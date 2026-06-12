Violència infantil a catalunya
Salut inclou el Vall d’Hebron en la sanció pel nadó maltractat
La conselleria sanciona també els hospitals de Sant Joan de Déu i de Sant Pau i imposa una multa de 6.000 euros a cadascun dels tres centres. El departament considera ara que els sanitaris no van actuar a temps.
Almenys dos dels hospitals presentaran al·legacions a l’expedient
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut ha sancionat i ha obert un expedient als hospitals de Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d’Hebron i al centre d’atenció primària (CAP) Roger de Flor al considerar que no van actuar a temps en el cas del nadó que va patir maltractaments físics i sexuals presumptament en mans dels seus pares. Segons fonts consultades per EL PERIÓDICO, el departament ha multat amb 6.000 euros cada un d’aquests centres. Actualment, l’expedient sancionador es troba en fase d’al·legacions –almenys el Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu les presentaran, segons ha pogut saber aquest diari–, per la qual cosa potser alguna quantia econòmica podria variar.
La sanció es va emetre la setmana passada i ha caigut com una galleda d’aigua freda especialment al Vall d’Hebron, l’hospital on es troba la prestigiosa Unitat d’Atenció a les Violències cap a la Infància i l’Adolescència –l’Equip EMMA–, que és de referència a Catalunya i en la qual treballen les especialistes més grans en aquesta àrea. Les multes de Salut posen al mateix nivell els centres que no van detectar el maltractament que l’hospital que sí que ho va fer i sí que va activar el protocol de violència infantil. "Si no l’haguéssim ingressat, aquest nen ara seria mort", remarquen fonts del Vall d’Hebron.
La sanció de Salut es donava per feta per als altres centres –la conselleria va reconèixer a EL PERIÓDICO que hi va haver una "discriminació positiva" perquè la mare del nadó era infermera i per això els sanitaris de Sant Joan de Déu, Sant Pau i el CAP Roger de Flor no van sospitar d’ella–, però no per al Vall d’Hebron, a qui es multa, segons ha pogut saber aquest diari, per no haver trucat a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) en el primer moment perquè retirés la custòdia i, al seu lloc, haver mantingut ingressat el nadó amb els seus pares a la mateixa habitació durant els dos primers dies.
Fonts del Vall d’Hebron asseguren que aquell mateix dia, el 16 de març, l’hospital va trucar a Infància Respon –servei de la DGPPIA– i insisteixen que el seu equip multidisciplinari "va salvar la vida del nen" a l’ingressar-lo tot just veure les lesions que presentava: hematomes a la cara i genitals, fractures a les costelles i a les cames i fissures anals.
El nen va arribar al Vall d’Hebron el 16 de març derivat de Sant Pau i va ser el 18, una vegada va tenir els resultats de totes les proves mèdiques, quan va activar el protocol de maltractament al trucar aquell dia directament a la DGPPIA per demanar que retiressin la custòdia als pares. El 18, l’hospital també va trucar als Mossos d’Esquadra i al jutjat.
Hauré d’informar
No obstant, el protocol marca que els serveis sanitaris han d’informar, via telefònica i per escrit, la DGPPIA, Mossos, Fiscalia de Menors o jutjat de guàrdia de qualsevol "possible maltractament intrafamiliar greu" el mateix dia en què es té coneixement del fet. Atès el greu estat del petit i tement per la seva vida, els metges, tal com van explicar davant del jutge, van procurar no moure’l massa al començament de l’ingrés. Aquesta prioritat va provocar que no poguessin obrir-li bé les cames i veure amb claredat l’abast de la fissura anal fins al dia 18, dia en el qual el Vall d’Hebron va trucar directament a la DGPPIA perquè hi intervingués.
La Conselleria de Salut ha passat de defensar l’actuació del sistema sanitari davant la detecció d’aquest cas –"el sistema ha funcionat", va assenyalar el 25 de març la consellera Olga Pané, que actualment està de baixa, a Catalunya Ràdio– a sancionar quatre dels cinc centres sanitaris que va trepitjar aquest nounat entre l’1 i el 16 de març. Entre els sancionats es troben el gran hospital pediàtric català, que és Sant Joan de Déu, i el centre amb la unitat referent a Catalunya a l’hora de detectar violències físiques i sexuals en la infància i l’adolescència: el Vall d’Hebron.
Les sancions són, ara per ara, l’única resposta que ha donat Salut al cas de violència infantil més greu dels últims 20 anys a Catalunya. La conselleria considera que els seus sanitaris no van actuar a temps, però encara no ha aclarit com garantirà que tots els professionals tinguin la formació necessària per detectar un maltractament i evitar casos com aquest. Els metges del Vall d’Hebron van declarar ahir davant del jutge que mai havien vist unes lesions tan greus com les que va patir aquest nen.
Fonts de la Conselleria de Salut consultades per aquest diari esgrimeixen que es tracta d’un "procés judicialitzat" i que el departament no oferirà detalls sobre això, com tampoc ho farà de les possibles mesures que prengui. Les mateixes fonts recorden que la conselleria està col·laborant amb la justícia.
El pare del nadó segueix en presó preventiva, però la mare va ser alliberada el 7 de maig passat. Aquesta dona, que és infermera de Traumatologia a l’Hospital Vall d’Hebron, va confessar a les seves amigues que "es plantejava fer fora el seu marit de casa perquè no cuidava bé el seu fill", segons van declarar les testimonis dimecres al jutjat. Des del 16 d’abril i de manera temporal, el nadó està amb una família d’acollida i es troba bé.
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