Illa: "El Papa connecta amb la immensa majoria dels catalans"
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es defineix com a creient practicant i assegura que els seus valors espirituals el guien a l’hora de prendre decisions. La visita del Papa a Catalunya és una cita inèdita per a ell, però creu que també ho és per a Catalunya perquè els seus missatges "transcendeixen" l’àmbit religiós.
En entrevistes a Catalunya Ràdio i la cadena COPE, el cap del Govern va enaltir que el discurs de Lleó XIV és "més pertinent i rellevant avui", perquè crida a la "tolerància amb qui pensa diferent" i en favor d’una "pau desarmada i desarmant" en un moment en què l’ús de la força s’imposa "com a únic mètode de resolució de conflictes". "Connecta amb el que és Catalunya i amb la immensa majoria dels catalans. [...] És un missatge molt pertinent en els temps que corren", va dir el president de la Generalitat.
Illa es va reunir dimarts amb el Papa al Palau Episcopal i van compartir part dels seus postulats. El principal, la crida del Pontífex que tothom pugui aportar el seu gra de sorra, va explicar, cada un des del seu àmbit de responsabilitat, per fer del món un lloc millor. "No només fa un diagnòstic, una descripció del que passa, sinó que dibuixa un camí per comprometre’ns amb el que puguem", va assegurar. El president va dir que no ha tingut mai cap dubte sobre la sensibilitat de Lleó XIV amb Catalunya.
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