L’Hospitalet afronta el desallotjament forçós d’una peixateria ‘ocupada’
El consistori preveu recuperar la parada del mercat de Collblanc pròximament, després de desestimar el recurs dels treballadors del negoci.
Àlex Rebollo
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat afronta la recuperació forçosa d’una polèmica peixateria del mercat de Collblanc, l’ocupació de la qual van denunciar els comerciants a principis d’any. El consistori ha desestimat el recurs que van presentar les persones que fan ús de l’esmentat espai comercial, així com la sol·licitud de suspensió del procés de recuperació de la parada. L’Administració local preveu que el desallotjament, que confia que compti amb la cooperació dels comerciants, es pugui portar a terme en les pròximes setmanes.L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) encara la recuperació forçosa d’una polèmica peixateria al mercat de Collblanc l’"ocupació" dels comerciants a principis d’any. El consistori ha desestimat íntegrament el recurs potestatiu que van presentar les persones que fan ús de l’espai comercial, així com la sol·licitud de suspensió del procés de recuperació de la parada. L’administració local preveu que el desallotjament, que confia que compti amb la cooperació dels comerciants implicats, es pugui portar a terme en les pròximes setmanes.
Anteriorment es va fixar una data per a la recuperació de la parada que havia de tenir lloc el 19 de maig passat. Pocs dies abans, els treballadors de la Peixateria Mary van presentar un recurs que ara el consistori desestima, però que llavors va suposar el retard del desallotjament.Anteriorment ja es va arribar a fixar una data per a la recuperació de la parada que s’havia de produir el 19 de maig. Pocs dies abans del dia assenyalat, no obstant, els actuals treballadors de la Peixateria Mary van presentar un recurs potestatiu que ara el consistori desestima, però que va suposar el retard del desallotjament.
L’origen del conflicte se situa dos anys enrere, en la jubilació de l’anterior paradista, que va traspassar el comerç. Quan el consistori va observar que la nova concessionària tenia "deutes tributaris", li va denegar el permís i va desestimar un recurs posterior. La nova paradista va impugnar la denegació en un jutjat contenciós administratiu, que va admetre a tràmit el nou recurs i està pendent de resoldre’s el 2027.L’origen del conflicte se situa dos anys enrere, en la jubilació de l’anterior paradista, que va traspassar el comerç. Quan el consistori va observar que la nova concessionària tenia "deutes tributaris" pendents, li va denegar el permís i va desestimar un recurs posterior. Després, la nova paradista va impugnar la denegació en un jutjat contenciós administratiu, que va admetre a tràmit el nou recurs i està pendent de resoldre’s el 2027.
La part demandant afirma que el reglament permet que, mentre es fa el canvi de titularitat, es pugui continuar treballant en el negoci traspassat. No obstant, el consistori remarca que actualment ell és el titular de la concessió, ja que la concessionària jubilada va renunciar al permís en favor del consistori una vegada que l’Ajuntament va denegar el canvi de titularitat. L’última resolució del consistori esgota els intents d’aturar el desallotjament per part dels responsables del negoci, tot i que deixa marge per interposar un nou recurs contenciós administratiu als tribunals.La part demandant afirma que el reglament aplicable permet que, mentre es realitza el canvi de titularitat, es pugui continuar treballant en el negoci traspassat. No obstant, el consistori remarca que actualment ell és el titular de la concessió, ja que la concessionària jubilada va renunciar al permís en favor del consistori una vegada que el mateix ajuntament va denegar el canvi de titularitat. L’última resolució del consistori esgota així els intents d’aturar el desallotjament per part dels responsables del negoci per la via administrativa, tot i que deixa marge per interposar un nou recurs contenciós-administratiu als tribunals.
Tot i que aquest diari ha mirat de posar-se en contacte amb els gestors de la Peixateria Mary, aquests han declinat fer declaracions. Després de l’inici de l’expedient per part del govern local per recuperar la parada, els treballadors van esgrimir la "suposada subrogació automàtica" de la possessió del lloc, sense necessitat d’autorització addicional de l’Administració local.Tot i que aquest diari ha mirat de posar-se en contacte amb els gestors de la Peixateria Mary, aquests han declinat fer declaracions. Després de l’inici de l’expedient per part del govern local per recuperar la parada, els treballadors van esgrimir la "suposada subrogació automàtica" de la possessió de la parada en qüestió, sense necessitat d’autorització addicional de l’administració local, tal com consta en documentació pública de l’ajuntament.
Silenci administratiu
També van al·legar un "pretès reconeixement municipal" de la possessió del comerç i de l’activitat que s’hi desenvolupa via silenci administratiu. La demandant va recordar el procediment judicial en marxa per reclamar la suspensió del procés de desallotjament.També van al·legar un "pretingut reconeixement municipal" de la possessió del comerç i de l’activitat que s’hi desenvolupa via silenci administratiu. A més, la demandant va recordar el procediment judicial en marxa per reclamar la suspensió del procés de desallotjament. Totes aquestes al·legacions van ser desestimades a finals de març d’aquest any. El consistori remarca que els demandants no van sol·licitar mesures cautelars de suspensió del procés de desallotjament, per la qual cosa "no hi ha raó jurídica directa o indirecta que impedís continuar amb l’execució forçosa".Totes aquestes al·legacions ja van ser desestimades a finals de març d’aquest any. En el cas del contenciós obert, el consistori també remarca que els demandants no van sol·licitar mesures cautelars de suspensió del procés de desallotjament, per la qual cosa "no hi ha raó jurídica directa o indirecta que impedís continuar amb l’execució forçosa".
L’última resolució de l’Ajuntament considera que els arguments utilitzats són "substancialment els mateixos" que en les al·legacions prèvies i que "no incorporen cap element nou". A més, descarta que pugui prosperar el silenci administratiu positiu per gestionar l’equipament al tractar-se d’un espai de domini públic i d’una "ocupació privativa". "Ponderats els interessos en conflicte, ha de prevaler l’interès públic en la protecció, integritat i recuperació immediata del domini públic municipal". Això es deu a "la inexistència de títol administratiu habilitant que legitimi la continuïtat de l’ocupació", acaba dient el consistori.L’última resolució de l’ajuntament considera que els arguments fets servir ara són "substancialment els mateixos" que en les al·legacions prèvies i que "no incorporen cap element nou". A més, descarta que pugui prosperar el silenci administratiu positiu per gestionar l’equipament al tractar-se d’un espai de domini públic i d’una "ocupació privativa". "Ponderats els interessos en conflicte, ha de prevaler l’interès públic en la protecció, integritat i recuperació immediata del domini públic municipal". Sobretot, a causa de "la inexistència de títol administratiu habilitant que legitimi la continuïtat de l’ocupació", conclou el consistori.
Altres paradistes del mercat de Collblanc consultats per aquest diari han preferit no fer comentaris sobre la situació de la parada ni tampoc donar el seu nom perquè han tingut problemes de convivència amb la peixateria en qüestió.Altres paradistes del mercat de Collblanc consultats per aquest diari han preferit no fer comentaris sobre la situació de la parada ni donar el seu nom perquè afirmen que, al llarg de l’últim any, han tingut múltiples problemes de convivència amb la peixateria en qüestió. No obstant, quan el conflicte amb el comerç va esclatar al febrer, el secretari de l’associació de parades internes del mercat, Juan Manuel Hernández, va denunciar que els gestors de la Peixateria Mary "no són titulars de la parada, no paguen impostos ni la Seguretat Social".Amb tot, quan el conflicte amb el comerç va esclatar al febrer, el secretari de l’associació de parades internes del mercat, Juan Manuel Hernández, va denunciar que els gestors de la Peixateria Mary "no són titulars de la parada, no paguen impostos ni Seguretat Social i ens fan competència deslleial".
La secció local del PP va advertir el consistori que, si no impulsava el desallotjament de la parada, portaria el cas a la fiscalia. Llavors, la secció local del PP també va advertir al consistori que, si no impulsava el desallotjament de la parada, portaria el cas a la Fiscalia. "Des del PP creiem que l’ajuntament i el mateix alcalde podrien estar incorrent en un delicte de prevaricació per omissió, al permetre que s’estigui desenvolupant una activitat comercial sense tenir els permisos en regla", van assenyalar llavors els populars.
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