VIATGE HISTÒRIC
L’acte de la Sagrada Família, la millor promoció de BCN des dels Jocs
L’èxit de l’esdeveniment conjuga una enorme projecció internacional de la ciutat amb un repunt de l’autoestima local, segons el sector i experts.
Patricia Castán
En boca de tothom: dels barcelonins ateus als més devots, en la premsa internacional més prestigiosa i difós per tot el planeta des de les xarxes socials. L’acte final del Papa a la Sagrada Família i la benedicció de la nova torre de Jesús han suposat la campanya de promoció més important de la capital catalana des dels Jocs Olímpics de 1992. No només per l’efecte que tindrà en el turisme cultural, sinó per l’òptima imatge que dona de Barcelona. També ha omplert d’orgull els barcelonins i ha disparat l’autoestima local. "El món ens ha mirat i la projecció de la ciutat ha sigut excel·lent", va resumir l’alcalde Jaume Collboni. Cap marca podria haver aconseguit aquest "impacte emocional" ni pagat els "milions que hi hauria calgut invertir" per arribar a tanta audiència, sentencia el guru de la publicitat Oriol Villar.En boca de tots: dels barcelonins ateus als més devots, a la premsa internacional més prestigiosa i difós per tot el planeta des de les xarxes socials. L’acte final del Papa a la Sagrada Família i la benedicció de la nova torre de Jesús amb el seu emocionant xou final han suposat la campanya de promoció imaginable més gran de la capital catalana des dels Jocs Olímpics del 92. No només pel previsible efecte que tindrà en el turisme cultural i l’atracció de nous mercats, sinó per l’òptima imatge –creativa, artística i poderosa– que dona de Barcelona. I que també ha omplert d’orgull els barcelonins, disparant l’autoestima local. "El món ens ha mirat i la projecció de la ciutat ha sigut excel·lent", resumeix l’alcalde Jaume Collboni. Cap marca podria haver aconseguit aquest "impacte emocional" ni pagat els "milions que hi hauria calgut invertir" per arribar a tanta audiència, sentència el guru de la publicitat Oriol Villar.
L’alcalde no dubta aquest dijous que els veïns "s’han despertat avui amb més orgull i amor per la ciutat". També amb "la consciència d’haver viscut una data històrica", relata, convençut que s’ha "posat en valor el patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat". Ho defineix amb un "moment brillant de la història de Barcelona que es diu que connecta amb l’esperit olímpic i justament ho és per aquesta sensació d’orgull de ciutat que hem sentit", valora encara emocionat.
"La ciutat h"La ciutat ha tornat a demostrar capacitat organitzativa gestionant amb èxit un esdeveniment que era molt complex", manifesta. Una altra de les connexions amb aquell llunyà 1992 és la "gran participació ciutadana" en totes les convocatòries organitzades per la visita de Lleó XIV. Però a més presumeix que els barcelonins "han estat a l’altura, independentment de les seves creences" i de les afectacions a la mobilitat i la seguretat. En la mateixa línia, Jordi Clos, en el seu doble paper de president de Turisme de Barcelona i del Gremi d’Hotels va afirmar a aquest diari que "l’acte de la Sagrada Família va posar sobre la taula una vegada més la capacitat d’aquesta ciutat d’organitzar moments històrics que transcendeixen en el temps i fan la volta al món omplint-nos d’orgull a tots els ciutadans". "Som davant el naixement d’una nova icona universal plena de simbolisme que aglutina i emet valors universals, d’excel·lència, genialitat, convivència i emprenedoria de la societat civil", va continuar. En donen fe les imatges en portades de diaris de tot el món, com el New York Times.
"L’atenció es mereix"
L’exercici publicitari ha resultat impecable i disparat les previsions, valoren els especialistes. Oriol Villar, director creatiu i fundador de l’agència OV, arxipèlagpremiat i artífex d’inoblidables campanyes per a firmes com Damm i Casa Tarradellas, fa la següent anàlisi: "Vivim en un món on les ciutats competeixen per l’atenció igual que competeixen les marques. I l’atenció no es compra, es mereix. Ahir Barcelona va tenir durant unes hores l’atenció del món perquè tenia una cosa rellevant per explicar". Considera que "no existeix ni una sola marca que hagués pogut pagar l’impacte emocional que va generar ahir Barcelona a la resta del planeta amb els actes de la Sagrada Família. I no em refereixo només als milions que caldria invertir en mitjans de comunicació de tot el món per aconseguir una audiència semblant".
Per Villar, expert en la construcció de marques, "Barcelona va mostrar al món el seu bé més preuat: la seva ànima. Una ciutat capaç de reunir en una sola imatge art, espiritualitat, història, bellesa, talent i ambició col·lectiva. Això és el que realment va connectar amb milions de persones. I això, afortunadament, no es pot comprar. És el gran llegat d’Antonio Gaudí", argumenta.
Alimenta aquesta idea de transcendència, Marian Muro, actual directora general d’Apartur però amb un llarg currículum d’alts càrrecs públics i privats al sector del turisme, apunta que "el viscut a Barcelona amb la benedicció del Papa de la torre de Jesús quedarà en l’imaginari com un dels grans esdeveniments de Barcelona juntament amb els Jocs Olímpics". No té dubtes dels resultats: "La bellesa, l’art, i l’espiritualitat projectades al món en una perfecta posada en escena seran sense cap dubte un efecte crida".
"La grandesa i magnitud de la cerimònia, les imatges, la música, i el missatge transmès al món faran que moltes persones vulguin visitar el temple o repetir la visita per veure aquesta torre", afegeix. "Hi ha un clamor mundial", prossegueix. "Barcelona als teus peus, seria el meu resum. Perquè el cel ja l’ha tocat amb la torre".
Universalitat i economia
Collboni desgrana que "Barcelona ja no necessita promoció, però sí que ha d’aprofitar la seva projecció internacional per llançar missatges positius, coincidint amb els del Sant pare sobre estar a favor de la pau, del diàleg, de la dignitat, dels drets humans, dels drets dels immigrants coincideixen amb els de la ciutat, i els potència. Transcendeix del religiós". I remarca que ha rebut "missatges des d’altres parts del món i de la resta d’Espanya, reconeixent i admirant la bellesa de la Sagrada Família i la capacitat de la ciutat de tornar a brillar".
Aquesta brillantor també tindrà ressò econòmic. Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta, la patronal del comerç d’eixos turístics i més cèntrics, considera l’esdeveniment del temple "una fita que projecta Barcelona com a gran ciutat del món capaç d’atraure marques i sectors econòmics que segurament estaran més interessades a tenir presència aquí". Està convençut que "beneficiarà l’Eixample", però també "pot ajudar la regeneració que tant necessita Ciutat Vella" i a "reforçar el reposicionament de Barcelona".
Des de l’àmbit acadèmic i professional, Josep Ramis, professor del Departament d’Operacions, Innovació i Gestió de la Tecnologia d’Esade, afirma que després de l’acte "el posicionament de Barcelona es veurà encara més afavorit". La imatge de "creativitat, dinamisme, bellesa i autenticitat" remarca la "genialitat" de Gaudí com a arquitecte i dibuixa la Sagrada Família "sorprenent, única i intemporal".
"Tot junt va crear un sentiment de transcendència i universalitat que produeix una profunda admiració a tot el món", afegeix. Però "com a contrapunt" a l’èxit, al·ludeix als impactes negatius que cal reduir. Advoca per "limitar" la saturació i "pautar i gestionar els accessos dels visitants".Des de l’àmbit acadèmic i professional, Josep Ramis, professor del Departament d’Operacions, Innovació i Gestió de la tecnologia d’ESADE, afirma que després de l’acte "el posicionament de Barcelona es veurà encara més afavorit". La imatge de "creativitat, dinamisme, bellesa i autenticitat" remarquen la "genialitat" de Gaudí com a arquitecte i dibuixen la Sagrada Família "sorprenent, única i intemporal". "Tot junt va crear un sentiment de transcendència i universalitat que produeix una profunda admiració a tot el món", afegeix. Però "com a contrapunt" a aquest èxit, al·ludeix als impactes negatius tant dins de l’entorn com amb els veïns s’han de reduir". Advoca per "limitar" la saturació i "prendre i gestionar els accessos dels visitants".
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