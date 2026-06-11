La benedicció de la torre de Jesús culmina amb un espectacle superb
El Pontífex santifica i inaugura la basílica i recorda el seu creador, "el venerable arquitecte de Déu", que apareix dibuixat amb drons al cel
Toni Sust
Lleó XIV va beneir i inaugurar ahir la torre de Jesús de la Sagrada Família i així va donar compliment al propòsit sobre el qual es va fonamentar d’entrada la visita a Barcelona, el seu viatge a Espanya, que el va portar primer a Madrid i que a partir d’avui prosseguirà a les Canàries. El propòsit d’homenatjar Antoni Gaudí i la seva obra principal el dia en què fa cent anys exactes de la mort de l’arquitecte, tres dies després que, el 7 de juny de 1926, fos atropellat per un tramvia a la Gran Via barcelonina, entre Girona i Bailèn, quan anava a missa a Sant Felip Neri.
A les 21.45, després de celebrar missa a l’interior de la basílica, el Pontífex es va adreçar a l’exterior, a l’esplanada de la façana del Naixement, la primera que es va construir: Gaudí va arribar a veure feta una torre d’aquesta part en vida. Aquí Lleó XIV va beneir la torre de Jesús, culminada el 20 de febrer, 144 anys després de la col·locació de la primera pedra del temple, amb la instal·lació a la cúspide d’una creu tridimensional. Després va pujar a una tarima, juntament amb les autoritats principals, per inaugurar la torre. L’acte va culminar amb un espectacle superb de llum i pirotècnia i un Gaudí dibuixat amb drons al cel que va saludar la seva basílica.
En català i castellà
El Papa va pronunciar les següents paraules, utilitzant el català, per fer la benedicció de la que és l’última part completada de la Sagrada Família: "Germans: amb cor agraït donem lloança a Déu i inaugurem la nova torre d’aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l’arquitecte de Déu, dedicada al Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia i de salvació. Elevem l’esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cel que el banquet eucarístic ens ha donat fent-nos un en Crist".
Com el lector deu recordar, fa uns quants dies es va generar una polèmica considerable a càrrec de la llengua que Lleó XIV faria servir per beneir la torre de Jesús, perquè d’entrada es va donar per fet que ho faria íntegrament en castellà, cosa que va ser vista per molts com un greuge a la figura de Gaudí, tenint en compte el seu catalanisme més que significat, que, per exemple, el va portar a no deixar de parlar en català quan va ensenyar al rei Alfons XIII les obres de la Sagrada Família.
Finalment, el Pontífex va fer servir el català durant la benedicció, com va avançar EL PERIÓDICO. Per als que s’havien preocupat per quin seria el desenllaç, Lleó XIV va privilegiar el català sobre el castellà, un 60% contra un 40%.
Després d’un silenci, el Papa va prosseguir en castellà: "Et supliquem que vessis l’Esperit Sant sobre el teu poble, el qual has inspirat per aixecar aquesta torre cap al cel, lloc de casa teva, on, units a Crist, viurem definitivament en tu". El Pontífex va esmentar els que van fer possible la Sagrada Família, inclòs el màxim responsable: "Recorda’t, en la teva bondat, dels que han treballat en la construcció d’aquesta casa d’oració i dels que hi trobaran pau i consol". De nou en català, va esmentar l’arquitecte: "Tu, que vas il·luminar el teu servent Antoni Gaudí per deixar les realitats d’aquest món i buscar les del cel, concedeix-nos edificar enmig dels homes la nova Jerusalem del teu Regne". Tot seguit, Lleó XIV va aspergir els presents amb aigua beneita i es va cantar l’himne cristià Vexilla Regis prodeunt.Després d’un silenci, el Papa ha prosseguit en castellà: "Et supliquem que vessis l’Esperit Sant sobre el teu poble, al qual has inspirat per aixecar aquesta torre cap al cel, lloc de casa teva, on, units a Crist, viurem definitivament en tu". El Pontífex ha citat els que han fet possible la Sagrada Família, inclòs el seu màxim responsable: "Recorda’t, en la teva bondat, dels que han treballat en la construcció d’aquesta casa d’oració i dels que hi trobaran pau i consol". I de nou en catallán, ha citat una altra vegada l’arquitecte: "Tu, que vas il·luminar el teu ser Antoni Gaudí per deixar les realitats d’aquest món i buscar les del cel, concedeixen-nos edificar enmig dels homes la nova Jerusalem de tu Regne". A continuació, León XIV ha aspergit els presents amb aigua beneita i s’ha cantat l’himne cristià ‘Vexilla Regis prodeunt’.
Llums i pirotècnia
Després de la benedicció i la inauguració, es va poder contemplar un espectacle sorprenent que combinava música i llum. Llum de tota mena: els que es van repartir entre el públic i s’encenien de forma remota, i la llum que va il·luminar la creu de la torre de Jesús. El més impactant va ser veure un Antoni Gaudí construït amb punts, amb drons, que s’inclinava davant la Sagrada Família. La seva imatge va desaparèixer llavors per donar pas a una de les seves frases, també recreada amb drons: "Primer l’amor i després la tècnica". Tot seguit, la pirotècnia va embolicar el temple sencer, com si el foc l’envoltés.Després de la benedicció i la inauguració, s’ha vist un espectacle sorprenent que combinava música i llums. Llums de tot tipus: les que s’han repartit entre el públic, i s’encenien de forma remota, i la llum que ha il·luminat la creu de la Torre de Jesús. Però el més impactant ha sigut veure un Antoni Gaudí construït amb punts, amb drons, que s’inclinava davant la Sagrada Família. La seva imatge ha desaparegut llavors per donar pas a una de les seves frases, també recreada amb drons: "Primer l’amor i després la tècnica". A cotinuació, la pirotècnia ha embolicat el temple sencer, com si el foc l’envoltés.
El joc amb la llum tenia sentit: Gaudí va disposar que estigués feta de vidre perquè de dia reflectís la del sol i de nit projectés feixos sobre la ciutat gràcies a focus. La torre, que es podrà visitar el 2028, està feta a l’interior amb 50.000 peces de ceràmica.El joc amb la llum tenia sentit: Gaudí va disposar que estigués feta de vidre precisament per això, perquè de dia reflectís la del sol, i a la nit projectés fas sobre la ciutat gràcies a focus que el facilitessin. La torre, que serà visitable el 2028, està feta al seu interior amb 50.000 peces de ceràmica.
Com a tancament del pas del papa Lleó per la Sagrada Família, es va col·locar una placa que ho recordarà. Es va instal·lar a la façana del Naixement del temple, on ja n’hi ha una que commemora la visita de Joan Pau II. La que es va posar quan Benet XVI va consagrar la basílica que hi ha a dins.
L’Església més alta
La col·locació de la creu a la torre de Jesús va elevar al febrer l’altura del temple a 172,5 metres. Constitueix el punt més alt d’una construcció a Barcelona. La Sagrada Família ja ostentava aquest rècord des del juliol del 2025, quan va arribar als 155 metres; per tant, no va superar els edificis amb més altura de la capital catalana, la torre Mapfre i l’hotel Arts.La col·locació de la creu a la Torre de Jesús va elevar al febrer l’altura del temple a 172,5 metres. Constitueix el punt més alt d’una construcció a Barcelona. De fet, la Sagrada Família ja ostentava aquest rècord des del juliol del 2025, quan va arribar als 155 metres, per tant, no va superar els que fins aleshores eren els edificis amb més altura de la capital catalana, la Torre Mapfre i l’Hotel Arts.
La Sagrada Família és l’església més alta del món, per sobre de les catedrals europees més altes: les d’Ulm i Colònia, a Alemanya, i les de Rouen i Estrasburg, a França. Ho és des de l’octubre, quan va arribar als 162,91 metres i va superar així la catedral d’Ulm.La Sagrada Família és l’església més alta del món, per sobre de les catedrals europees més altes, les d’Ulm i Colònia, a Alemanya, i les de Ruan i Estrasburg, a França, i es va erigir a l’església més alta del món. I ho és des de l’octubre passat, quan va arribar als 162,91 metres, superant la catedral d’Ulm.
Tot i que a alguns dels barcelonins de més edat els semblava que el desenllaç no arribaria mai, la Sagrada Família encara ara els últims anys de construcció. D’aquí una o dues dècades, segons assenyalen els entesos, estarà tot completat. S’ha de veure què representarà la visita de Lleó XIV per al temple. La de Benet XVI, el 2010, va provocar un creixement notable de les visites, que són la base econòmica de la construcció. Però ara és tanta la gent que va al temple que sembla impossible acollir més visitants. A la Sagrada Família li queda per acabar la façana de la Glòria, l’accés al temple amb escales des del carrer València i la resolució de l’entrada principal, elevada i situada al carrer Mallorca, a més de la segona sagristia.Tot i que a alguns barcelonins d’edat els semblava que el desenllaç no arribaria mai, la Sagrada Família encara ara els seus últims anys de construcció. Entre una o dues dècades, diuen els entesos, i tot estarà completat. S’ha de veure què suposarà la visita de Lleó XIV al temple. El de Benet XVI, el 2010, va provocar un creixement notable de les visites, que a la fi són la base econòmica de la construcció. Però ara és tanta la gent que acudeix al temple que sembla impossible, físicament, acollir més visitants. A la Sagrada Família li queda per finalitzar la façana de la Gloria, l’accés al temple amb escales des del carrer de València i, per tant, la resolució de l’entrada principal, elevada i situada al carrer de Mallorca, a més de la segona sagristia. S’ha de veure si per quan tot acabi haurà vingut un altre Papa a visitar l’obra de Gaudí.
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