Les denúncies per maltractament a persones grans van pujar un 50% en cinc anys a Catalunya
El 2025 es van registrar 1.766 denúncies i els Mossos van atendre 1.617 víctimes
Alzheimer Catalunya Fundació alerta d’«un problema creixent, invisible i cada vegada més complex»
Detinguda una cuidadora a Barcelona per robar 20.000 euros a una àvia amb Alzheimer
Germán González
És un dels maltractaments més difícils de detectar però que afecta més persones cada any. Es tracta del maltractament a persones grans que en l’últim lustre ha pujat un 50% a Catalunya, segons dades presentades aquest dijous pels Mossos d’Esquadra. En concret el 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a persones grans en l’àmbit domèstic i es van atendre 1.617 víctimes més grans de 65 anys, de les quals el 66% eren dones i un 34%, homes. El 74% de les víctimes tenia entre 65 i 79 anys.
Malgrat això, els Mossos remarquen que es tracta d’un fenomen «greu» com demostren les set víctimes mortals de violència domèstica amb més de 65 anys que es van registrar a Catalunya l’any passat. Actualment, els Grups d’Atenció a la Víctima dels Mossos fan un seguiment de 1.370 persones grans per diferents tipus de suficiència, inclosa la domèstica, la masclista i la discriminació.
Amb l’objectiu de millorar la detecció, la protecció i la prevenció de les persones més vulnerables, els Mossos d’Esquadra i Alzheimer Catalunya han reforçat la seva col·laboració. L’han presentat aquest dijous coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans que se celebra el 15 de juny. També reclamen més recursos per abordar aquesta problemàtica que «continua sent invisible» i per això requereix una resposta coordinada dels serveis públics.
Detecció precoç
Davant aquesta situació, els Mossos han reforçat la seva actuació per prevenir i abordar situacions de maltractament a persones grans, especialment aquelles amb deteriorament cognitiu, que constitueixen un col·lectiu especialment vulnerable. Per a això contacten amb entitats i serveis socials per detectar persones en risc i vigilar possibles victimitzacions.
Durant el 2025, els Mossos van tenir 1.941 contactes amb entitats socials, centres sanitaris i serveis socials. Es van fer 446 xerrades preventives amb 15.444 assistents, centrades principalment en recomanacions de seguretat i detecció precoç de situacions de risc per a les persones grans, entre les quals el maltractament.
A més, els policies disposen de protocols i guies internes per a l’atenció a persones vulnerables, entre les quals s’inclou una guia específica per a l’assistència a persones amb demència, elaborada amb entitats especialitzades. També reben formació per reconèixer situacions de vulnerabilitat, adaptar la comunicació i actuar amb criteris de respecte, proporcionalitat i protecció de la persona.
Dones de 83 anys
Des del 2021 Alzheimer Catalunya impulsa el projecte Oblit Zero per atendre persones maltractades. En aquests anys han acompanyat 220 persones víctimes de maltractament i ha actuat sobre 325 familiars, cuidadors i altres professionals. Segons dades del 2025 la majoria de víctimes són dones amb una edat mitjana de 83 anys, en situació de dependència i amb una elevada afectació emocional. En el 60% dels casos tenen símptomes d’ansietat o depressió.
La majoria dels casos tenen lloc en l’àmbit familiar, cosa que dificulta la detecció, ja que els principals agressors són els fills, segons Alzheimer Catalunya Fundació. A més, assenyalen un increment de la violència domèstica i de gènere, ja que ha passat del 14% dels casos atesos per l’entitat el 2024 al 61% el primer trimestre del 2026. També assenyalen que predomina el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència i del maltractament físic i sexual.
Actualment, més de 50 milions de persones al món viuen amb algun tipus de demència, principalment malaltia d’Alzheimer, i es preveu que aquesta xifra pugui triplicar-se en les pròximes dècades com a conseqüència de l’envelliment de la població. A Espanya, es calcula que entre 800.000 i 900.000 persones estan afectades, mentre que a Catalunya la xifra se situa entre 45.000 i 50.000 persones. Les demències constitueixen una de les principals causes de dependència i discapacitat en les persones grans, segons la fundació.
Factors de risc
La caporal Ana Hernández, de l’Àrea Central de Relacions amb la Comunitat de la Divisió d’Atenció i Seguiment a les Víctimes de Mossos, ha remarcat que els maltractaments a persones grans «són un problema social invisibilitzat i infradenunciat i per això costa que aflorin». Ha afegit que algunes violències són evidents, com la física, però d’altres com la psicològica o l’econòmica no i que hi ha molts «factors de risc» que dificulten que es coneguin aquestes víctimes, com la dependència del maltractador o l’aïllament social de la persona. També ha assenyalat que hi ha molts maltractadors «que no són conscients que ho són», ja que estan «molt cremats» per situacions de cura que «els desborden».
L’agent Sandra Martínez, de la Unitat Central d’Atenció i Seguiment a les Víctimes, ha afegit que és important la detecció i prevenció per poder trobar aquestes persones, ja que moltes «tenen moltes dificultats per recordar aquests maltractaments i després poder explicar-los». En aquest sentit, Laura Anadón, psicòloga forense i coordinadora del projecte Oblit Zero, ha indicat que la majoria dels casos els detecten veïns, persones de l’entorn de les víctimes o els professionals mèdics i dels serveis socials que les atenen.
A més, Anadón ha explicat el cas de la María, (nom fictici), una dona de 74 anys afectada per Alzheimer que vivia amb el seu fill amb esquizofrènia i un problema d’addicció, que estava en situació de «greu vulnerabilitat». «No menjava, vivia en males condicions higièniques, patia agressions físiques, verbals i psicològiques i el seu fill li controlava els diners», ja que acumulava fins a 100.000 euros en deutes en nom de la seva mare, ha afegit la psicòloga.
A conseqüència de la desnutrició la dona va ser ingressada en un hospital i a partir d’allà un familiar va denunciar la situació. La fundació i els Mossos se’n van fer càrrec per treure-la i traslladar-la a un entorn segur en una residència, en la qual s’ha recuperat. També van denunciar el seu fill per maltractament i espoli econòmic, tot i que Anadón ha remarcat que la seva mare vol que es recuperi també dels seus problemes d’addicció.
Casos de desaparició
En vista de la problemàtica de pèrdua de memòria de persones amb Alzheimer o altres malalties cognitives, els Mossos han remarcat la importància d’actuar amb rapidesa en casos de desaparició trucant immediatament al 112. També assenyalen que és important que portin sempre una identificació amb un telèfon de contacte i que els familiars disposin d’una fotografia recent actualitzada. «La rapidesa en la comunicació i la col·laboració ciutadana són claus per garantir la seguretat de la persona», ha afirmat
Xavier Navarro, del patronat d’Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat la importància de l’entitat en l’acompanyament a persones amb demència i com desenvolupen iniciatives perquè la societat sigui «més inclusiva i respectuosa».
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