Un "criminal" examen de mates marca la PAU
El pensament guanya pes en la selectivitat: el 54,38% de l’alumnat opta per Història de la Filosofia, mentre que els que elegeixen Història descendeixen al 45,62%.
Helena López
El segon dia de la selectivitat a Catalunya va deixar mal gust de boca als estudiants de Ciències, que van sortir de l’examen de Matemàtiques indignats, fets pols, aclaparats o fosos segons amb qui es parlés. No feia falta preguntar massa: les seves cares ho deien tot. Malgrat que no es tractava d’un examen "excessivament difícil", segons el parer de professors que l’han revisat, sí que tenia una "redacció complexa". És a dir, no és que la prova demanés als nois fer operacions que no dominessin, sinó que els ha resultat difícil entendre què deia exactament cada enunciat. "El més complicat era la comprensió lectora", assenyalava Eva Aventín, profe de Matemàtiques i correctora de la prova. "Serà difícil treure-hi un 10", afegia, ben conscient que molts alumnes de Ciències necessiten qualificacions molt altes per entrar en les carreres que desitgen (les notes de tall es donaran a conèixer el 10 de juliol). Un altre professor, de fet, intentava tranquil·litzar els joves amb l’argument que, si l’examen era difícil, ho seria per a tothom i a tots els baixaria la mitjana.
A l’altra cara de la moneda, l’examen d’Història de la Filosofia –una matèria que va ser escollida per un 54,38% dels estudiants, davant del 45,62% que va optar per Història–, va seguir amb la tònica chill dels exàmens de dimarts. "Ha sortit Plató, que és una triomfada perquè és l’autor que més hem preparat, i la reflexió sobre "la mort de Déu", que és un tema del qual parlen gairebé tots els autors, així que molt bé", deia una alumna després del primer examen del dia. La seva amiga, que havia triat Història, també estava bastant satisfeta. "La comparació entre el paper de la dona en la Segona República i en el franquisme va sortir gairebé igual l’any passat i era just un exercici que havíem practicat, així que crec que m’ha anat bé", apuntava.A l’altra cara de la moneda, l’examen d’Història de la Filosofia – matèria elegida per un 54,38% dels estudiants, davant el 45,62%, que ha optat per la Història –, ha seguit amb la tònica "chill" dels exàmens de dimarts. "Ha sortit Plató, que és una triomfada perquè és l’autor que més hem preparat, i la reflexió sobre "la mort de Déu", que és un tema del qual parlen gairebé tots els autors, així que molt bé", deia una alumna després del primer examen del dia, al costat de la seva amiga, que havia triat Història i també estava bastant satisfeta. "La comparació entre el paper de la dona en la Segona República i en el franquisme va sortir gairebé igual l’any passat i era just un exercici que havíem practicat, així que crec que m’ha anat bé", apuntava, satisfeta.
La mort de Déu
L’examen d’Història incloïa un exercici que plantejava als estudiants posar-se en la pell d’un sindicalista de la CNT el 1923, que ha de fer un balanç "detallat i rigorós" del que van significar les lluites socials a Espanya, especialment a Catalunya, des de la Primera Guerra Mundial fins al cop d’Estat de Primo de Rivera. El text havia d’incloure els termes sindicat únic, pistolerisme, trienni bolxevic , Canadenca i patronal.L’examen d’Història incloïa també un exercici que plantejava als estudiants posar-se a la pell d’un sindicalista de la CNT el 1923 que ha de fer un balanç "detallat i rigorós" del que han significat les lluites socials a Espanya – i especialment a Catalunya – des de la Primera Guerra Mundial fins al cop d’Estat de Primo de Rivera. El text havia d’incloure els termes ‘sindicat únic’, ‘pistolerisme’, ‘trienni bolxevic’, ‘Canadenca’ i ‘patronal’.
Mentre els joves escrivien sobre la mort de Déu, el Papa passejava per Barcelona. Els sindicalistes de la Ustec, un segle després, anunciaven que inicien un procés de reflexió després del no al preacord amb Educació i tot el que ha passat aquest any, amb nou vagues que han impactat d’una forma o una altra en els alumnes que aquests dies s’examinen de la selectivitat.Mentre els joves escrivien sobre la mort de Déu, el Papa passejava per Barcelona; i mentre feien un balanç de la lluita sindical el 1923, els sindicalistes d’Ustec, un segle després, anunciaven que inicien un procés de reflexió després del ‘no’ al preacord amb Educació i tot el que ha passat aquest any, amb nou vagues que han impactat d’una forma o una altra [fins i tot en el ‘lluitant, també estem educant’, un dels càntics més repetits en les manifestacions docents] en els xavals que aquests dies s’examinen de la selectivitat.
Tornant a l’examen de Matemàtiques del batxillerat científic, una altra professora repassava l’examen i afegia que el format era diferent del que havien practicat a classe. Això els havia descol·locat. Es tracta d’un examen més competencial, cap al qual aniran tots els exàmens.Tornant a l’examen de Matemàtiques del Batxillerat Científic [el de les aplicades a les Ciències Socials serà aquest dijous], una altra professora repassava l’examen i afegia que el format era diferent del que havien practicat a classe i això els havia descol·locat. Es tracta, això sí, d’un examen més competencial, cap al qual en principi aniran tots els exàmens.
"Ha sigut molt diferent dels exercicis amb els quals havíem practicat; amb el primer m’he ofuscat, ha sigut terrible", apuntava la Mariona, alumna de l’institut Mediterrània del Masnou, asseguda a terra davant l’aula de l’examen. L’alumna admetia que un exercici sobre el Canet Rock –el més comentat de la jornada– havia sigut "criminal". "Aquest any anirem traumatitzats al festival", feia broma la jove, que, malgrat tot, somreia. Al seu costat, la seva amiga Paula mostrava una "indignació total". "¿No podem reclamar?", preguntava a la seva professora, també molt enfadada perquè l’examen "no s’assemblava en res" a cap dels que havien practicat a classe."Ha sigut molt diferent dels exercicis amb qui havíem practicat; molt, amb el primer m’he ofuscat, ha sigut terrible", apuntava la Mariona, alumna de l ’institut Mediterrània del Masnou, asseguda a terra davant l’aula de l’examen. L’alumna admetia que un exercici sobre Canet Rock – el més comentat de la jornada – havia sigut "criminal". "Aquest any anirem traumatitzats al festival", feia broma la jove, que, malgrat tot, somreia. La resta de matèries li havien anat bé. Al costat seu, la seva amiga Paula mostrava la seva "indignació total". "¿No podem reclamar?", preguntava a la seva professora, també molt enfadada perquè l’examen "no s’assemblava en res" a cap dels que havien practicat a classe.
El Denzel i el Swayan, de l’institut Barri Besòs, sortien amb la mateixa sensació. "Venia molt sobrat a mates, pensant que dominava, i al veure l’examen m’he posat nerviós, amb la primera pregunta n’he col·lapsat", se sincerava Swayan. El professor de Matemàtiques Xavi Solé coincidia amb Aventín. "Per resoldre la pregunta del Canet Rock, en realitat, les operacions necessàries són de 4t d’ESO, el problema és el plantejament, que els ha resultat molt rebuscat".Denzel i Swayan, de l’institut Barri Besòs sortien amb la mateixa sensació. "Venia molt sobrat a mates, pensant que dominava, i al veure l’examen m’he posat nerviós, amb la primera pregunta he col·lapsat", se sincerava Swayan. El professor de Matemàtiques Xavi Solé coincidia amb Aventín. "Per resoldre la pregunta del Canet Rock, en realitat, les operacions necessàries són de 4t d’ESO, el problema és el plantejament, que els ha resultat molt rebuscat i alguns s’han perdut amb la redacció", apuntava el docent.
Finalment, cal destacar les poques dones del temari que van entrar en els exàmens d’ahir: tant Martha C. Nussbaum, l’única dona del temari de Filosofia, com Maria-Mercè Marçal, l’única autora del llistat d’obres de Literatura Catalana, sí que van aparèixer en les proves.Finalment, es pot destacar que les poques dones del temari han entrat en els exàmens d’aquest dimecres: tant Martha C. Nussbaum –l’única dona del temari de Filosofia– com Maria-Mercè Marçal, l’única autora del llistat d’obres de Literatura Catalana, sí que han aparegut en les proves.
Avui, l’examen de Català (9 hores) i el de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (12 hores) tancaran unes proves que seran recordades per ser les primeres dutes a terme amb controls antimòbilAquest dijous, l’examen de Català (9 hores) i les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (12 hores), una altra de les matèries més temudes, tancaran unes proves que seran recordades, també, per ser les primeres amb controls antimòbils.
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos