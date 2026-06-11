Investigació en marxa
Els metges que van atendre el nadó del Vall d’Hebron asseguren que mai havien vist unes lesions tan greus
Les pediatres i un cirurgià han precisat que les ferides que presentava el petit eren «traumàtiques, no accidentals» i compatibles amb maltractament infantil
J. G. Albalat
Les dues pediatres i el cirurgià de l’Hospital Vall d'Hebron que van atendre el nadó presumptament maltractat pels seus pares han assegurat aquest dijous davant el jutge que les lesions que presentava el petit eren «traumàtiques», «no accidentals» i «suggestives» de maltractament infantil, segons fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. El cirurgià ha estat més explícit en detallar la fissura anal que presentava el nen, que aleshores tenia sis setmanes. Ha sostingut que va ser produïda per la introducció d’algun element, tot i que no ha pogut precisar si es va tractar d’un objecte o d’un membre del cos. Tampoc ha descartat que aquesta acció de penetració s’hagués realitzat en més d’una ocasió.
Tant el cirurgià com una pediatra, tots dos amb dilatades carreres professionals, han explicat que no havien vist mai unes lesions anals de tanta gravetat. Han descartat que haguessin estat produïdes per un problema de restrenyiment o femtes grans, com argumenta la defensa dels pares, o per una estimulació a l’anus.
Aquest dijous han declarat davant el jutge unes pediatres —una d’elles, la que estava de guàrdia el 16 de març, quan el nadó va ingressar a Vall d'Hebron—, la també doctora i coordinadora de la Unitat d’Atenció a les Violències envers la Infància i l’Adolescència de l’Hospital Vall d'Hebron, Anna Fàbregas, un cirurgià i una infermera del centre sanitari. Segons han detallat els metges, el nadó presentava diverses lesions per tot el cos: a la cara —un hematoma antic—, al cervell (podria ser producte d’una sacsejada o de cops, han precisat els facultatius), les costelles, els genitals, l’anus i una cama.
Quan va arribar a Vall d'Hebron, el petit tenia el fèmur fracturat, compatible amb «estirar i retorçar», han subratllat els testimonis. Els metges temien que aquesta lesió pogués provocar-li la mort per l’estellament de l’os i la possibilitat que afectés una artèria, cosa que podria haver-li causat una hemorràgia mortal. Per aquesta raó, van intentar no moure’l gaire. Aquesta prioritat va fer que no poguessin obrir-li bé les cames i veure amb claredat l’abast de la fissura fins al dia 18, que és quan es va activar el protocol i es va trucar a DGAIA, Mossos i al jutjat i es va procedir a detenir els pares.
La defensa ha explicat que sol·licitarà de nou la declaració de la mare, que està en llibertat, i del pare, encara empresonat.
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
- La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
- El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- Necrològiques del 10 de juny de 2026