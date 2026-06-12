La Seguretat Social fa un pas clau per avançar la jubilació dels transportistes
L’organisme acosta una realitat que reclama el sector del transport
David Cruz
Tot i que ha costat, la Seguretat Social ha fet un pas decisiu per fer realitat una de les reivindicacions històriques dels conductors professionals. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, dirigit per Elma Saiz, ha confirmat que continua avançant en la tramitació que permetrà estudiar la jubilació anticipada dels transportistes per carretera aplicant coeficients reductors.
La notícia arriba després de mesos d’incertesa i de les pressions exercides pels sindicats del sector. La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d’UGT (FeSMC) ha anunciat la desconvocatòria de la vaga prevista després de rebre una comunicació oficial del Govern espanyol en què confirma que el procediment continua endavant.
Segons explica el sindicat, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ja ha conclòs l’informe de morbiditat i mortalitat del sector del transport de mercaderies per carretera.
Aquest document és un dels passos imprescindibles per determinar si l’activitat reuneix les condicions necessàries per accedir a una jubilació anticipada a causa de la penositat, la perillositat i l’elevada sinistralitat que suporten aquests treballadors.
A més, el Ministeri ha traslladat per escrit a UGT que els expedients presentats l’octubre del 2025 continuaran la seva tramitació tot i haver superat els terminis inicialment previstos en el Reial decret 400/2025.
Aquesta aclariment era una de les principals preocupacions del sindicat, que temia que el procediment hagués quedat bloquejat administrativament.
El calendari previst contempla ara que els expedients siguin remesos a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i a la Inspecció de Treball, organismes que han d’elaborar els seus informes en el termini aproximat d’un mes. Després, tota la documentació serà analitzada per la Comissió d’Avaluació, la primera reunió de la qual està prevista per al setembre.
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