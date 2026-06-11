Homenatge
Lego converteix la Sagrada Família de Gaudí en el set més gran de la seva història amb 12.000 peces
El llançament és un tribut a l’arquitecte pel centenari de la seva mort
Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús
La visita de Lleó XIV dispara la picaresca a Barcelona: «Llogo balcó al carrer Rosselló per veure el Papa per 500 euros»
El Periódico
El Grup LEGO ha presentat un nou set de la gamma Architecture inspirat en la basílica de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí. Es tracta d’una reproducció pensada per a adults que recrea, en format de construcció, la que és des d’aquest any l’església més alta del món.
El set, que ja es pot reservar i arribarà a les botigues l’1 de novembre del 2026, està format per 12.060 peces. Segons la companyia, és el conjunt més gran que ha llançat fins ara en nombre de bricks dins del seu catàleg.
Més enllà del volum, el model proposa un recorregut per les diferents fases constructives de la basílica. L’estructura arrenca amb la cripta i l’absis, continua amb les façanes de la Nativitat i la Passió, i va guanyant altura fins a les naus principals, la sagristia i les sis torres característiques. El procés finalitza amb la façana de la Gloria, tancant així la representació de l’edifici.
Un dels elements més destacats és un efecte de vidriera que busca reproduir la forma com la llum travessa l’interior del temple, un dels trets més reconeixibles del projecte de Gaudí.
«Sentim una immensa responsabilitat per fer justícia a la Sagrada Família a través d’aquest disseny», explica Rok Žgalin Kobe, dissenyador de LEGO Architecture. «El nostre objectiu era honrar la visió de Gaudí amb el màxim respecte, captant el ritme de la construcció de la basílica, la seva complexitat i la seva ambició, i traduir-ho en una experiència de construcció immersiva».
El set forma part de la línia LEGO Architecture, centrada a reproduir edificis emblemàtics del món en format d’exposició. L’experiència es completa amb l’aplicació LEGO Builder, que permet seguir les instruccions en 3D i acompanyar el procés de muntatge.
El preu del set serà de 749,99 euros i estarà disponible a LEGO.com i en botigues oficials a partir del novembre del 2026.
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
- La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
- El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- Necrològiques del 10 de juny de 2026