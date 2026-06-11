L’abat veu en l’abadia un lloc per construir la pau
QUERALT CASALS
El pare abat de Montserrat, Manel Gasch, va qualificar la visita del Papa com "un dels pelegrinatges més importants de la nostra història". En un discurs solemne a la basílica, just abans d’iniciar la pregària del Sant Rosari, presidida per Lleó XIV, l’abat va remarcar el valor espiritual i simbòlic de la presència papal en el marc de la clausura del Mil·lenari de Montserrat.
Segons l’abat, la visita representa un reconeixement a la missió que Montserrat desenvolupa des de fa segles com a lloc de trobada entre la vida monàstica i el pelegrinatge. Durant el seu parlament, Gasch va posar en relleu els principals valors que, segons va dir, defineixen l’experiència montserratina: "Acollir és la nostra missió". L’abat va reivindicar, a més, Montserrat com un espai de reconciliació i construcció de la pau, agraint al Papa la seva "denúncia de la violència, per aconseguir un món sense guerres".
També va encomanar a l’oració del Papa els fruits de l’acció pastoral del monestir, destacant "la naturalesa de la muntanya, la bellesa de la litúrgia i de la música de la nostra Escolania" com a camins que condueixen cap a Jesucrist. L’abat va dedicar una part significativa del seu discurs a la Verge de Montserrat, a qui va definir com a "princesa i patrona dels catalans".
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