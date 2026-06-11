Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut RosesSagrada Famíliafuga Gironasubmarinista CadaquésMarta CanellaMundial Futbol
instagramlinkedin

Menys alumnes per classe

Catalunya oferirà el curs vinent 58 grups públics més dels previstos d’I3 i 1r d’ESO per abaixar ràtios

Educació afirma que 9 de cada 10 preinscrits han pogut accedir a la seva primera opció

Imatge d'una classe

Imatge d'una classe / EDUCACIÓ

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

BARCELONA

Els centres educatius públics de Catalunya oferiran el pròxim curs 2026-2027 58 grups més d’I3 i 1r de l’ESO dels que s’havien previst inicialment, una vegada tancada la fase de planificació de l’oferta educativa.

Respecte a l’oferta inicial anunciada el febrer passat, en el nou curs hi haurà 21 grups públics més a I3 37 més a 1r de l’ESO, informa la Conselleria d’Educació i FP de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.

El Departament recorda que la previsió, expressada el febrer passat, era de créixer en 20 grups a I3 respecte de l’oferta inicial (de 2.051 a 2.071) i que finalment s’incrementarà en 21 (fins a 2.072 grups públics).

A 1r de l’ESO es preveia créixer en 15 grups (de 1.937 a 1.952) i finalment s’augmentarà en 38 (fins als 1.974), i Educació diu que aquest creixement s’explica per la reducció de ràtios inclosa en l’acord educatiu, que «ha de permetre rebaixar l’alumnat per grup a la secundària».

A més, recorda que l’oferta inicial busca evitar la sobreoferta i garantir una «distribució equilibrada» de l’alumnat, en compliment del Pacte contra la Segregació, i que una vegada analitzades les preferències de les famílies en la preinscripció, la Conselleria reajusta la planificació a l’oferta final.

Preinscripcions

El sistema educatiu català ha rebut 130.373 sol·licituds en la preinscripció en tots els nivells dels estudis obligatoris, 3.772 menys que en la preinscripció del curs 2024-2025 (se’n van rebre 134.145).

Notícies relacionades

D’aquestes, 51.630 són per a I3 (2.595 menys) i 54.039 són per a 1r de l’ESO (1.089 més), els dos cursos en què es registra més volum de preinscripcions; a més, el 90,3% de les sol·licituds a I3 han accedit a la seva primera opció, com el 89% de les de 1r d’ESO, cosa que suposa que 9 de cada 10 alumnes han obtingut l’opció que desitjaven.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
  2. Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
  3. Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
  4. Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
  5. La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
  6. El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
  7. Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
  8. Necrològiques del 10 de juny de 2026

Banyoles, Palamós i Girona encapçalen els municipis amb més símbols franquistes a les comarques gironines

Banyoles, Palamós i Girona encapçalen els municipis amb més símbols franquistes a les comarques gironines

Milers d'infants de Girona participen en la gran cantata inspirada en la cultura mandinga

Milers d'infants de Girona participen en la gran cantata inspirada en la cultura mandinga

La Vall de Núria arrenca la temporada d'estiu amb l'estrena un nou mirador amb vistes al llac

La Vall de Núria arrenca la temporada d'estiu amb l'estrena un nou mirador amb vistes al llac

Lego converteix la Sagrada Família de Gaudí en el set més gran de la seva història amb 12.000 peces

Lego converteix la Sagrada Família de Gaudí en el set més gran de la seva història amb 12.000 peces

Comencen les obres per transformar la nau del Pla de Ripoll en una residència d'avis i centre de dia

Comencen les obres per transformar la nau del Pla de Ripoll en una residència d'avis i centre de dia

Els usuaris de l'aparcament tancat per a bicicletes de Girona creixen un 74%

Els usuaris de l'aparcament tancat per a bicicletes de Girona creixen un 74%

Puigdemont, ERC i la CUP exigeixen responsabilitats per la "repressió" contra els cantants expulsats de la Sagrada Família

Puigdemont, ERC i la CUP exigeixen responsabilitats per la "repressió" contra els cantants expulsats de la Sagrada Família

Vídeo: Neix Albera Lliure de Purins per frenar l'ampliació de dues granges de porcs a Cantallops

Tracking Pixel Contents