gener del 2024 i fins al 31 de maig.
La Guàrdia Urbana va imposar 440 sancions per treure els gossos per Barcelona sense lligar durant tot l’any passat. És gairebé un centenar de denúncies més que les que es van registrar el 2024. En comparació amb el primer exercici amb amenaça de penalització als infractors, el 2025 es va saldar amb gairebé un 30% més de multes. Des que va començar el 2026, s’ha continuat imposant més d’un correctiu per jornada: entre el gener i el maig, s’han cursat 156 càstigs a amos de mascotes que els agents van observar que rondaven sense estar lligats per trams no autoritzats a fer-ho.
De 100 a 2.400 euros
Com a norma general, les penalitzacions per saltar-se la prohibició de deslligar els gossos en espais no condicionats perquè corrin lliures ascendeixen a 100 euros si no impliquen perill i a 300 euros si comporten risc per a altres persones o per al mateix animal. La sanció s’endureix en cas que el gos que vagi sense corretja sigui un gos potencialment perillós: en aquest supòsit, fluctua entre 300 i 2.400 euros per als casos més greus.
Alhora que s’instaurava el règim disciplinari, es van ampliar els llocs de la ciutat on es permet treure la corretja als animals. A part dels pipicans ja existents, a finals del 2023 van aparèixer les anomenades zones d’ús compartit (ZUC), on els amos de gossos poden descordar la cinta del coll de les mascotes i deixar-les lliures en trams de parcs i passejos on coincideixen amb transeünts.
Segons el recompte actualitzat pel consistori, hi ha 114 ZUC, de les quals sis s’han creat a posteriori de la instauració de la xarxa amb què es va acompanyar la finalització del període de gràcia per als propietaris de mascotes que no les portessin agafades per Barcelona. A més, s’ha ampliat l’horari per deslligar els animals en almenys 13 llocs habilitats.
Les ZUC s’afegeixen a les àrees per als gossos (d’un màxim de 400 metres) i d’esbarjo per a gossos (de més de 400 metres), els coneguts com a pipicans, dels quals Barcelona en comptabilitza 108 al llarg del seu terme. En aquests recintes també es pot deixar els animals sense corretja i, a diferència de les ZUC, acostumen a estar tancat.
Queixes per excrements
En paral·lel, l’Ajuntament assenyala que les queixes per excrements i orines de mascotes en carrers de la ciutat han retrocedit. Segons recompta el consistori, va obtenir 11.039 reclamacions durant el 2023, en què el règim sancionador només va ser vigent en els últims dies de l’any. En canvi, es van recollir 7.539 requeriments el 2025 pel mateix motiu. En dos anys, les queixes per la presència d’excrements a la via pública han caigut un 31,7%.
La creació de les ZUC va originar certs desacords entre propietaris de gossos i vianants en alguns punts. Per exemple, el malestar va brollar al parc de l’Estació del Nord, els jardins de la rambla de Sants, Can Batlló i el Turó Park. La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) recorda que van sorgir crítiques per brutícia, sorolls i destrosses en zones verdes, mentre també van despuntar retrets perquè els trams reservats per als animals eren massa llòbrecs o estrets. En aparença, la conflictivitat ha remès; si més no, la FAVB assegura que ara no li arriben protestes com a l’inici.
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