lluita contra el narcotràfic
Interior demana triplicar les penes per armes de foc
Els Mossos d’Esquadra associen les sis morts produïdes per arma de foc d’aquest any a Catalunya al crim organitzat.
Parlon aposta per més policia al carrer tot i que «les revenges no es poden preveure»
Germán González
Els responsables del Departament d’Interior van concretar ahir la seva petició d’increment de penes del Codi Penal com una de les mesures per combatre la violència amb arma de foc associada al narcotràfic que ha deixat sis morts i 18 ferits des de començament d’any a Catalunya.
Reclamen que les condemnes de presó per delictes relacionats amb la tinença i tràfic de marihuana passin de la pena actual, d’un a tres anys, a una altra de sis a nou anys, principalment quan estiguin associades a grans plantacions o una àmplia distribució nacional i internacional. Respecte a les armes de foc associades a aquesta criminalitat, Interior proposa que la pena actual, de sis mesos a dos anys de presó, s’elevi a condemnes d’entre quatre i cinc anys.
La consellera Núria Parlon va explicar que s’estan elaborant documents de treball amb aquesta proposta de reforma legislativa que s’enviarà a grups del Congrés perquè es debati i es pugui aprovar. En aquest sentit, va recordar les propostes aportades relacionades amb la legislació sobre multireincidència que està en vigor des de fa uns mesos i que ha permès incrementar les penes contra aquest tipus de delinqüència. Sobre els últims crims amb arma de foc a Catalunya, tres en les últimes dues setmanes, la consellera va remarcar que "no existeix un patró" i que aquest tipus de delinqüència, associada a venjances relacionades amb el narcotràfic, "no es pot preveure". En aquest sentit, va dir que les armes de foc no se solen requisar dins dels controls que es fan al carrer per a les armes blanques, tot i que va apostar per tenir "més presència policial" en diverses zones, ja que així generen sensació de seguretat sobre la ciutadania.
A més de l’increment de penes de presó que dissuadeixin els criminals d’actuar a Espanya, la consellera proposa altres mesures com incrementar les investigacions d’aquests grups organitzats i tenir més col·laboració amb altres cossos policials a nivell nacional i internacional. "Necessitem que la legislació espanyola sigui similar als països pròxims o ens convertirem en un entorn ideal per a aquests grups criminals", remarca Parlon, que va agregar que va parlar d’aquests canvis legislatius amb el ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska dimecres per la visita del Papa.
Per la seva banda, el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, va remarcar que la reforma del Codi Penal "ha de ser una eina" més per als Mossos per acabar amb "un dels problemes de delinqüència que hi ha a Catalunya com són les bandes organitzades associades a la marihuana".
L’objectiu és incrementar les penes perquè es dictin més ordres de presó preventiva dels detinguts. Actualment, un 10% dels 2.400 arrestats relacionats amb la marihuana acaben a la presó per ordre del jutjat després de l’operació policial. Trapero va destacar que aquest narcotràfic afecta "la salut de la comunitat", no únicament pel consum de grans quantitats d’aquesta droga derivat de les plantacions i que cada vegada té més toxicitat, sinó un altre tipus de riscos com els incendis que es declaren per connexions fraudulentes en alguns edificis amb narcopisos o les pèrdues de diners per aquest tipus d’irregularitat elèctrica.
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