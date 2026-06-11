La mare del nadó maltractat es plantejava fer fora de cara el marit
Els missatges de la dona en un xat d’amigues en què deia que ell "no cuidava bé del seu fill" s’han convertit en una peça de càrrec important contra el pare del petit.
J. G. Albalat
La mare del nadó de sis setmanes que va ingressar el 16 de març a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona amb greus lesions ocasionades per un presumpte maltractament continuat va confessar dies abans a dues companyes i amigues seves, infermeres igual que ella, que es plantejava fer fora el seu marit de casa "perquè no cuidava bé el seu fill", segons fonts judicials que han estat consultades per EL PERIÓDICO. Aquests dos testimonis van relatar ahir davant del jutge que investiga el cas el que els escrivia l’acusada, que es troba en llibertat, sobre la seva parella, que encara és a la presó.
D’aquesta manera, els investigadors consideren una peça clau els missatges que hi ha en aquest xat de WhatsApp i que són anteriors a l’ingrés del nen al Vall d’Hebron, on va arribar derivat de l’Hospital de Sant Pau amb un fèmur trencat, fissures anals i amb lesions antigues després d’haver passat en els 15 dies anteriors per tres hospitals i un CAP que no van detectar els abusos.
Les fonts consultades per aquest diari han assegurat que el 4 de març va ser quan es va precipitar tot. Aquell dia, la mare del nadó va fer una sèrie de cerques a internet amb aquest contingut: "A la meva parella li va gran el nadó", "la meva parella no suporta el nadó", "la meva parella no tracta bé el meu nadó", "no és carinyós amb el meu nadó", "es posa nerviós, crida amb el nadó en braços", entre altres.
Mals moments
La dona, a més, va consultar a què es devia un hematoma que el petit tenia a la cara. Dies després, el 9 de març, la imputada va confessar a les seves amigues i companyes de feina que volia fer fora el seu marit de casa pel maltractament que donava al seu fill. Una dada: quan la mare encara era a la presó va trucar des d’allà a una de les seves amigues per interessar-se pel que havia escrit en aquest xat de missatgeria de WhatsApp.
Les dues companyes de feina de l’acusada van relatar que el matrimoni estava passant per mals moments, ja que la mare del menor es queixava que el seu marit no cuidava bé del nadó. El motiu, segons la seva declaració davant el jutge, és que ella era "persistent" en la idea de tenir un fill, i per això es va sotmetre a un tractament de reproducció assistida, mentre que ell, en canvi, no tenia tan clar ser pare. "A ella se la veia il·lusionada amb l’embaràs i amb el naixement del seu fill i ell, no", van explicar les fonts en relació amb les declaracions de les dues amigues de l’acusada en l’interrogatori.
Aquestes dues testimonis també van manifestar que no arribaven a entendre com la mare del petit no acudia a l’hospital de la Vall d’Hebron, on treballava, quan el seu fill es trobava malament, i en canvi sí que acudia a altres hospitals, com l’Hospital del Mar, Sant Joan de Déu o Sant Pau.
El 4 de març, quan es va precipitar tot, l’acusada es va trobar amb una veïna del bloc on viu. Aquesta persona, que també ha declarat ahir, va explicar al jutge que la mare del petit li va comentar, adreçant-se al seu marit, que hi era present: "Aquest no s’adona de les manasses que té". Segons aquesta testimoni, l’home es va mostrar impassible i no es va sentir ofès.
Les dues dones tenien una certa relació perquè la testimoni també havia sigut mare feia poc. En la seva declaració va precisar que no s’havia adonat que el nadó plorés molt, però sí que els progenitors estaven cansats.
Una altra veïna que va prestar declaració davant el jutge va relatar que un dia es va trobar la mare del petit a l’ascensor i que ella estava "freda" i "enfadada", si bé va incidir que tampoc eren amigues.
El jutge del cas i el fiscal Félix Martínez, així com els advocats defensors del pare i la mare del menor –que des de la seva sortida de l’hospital viu amb una família d’acollida–, també van interrogar durant una hora i mitja una treballadora social del Vall d’Hebron que es va entrevistar amb els pares diverses vegades durant els dies en què el nen va estar ingressat al centre sanitari, inicialment a l’uci. Aquesta testimoni va explicar les reaccions que van tenir aquell dia els progenitors.
Segons va recordar aquesta empleada del centre sanitari, els dos pares simplement es van mostrar enfadats al sentir que se’ls estava qüestionant quan se’ls anaven explicant les lesions que patia el seu fill. En cap moment, va dir, el pare i la mare del petit van oferir explicacions sobre les ferides que presentava el nadó.
"Ajudin el nadó"
La treballadora social del Vall d’Hebron va explicar amb detall el que va passar amb una dona de parla anglesa que compartia habitació al Vall d’Hebron amb els pares del nadó i que va detallar al personal sanitari que el pare del menor li "tapava la boca" quan "plorava de manera insistent" i "sacsejava el llit on es trobava" de manera "brutal". Segons la documentació inclosa en el procés judicial, aquesta dona, que va ratificar fa uns dies la seva versió davant el jutge, va advertir d’aquesta situació al personal sanitari. "Sisplau, ajudin el nadó" –"please, help the baby"–, va implorar.
La dona anglesa va assenyalar que quan el progenitor li donava el biberó, "ho feia amb brusquedat i sense tenir compte". Fins i tot va precisar que l’hi preparava amb "aigua freda" i l’hi posava a la boca amb "agressivitat". Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare. Més enllà d’això, també va relatar que, quan els dos progenitors eren a l’habitació i el nen "plorava molt", "cap dels dos l’agafava per calmar-lo".
Després de la declaració de veïnes i companyes de feina, avui serà el torn de tres metges i una infermera de l’Hospital Vall d’Hebron que van atendre el nadó. Una de les facultatives va activar el protocol al detectar les lesions que tenia el petit a cames, costelles, genitals, anus i cap. La causa està oberta per presumpte maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual amb penetració per les ferides a l’anus. Demà divendres declararan els quatre avis del nadó. n Després de la declaració de veïnes i companyes de feina, aquest dijous serà el torn de tres metges i una infermera de la Vall d’Hebron que van atendre el nadó. Una de les facultatives és la que va activar el protocol al detectar les lesions que tenia el petit pel cos –en cames, costelles, genitals, any i cap–. La causa no només està oberta per presumpte maltractament habitual, sinó també per lesions molt greus i agressió sexual amb penetració per les ferides a l’anus. Divendres declararan fles quatre avis del nadó.
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