Els Mossos situen l’execució a carrer de Balmes en la guerra de narcos
La policia investiga si es tracta del cinquè episodi a Barcelona de la guerra que mantenen els clans balcànics Kavac i Skaljari. Segons experts en crim organitzat, a Europa aquesta guerra ja ha causat una setantena de víctimes.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra emmarquen l’assassinat d’un home ahir davant la comissaria de la Policia Nacional del carrer de Balmes en la guerra entre traficants que es deslliura a Barcelona i Catalunya. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, la principal hipòtesi és que es tracta d’un nou episodi de la guerra que, en concret, mantenen els grups montenegrins Kavac i Skaljari. Però no està confirmat. De moment encara no ha sigut possible identificar la víctima. És normal i, en certa mesura, un indici més que apunta en el mateix sentit.
L’últim any Barcelona ha sigut escenari de quatre episodis de la guerra que els Kavac i els Skaljari lliuren a Europa i que, segons experts en crim organitzat de l’Est, ja ha causat una setantena de víctimes. Dels quatre capítols ubicats a Catalunya, tres a la capital catalana –i un a Castelldefels–, tres van ser mortals. En el quart, la víctima va aconseguir sobreviure.
Els tres assassinats, un còmput a què podria afegir-s’hi el d’ahir al carrer de Balmes, van ser gairebé idèntics. Un pistoler es va acostar per sorpresa a la víctima, un membre del clan rival, i li va disparar a boca de canó. Una manera de procedir que persegueix assegurar-se que mor i que, per als Mossos, fa que rebin la consideració d’execucions.
Sang a la mà
La víctima del carrer de Balmes – que va ser abatuda a 800 metres de l’encreuament entre Diagonal i Rosselló, des d’on a la tarda va sortir el papamòbil de Lleó XIV camí de la Sagrada Família– va morir d’un tret al cap poc abans de les deu del matí.
Els testimonis del crim van veure que un home d’uns 40 anys, de complexió forta, amb un casc de bicicleta i vestit amb un polo clar i unes bermudes s’acostava a la víctima i li disparava a boca de canó, sense dir res, just davant la Comissaria de la Policia Nacional. De fet, al sentir el tret, els agents van sortir de l’edifici i, sense èxit, van intentar atrapar el pistoler, que va aconseguir fugir corrent del lloc dels fets, seguint el carrer de la Granada del Penedès cap a Via Augusta.
De fet, els investigadors van trobar l’arma del crim, una pistola de baix calibre, abandonada en una marquesina d’autobús de la plaça de Gal·la Placídia, a uns 150 metres del lloc dels fets. Sobre el banc, l’assassí es va deixar també el telèfon. I al costat del mòbil, es veia a simple vista una taca de sang, presumiblement una esquitxada de la víctima. Per tant, l’assassí havia acostat molt la pistola al seu cap per matar-lo.
La policia científica analitzarà aquesta mostra de sang i els investigadors miraran de reconstruir la ruta que va seguir per fugir. El seu rastre es perd en aquesta marquesina. Durant les pròximes hores i dies, els agents revisaran totes les càmeres de seguretat. Disposen d’una imatge captada pel sistema de videovigilància de la comissaria de la Policia Nacional i també, pel que sembla, del seu telèfon. Però, de moment, com ha passat amb tots els casos anteriors, el pistoler va aconseguir escapar.
Quant a la investigació, la Policia Nacional va entregar un casquet de bala als Mossos, que correspondria a l’arma utilitzada. Fonts de la investigació sospiten que el sicari amagava la pistola a l’interior del casc de ciclista que portava per treure-la just quan es va acostar a la víctima per abatre-la. Per això els agents consideren que es tracta d’una execució i que l’autor és un professional.
L’atac d’ahir es va consumar a uns 20 metres del consolat honorari de Montenegro. Malgrat aquesta coincidència, confirmar que aquest episodi és el cinquè protagonitzat entre Kavac i Skaljari que es registra a Catalunya requerirà temps. Les víctimes anteriors portaven a sobre documentació falsa, els autors van fugir i els mitjans de comunicació serbis van acabar publicant-ho abans que arribés la confirmació oficial de la policia catalana.
En aquesta guerra entre clans balcànics, es pot recordar que el 15 de juliol de l’any passat un sicari va executar un home al carrer de Consell de Cent i, tot just dues setmanes més tard, el 2 d’agost, un altre individu va sobreviure després de ser disparat a la veïna Urgell. El 22 de desembre, a Castelldefels, va ser abatut a trets un altre home i el 14 d’abril passat es va registrar un altre tiroteig mortal a Diagonal Mar. Excepte la víctima de Consell de Cent, vinculada als Kavac, la resta pertanyen al clan Skaljari. Les fonts policials, no obstant, relativitzen el fet que es correspongui o no amb el conflicte montenegrí. Per desgràcia, a Catalunya hi ha actualment tensions entre més bandes de narcos d’origen diferent. Els tirotejos derivats del narcotràfic van augmentar de manera significativa el 2025 i al 2026 continuen creixent.
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