Investigació a Barcelona
La mare del nadó maltractat va recriminar al seu marit que havia «sacsejat» el petit de sis setmanes
Els avis materns han explicat al jutjat que l’última setmana abans de l’ingrés, els progenitors els van dir que no anessin a veure el seu net perquè necessitaven «tranquil·litat», tot i que sí que ho va fer cinc dies abans l’àvia paterna
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J. G. Albalat
La mare del nadó maltractat que va ingressar el 16 de març a l’Hospital de Vall d’Hebron de Barcelona amb greus lesions per tot el cos va retreure al seu marit, que es manté a la presó, que havia «sacsejat» el nen, que llavors tenia sis setmanes. La dona l’hi va dir al seu cunyat i aquest l’hi va comentar al progenitor acusat, que, al seu torn, li va admetre de forma implícita el succés. Aquest divendres han declarat davant el jutge que instrueix el cas els avis del menor, tant paterns com materns, així com altres familiars. Tots han assegurat que en cap moment es van adonar que el petit pogués haver sigut maltractat, tot i que alguns dels testimonis han precisat que el progenitor era «brusc amb el nadó», «fred» i «poc carinyós» amb la seva dona.
Els avis materns han reconegut que la parella els havia dit que no anessin l’última setmana a veure el seu net perquè necessitaven «tranquil·litat» i perquè la mare no es trobava bé. En aquest mateix sentit, l’avi patern també ha recordat que, abans que el petit ingressés al Vall d’Hebron, tampoc el van deixar anar a visitar el nen perquè la dona tampoc estava bé. En canvi, sí que ho havia fet la seva exdona –estan separats– dies abans. Cap d’ells va veure res anormal, tot i que aquests testimonis han reconegut que la mare del menor estava preocupada per la salut del nadó i, fins i tot, va remetre a la seva família –pares, germana i cosí– fotos de l’hematoma que tenia el nen a la cara i dels excrements que feia.
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