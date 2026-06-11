Societat
Nerea Galindo, primera dama legionària d'Alameda: «A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, li agradarà moltíssim»
Cap dona d’Alameda havia vestit abans l’uniforme de la Legió. Nerea Galindo va aprovar l’oposició l’estiu passat i va passar mesos formant-se a Càceres abans d’incorporar-se al Terç de Ronda
Amanda Pinto
Amb només 23 anys, Nerea Galindo es va convertir fa uns dies en la primera dona del municipi d’Alameda a vestir el chapiri, el casquet que distingeix els legionaris. La jove va superar l’oposició, es va formar com a soldat a Càceres i va completar un mes d’adaptació al Terç abans de rebre la insígnia que ja l’acredita com a legionària.
El camí de Nerea cap a la Legió va començar de manera sobtada. L’estiu passat, sense haver-ho planificat abans, va decidir que volia allistar-se a l’Exèrcit. I quan es va preguntar en quin cos, la resposta va ser immediata.
«L’estiu passat vaig dir: m’agrada molt la Legió, em vull ficar a l’exèrcit, on m’hi fico? Doncs a la Legió. No hi havia cap altra cosa al meu cap més que Legió, Legió i Legió», recorda Nerea.
El seu pare, que va fer la mili i sempre havia confessat que li hauria agradat continuar a l’Exèrcit, li havia transmès una certa fascinació per la vida militar, tot i que sense arribar a marcar una vocació explícita. Va ser Nerea qui va fer el pas per iniciativa pròpia.
El procés que va seguir Nerea és l’estàndard per accedir a la Legió com a soldat de tropa professional. Primer va presentar la sol·licitud i va fer el seu procés de selecció. Després d’aprovar l’oposició, va ser destinada al Centre de Formació de Tropa (CEFOT) de Càceres, on es formen els reclutes com a soldats durant diversos mesos. En acabar, va jurar bandera i es va incorporar a la seva unitat a Ronda.
Una vegada al Terç, els nous legionaris passen un mes de període d’adaptació. Durant aquest temps aprenen els costums del cos, la desfilada, la tradició i la història de la Legió. En acabar el període, el Terç celebra un acte formal de reconeixement en què es lliura el chapiri.
El cap de setmana posterior al lliurament, Nerea va tornar a Alameda.
«Moltíssima gent que s’alegra molt per mi, perquè al final és un poble petitó, m’han vist des de ben petita, també coneixen la trajectòria esportiva que tinc, i aleshores els fa molta il·lusió», explica.
La Legió acumula més d’un segle d’història i una imatge forjada en contextos en què les dones eren absents. Quan se li pregunta si ha trobat dificultats per integrar-se al Terç, la seva resposta és directa.
«Aquí, des del primer dia que hem arribat, som iguals. Som tots iguals. Aquí no hi ha diferències i aquí tots tenim el mateix dret i a tots se’ns tracta igual», assegura la jove malaguenya Nerea Galindo.
Un referent per als joves de la comarca nord de Màlaga
Alameda té una mica més de 4.000 habitants i forma part de la comarca nord de Màlaga. Per als joves d’aquests municipis, l’Exèrcit representa una opció real i estable que no sempre es té en compte.
Nerea és conscient que la seva història pot canviar la percepció sobre l’exèrcit, especialment entre les noies.
«Que no s’ho pensin dues vegades. Això crec que s’ha de viure perquè és una experiència única. I saber que els qui hi són i ens han d’ajudar tenen molta feina al darrere», diu.
També inclou els joves que no troben el seu camí:
«A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, que li canviarà totalment el xip i li agradarà moltíssim tot.»
Que a Alameda hi hagi militars no és cap novetat. Hi ha veïns del municipi que han vestit diferents uniformes de l’Exèrcit, i dones entre ells. Però cap no havia arribat fins a la Legió.
«Ser la primera dama legionària del poble és un orgull», diu.
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