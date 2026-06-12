Els metges no havien vist mai unes lesions tan greus
Les pediatres i un cirurgià van precisar que les ferides que presentava el nen eren "traumàtiques, no accidentals" i compatibles amb maltractament infantil.
J. G. Albalat
Les dues pediatres i el cirurgià de l’Hospital Vall d’Hebron que van atendre el nadó presumptament maltractat pels seus pares van assegurar ahir davant del jutge que investiga el cas que les lesions que presentava el petit eren "traumàtiques", "no accidentals" i "suggestives" de maltractament infantil, segons fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. El cirurgià va ser més explícit al donar detalls sobre la fissura anal que presentava el nen, que llavors tenia sis setmanes. Va assenyalar que va ser produïda per la introducció d’algun element, malgrat que no va poder precisar si es va tractar d’un objecte o d’un membre del cos del pare. Tampoc va descartar que aquesta acció de penetració s’hagués portat a terme en més d’una ocasió.
Tant el cirurgià com una pediatra, tots dos amb dilatades carreres professionals i experiència a visitar nens maltractats al principal centre de referència de Catalunya en aquesta matèria, van explicar que no havien vist mai unes lesions anals de tal gravetat. Van descartar que haguessin sigut produïdes per un problema de restrenyiment o excrements grossos, com argumenta la defensa dels pares, o per una estimulació a l’anus. Els forenses estan practicant una prova per determinar si el menor té a l’anus restes de l’ADN o alguna substància del seu progenitor. Per ara, els metges han desmentit la hipòtesi que la penetració fos per la introducció d’un dit.
Ahir van declarar davant el jutge quatre professionals: la pediatra que estava de guàrdia el 16 de març, quan el nadó va ingressar a la Vall d’Hebron derivat de l’Hospital de Sant Pau; la també pediatra i coordinadora de la Unitat d’Atenció a les Violències cap a la Infància i l’Adolescència de la Vall d’Hebron, Anna Fàbregas; un cirurgià, i una infermera. Tots van detallar que el nadó presentava diverses lesions per tot el cos: a la cara –un hematoma antic–, el cervell (podria ser producte d’un sacseig o de cops, van precisar), les costelles, els genitals, l’anus i les cames.
Perill de mort
Quan va arribar a la Vall d’Hebron, el petit tenia el fèmur fracturat, una ruptura compatible amb "estirar i retorçar", van remarcar els testimonis. Els metges temien que aquesta lesió pogués provocar-li la mort per l’estellament de l’os i la possibilitat que afectés una artèria, cosa que podria haver-li causat una hemorràgia mortal. Per aquesta raó, van intentar no moure’l massa. Aquesta prioritat va fer que no poguessin obrir bé les cames i veure amb claredat l’abast de la fissura anal fins al dia 18, que és quan es va poder fer una exploració visual en profunditat, es va activar el protocol contra la violència infantil i es va trucar a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (DGPPIA), als Mossos d’Esquadra i al jutjat i es va procedir a detenir els pares.
Sobre les lesions a les cames, els metges gairebé van descartar que poguessin ser fruit d’un accident com per exemple que una cama li quedés atrapada entre els barrots del bressol, com van apuntar les defenses. En concret, el menor tenia trencat l’os de la cuixa dreta i els trossos s’havien mogut, amb el risc que això comportava. Al nadó també se li van detectar altres fractures als dos fèmurs i tíbies (podrien ser producte d’haver agafat el nadó pels turmells i alçar-lo). Els pediatres van detallar davant el jutge que les fractures a les costelles i les lesions neuronals podrien haver sigut resultat de sotracs o sacsejos. Respecte de les lesions cerebrals, els metges encara no saben si al petit li quedaran seqüeles, tot i que l’afectació és petita.
Respecte a l’hematoma a l’escrot, van rebutjar que es degués a una bossa d’orina que li van col·locar a l’Hospital del Mar en una de les primeres visites de la família a un centre sanitari. Una de les testimonis va relatar que la mare del petit estava com "desubicada" o "absent", mentre que al pare se’l notava poc "curós" amb el seu fill.
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