viatge històric
Illa celebra que la visita hagi servit per projectar Catalunya al món
El president de la Generalitat lloa la "sensibilitat" del Papa amb el català i considera que el paper del Govern s’ajusta al d’un Estat aconfessional.
Sara González
Després de dos intensos dies d’agenda coronats amb l’espectacular benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa León XIV ha posat fi a la visita a Catalunya per posar rumb a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l’ha acomiadat a peu de pista a l’aeroport del Prat, des d’on ha celebrat que el seu pas per la capital catalana hagi servit per projectar al món el paper i els valors de Catalunya, a més d’agrair la "sensibilitat" demostrada pel Pontífex amb la cultura i la llengua pròpies.
El Govern ja anticipava, abans de rebre León XIV, que seria un viatge que transcendiria la dimensió religiosa i que interpel·laria creients i no creients en una societat cada vegada més secularitzada. El Govern considera que així ha sigut. "Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, es va il·luminar el món. Això ens permet dimensionar el paper que té Catalunya al món", ha assegurat el president, emmarcant la visita en la seva estratègia d’estrènyer vincles a nivell internacional. De nou, ha tornat a reivindicar que, sota la seva presidència, Catalunya "ha tornat a comptar" per a Europa i per al món després de la pèrdua d’influència que, segons el seu parer, van suposar els anys del procés.
Però no només ha posat el focus en com aquest dimecres l’obra mestra d’Antoni Gaudí va exercir de far planetari de forma majestuosa, sinó també en la línia de missatges que Robert Prevost ha deixat al seu pas i que, ha remarcat el president, encaixen amb la vocació que té Catalunya de ser una societat "oberta, diversa i acollidora" amb "valors de justícia social". Una cosa que, ha afegit, és "inspirador" per continuar sent "ambiciosa" i voler explicar-se més enllà de les seves fronteres.
Entre ells, els relatius al futur de la intel·ligència artificial, a la necessitat de prioritzar la salut mental i la lluita contra la soledat indesitjada o els feminicidis, així com la crida a la unitat i la cohesió social i a rebutjar la confrontació a les xarxes socials. Unes morals conformes amb problemàtiques del nostre temps que, no obstant, en el cas de Catalunya, han obviat les víctimes d’abusos al si de l’Església malgrat la visita a Montserrat. Sobre les persones migrants, el president ha destacat la defensa que ha fet el Papa del que significa "ser tolerant", pensant en els més vulnerables i en els quals mereixen una segona oportunitat.
"Respecte i sensibilitat"
En el balanç que ha fet des del mateix aeroport, Illa ha esquivat i donat per concloses polèmiques com la de l’ús del català, una cosa que considera que ha quedat resolt amb l’ús freqüent que ha fet el Papa de la llengua pròpia de Catalunya, fins i tot en el moment culminant a la Sagrada Família, el que més focus internacional va atraure. "Ha mostrat respecte i sensibilitat", s’ha limitat a dir, a més de considerar que el que ha passat és que ha seguit el guió que ja estava previst i que, per tant, no han interferit pressions externes perquè parlés més català.
Illa també va voler defensar que el seu rol i el del Govern corresponen al d’un Estat aconfessional malgrat haver-se bolcat en la visita del Pontífex. "S’ha ajustat als criteris", va assenyalar, mentre va argumentar que tota la dedicació respon al "respecte i valor" que dona la Generalitat a un cap d’Estat, en aquest cas, el Vaticà, que és també líder de la fe catòlica.
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