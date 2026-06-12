L’abús sexual infantil ja entra pel mòbil: un de cada sis menors en pateix en línia
Un estudi publicat a Nature alerta que la majoria de víctimes no ho explica a ningú
L’abús sexual infantil ja no passa només en espais físics. També s’ha traslladat amb força a Internet, on les xarxes socials, els videojocs, les aplicacions de missatgeria i altres plataformes digitals s’han convertit en escenaris de captació, pressió i xantatge. Un estudi publicat a la revista científica Nature alerta que un de cada sis menors que utilitzen Internet ha patit almenys una forma d’explotació o abús sexual en línia.
La investigació, titulada Technology mediation in child sexual exploitation and abuse in Africa and Asia, es basa en dades d'11.912 infants i adolescents d’entre 12 i 17 anys de dotze països de l’Àfrica oriental i meridional i del sud-est asiàtic. Les dades es van recollir entre el 2020 i el 2021 dins el projecte Disrupting Harm i situen la prevalença en el 17%, una xifra que equival a més de 10 milions de menors exposats en els països analitzats.
Com funciona l’abús sexual en línia
L’abús sexual en línia a menors pot aparèixer de diverses formes: grooming, sol·licituds sexuals, enviament d’imatges no desitjades, difusió no consentida de contingut íntim o sextorsió. Sovint, l’agressor comença fingint amistat, confiança o interès romàntic. Després pot demanar imatges, introduir converses sexuals o utilitzar amenaces per controlar la víctima.
El problema afecta nois i noies gairebé per igual en l’estudi: 16,9% en nois i 17% en noies. El risc, però, augmenta amb l’edat. Entre els menors de 12 anys, la prevalença és de l’11%, mentre que entre els de 17 anys puja fins al 22%. Els autors també detecten grans diferències entre països, amb percentatges que van del 5,5% al Vietnam fins al 29% a les Filipines.
La majoria de víctimes calla
Una de les dades més preocupants és el silenci. El 51% dels menors que van patir alguna forma d’abús sexual digital no ho va explicar a ningú. Entre els qui sí que ho van fer, la majoria va recórrer a persones properes: un 46% ho va dir a amics, un 26% a germans, un 21% a la mare i un 20% al pare.
En canvi, les vies formals continuen sent molt poc utilitzades. Només un 3% va acudir a la policia, un 3% a línies d’ajuda, un 3% a treballadors socials i un 9% a docents. Segons l’estudi, les principals barreres són la vergonya, la por, no saber a qui demanar ajuda i la desconfiança que denunciar serveixi per canviar alguna cosa.
Qui hi ha darrere dels abusos?
Els agressors poden ser desconeguts, però també persones de l’entorn de la víctima. Save the Children recorda que l’online grooming és un delicte en què una persona adulta contacta amb un menor a través d’Internet amb finalitats sexuals. En una anàlisi de sentències a Espanya, l’organització va detectar que el 41,7% dels agressors pertanyia a l’entorn conegut, el 33,3% eren desconeguts i el 25% formava part de l’àmbit familiar.
A Espanya, les denúncies per delictes sexuals digitals contra menors també han crescut. Segons dades citades per Save the Children, van passar de 954 el 2022 a 1.078 el 2024, un augment del 13% en dos anys. Les nenes i adolescents representen el 68,6% dels casos.
Detectar, denunciar i protegir
Els agressors es poden detectar quan la víctima ho explica, quan la família o l’escola observen canvis de conducta, quan una plataforma alerta de contingut il·lícit o quan les unitats policials especialitzades rastregen proves digitals. Les investigacions poden incloure anàlisi de dispositius, identificació de comptes, preservació de proves i cooperació amb empreses tecnològiques.
El Ministeri de l'Interior, en l’Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024, assenyala que els menors són especialment vulnerables davant les amenaces, les coaccions i els delictes sexuals en l’àmbit digital. El 2024 hi va haver 797 detinguts o investigats per delictes sexuals dins la cibercriminalitat, la gran majoria homes.
La conclusió dels investigadors és clara: la resposta no pot arribar només després del dany. Cal educació digital, canals de denúncia accessibles, suport familiar, formació als docents, unitats policials especialitzades i més responsabilitat de les plataformes. L’abús sexual infantil en línia ja afecta milions de menors i continua massa amagat. La pantalla no n’és l’única causa, però sí una porta d’entrada que exigeix més prevenció, més escolta i més protecció.
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