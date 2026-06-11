PAU 2026
Un examen de Català sense cap autora dona obre l’últim dia de la selectivitat a Catalunya: «Ha sigut el més fàcil amb diferència»
La prova inclou una comprensió lectora sobre un text sense firmar, adaptació de l’article ‘Microplàstics: com afecten la salut’, de la web d’Atlàntida Assegurances
PAU 2026, avui en directe: última hora del segon dia dels exàmens de selectivitat a Catalunya
Helena López
Unanimitat a les portes de l’examen de Llengua Catalana i Literatura: «Ha sigut el més fàcil de totes les PAU, amb diferència». Així de feliços sortien els alumnes del primer examen de l’últim dia de ‘la selectivitat del Papa’, després del disgust d’ahir amb les Matemàtiques del científic. Per a alguns pocs, els que ja disfruten al bar, era l’últim examen de les PAU. Per a tothom, l’últim de la fase general, de la qual s’examina tothom.
Un examen de Català al qual els estudiants arribaven per segon any consecutiu sense llista de lectures obligatòries, que començava amb una comprensió lectora d’un text sense firmar, adaptació de l’articleMicroplàstics: com afecten la salut’, de la web d’Atlàntida Assegurances.
Ni rastre de Mercè Rodoreda a les pàgines de la prova. D’ella ni de cap altra autora dona.
De Pere Calders a Pere Quart
En l’apartat sobre «el fet literari», ‘L’arbre’, de Pere Calders, i ‘El comte Arnau’, i en el de ‘veritable o fals’, afirmacions com «Santiago Rusiñol, autor de ‘L’auca del senyor Esteve’, és el màxim representant del Noucentisme, que s’inicia a partir de 1906» o «Pere Quart és el pseudònim de Joan Oliver com a poeta».
Com en l’examen de Castellà, els errors d’ortografia, gramàtica o lèxic resten 0,1 punts; amb un descompte màxim de dos punts en el total de l’examen; un descompte que els correctors aplicaran al final, quan ja hagin sumat totes les parts de l’examen.
Després de l’examen «sense sorpreses» –«no ha sortit res que no esperàvem», celebrava l’alumnat–, aquest migdia serà el torn de les matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, una de les matèries més temudes, encara més després del drama d’ahir amb les del científic.
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
- La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
- El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- Necrològiques del 10 de juny de 2026