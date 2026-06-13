Aquestes són les persones que poden cobrar l’ingrés mínim vital si tenen ingressos inferiors a 723 euros
La Seguretat Social detalla els requisits de residència legal, edat mínima i vulnerabilitat econòmica per accedir a l’ajut estatal
Ricardo Castelló
L’ingrés mínim vital (IMV) és una prestació econòmica de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims mensuals a llars o persones que es troben en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de prevenir el risc de pobresa i exclusió social. L’ajut no es concedeix automàticament només pel fet de cobrar una quantitat baixa, sinó que cal tenir en compte diversos aspectes destacables.
Cal tenir present que la Seguretat Social i l’Agència Tributària remarquen que tots els beneficiaris han de presentar la declaració de la renda, encara que no arribin al mínim habitual exigit per l’IRPF.
Per accedir a la prestació de l’IMV és essencial tenir residència legal a Espanya almenys durant l’últim any, comptar amb una edat mínima de 23 anys i acreditar una situació de vulnerabilitat econòmica en què els ingressos i el patrimoni no superin els límits establerts segons la unitat de convivència.
La possibilitat d’accedir a la prestació també passa per ingressar menys de 723 euros al mes, una xifra que s’utilitza com a referència per a un beneficiari individual el 2026, tot i que la normativa estableix més condicions per poder cobrar l’ajut.
L’ajut, gestionat per la Seguretat Social, està regulat per la Llei 19/2021 i té un objectiu clar: garantir un nivell mínim d’ingressos a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
Per al 2026, l’import mensual varia segons la unitat de convivència:
- Beneficiari individual: 723 euros al mes.
- Llars de quatre persones, amb almenys un menor: 1.393,84 euros al mes.
No obstant això, si els ingressos o el salari de la llar són inferiors a aquests llindars, l’IMV cobreix la diferència fins a assolir-los.
L’IMV protegeix al voltant de 2,6 milions de persones a Espanya, de les quals una mica més d’un milió són menors d’edat, segons dades publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
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