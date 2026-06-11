Catalunya registra més d’un tiroteig a la setmana
Els Mossos d’Esquadra reforcen els controls per detectar armes de foc, que vinculen amb el narcotràfic de marihuana.
G. G.
Fa un parell de setmanes, el cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, el comissari Ramon Chacon, alertava sobre la "banalització" de l’ús de les armes de foc a Catalunya principalment associades amb bandes dedicades al narcotràfic de la marihuana. L’increment de les plantacions i la distribució fa que aquestes organitzacions s’armin per evitar assalts, tot i que també hi ha qui n’ataca d’altres per robar-los droga.
No obstant, la majoria dels tirotejos són "intimidatoris" per "marcar territori", com assegurava el comissari Chacon. Es tracta de trets a l’aire o contra façanes per alertar altres grups delinqüencials del poder de cada banda. Aquest increment dels tirotejos no es traduïa en més morts, tot i que el responsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal també alertava que podien resultar ferits innocents, tal com finalment va passar fa uns dies a Badalona, quan una nena de 10 anys va rebre, de retruc, l’impacte d’una bala a Badalona en un ajust de comptes pel control de narcopisos al barri de Sant Roc. Aquesta setmana s’han produït dos tirotejos més: un a la Zona Franca i un altre ahir al carrer de Balmes de Barcelona.
Els Mossos d’Esquadra tenen constància de 93 tirotejos el 2025, gairebé un 35% més que els 69 del 2024. N’hi poden haver molts més, però habitualment no es denuncien al ser entre grups criminals. La tendència segueix aquest 2026, ja que fins a principis de juny es van registrar una trentena de tirotejos a Catalunya, més d’un a la setmana de mitjana.
Els tres últims es van produir aquest cap de setmana passat. Un a Badalona, amb la menor ferida, un altre a l’Hospitalet de Llobregat, amb un home lesionat en un braç que va ser traslladat a l’hospital de Bellvitge, i el tercer en un narcoassalt en una plantació de marihuana a Tordera, segons va avançar El Caso, amb un ferit per arma de foc i dos detinguts pels Mossos. Als tres els van agafar en un cotxe que circulava per la C-66 a Celrà (Gironès).
L’any passat hi va haver set morts i 29 ferits per arma de foc a Catalunya. Des de principis de l’actual 2026 se n’han produït quatre, tots relacionats amb el narcotràfic: tres per venjances entre productors locals de marihuana i l’altre per la guerra que tenen en un àmbit global dos clans montenegrins. Els detinguts per Mossos per tenir o utilitzar armes de foc també es van incrementar un 18% el 2025 respecte a l’any anterior.
Problema metropolità
Tot i que les plantacions de marihuana es troben a gairebé tot Catalunya, majoritàriament en locals o en naus industrials, els tirotejos se centren principalment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així docns, dels 93 registrats l’any passat, 69 van tenir lloc en aquestes zones, en què solen viure els principals capitostos d’aquests grups organitzats dedicats al narcotràfic.
Per això, els Mossos han intensificat els controls d’armes, tant les de foc com les blanques, per impedir aquesta escalada de violència, malgrat que alerten que les bandes cada vegada disposen de més pistoles.
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