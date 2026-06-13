Cas mediàtic
Jonathan Andic afirma que els missatges sobre «matar el padre» són «metafòrics» i formen part d’una teràpia familiar
La seva defensa acusa la fiscalia de «crear un relat que retorça la veritat i que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció»
Jonathan Andic, al seu pare, cinc mesos abans de la seva mort: «No m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te»
Germán González
Després de conèixer-se alguns dels missatges de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, al seu pare, Isak Andic, en els quals admetia que el cregués capaç de matar-lo, la seva defensa ha sortit ràpidament a assegurar que es tracta d’unes frases tretes de context amb l’única finalitat d’apuntalar una hipotètica culpabilitat, com creuen els Mossos d’Esquadra i la fiscalia. En concret, el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell té en el seu poder el missatge: «Tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions en què no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te» –enviat per Jonathan Andic al seu pare,Isak, a mitjan juliol del 2024–, que per als investigadors és un dels principals indicis sobre la mala relació entre el fundador de Mango i el seu fill.
Malgrat això, en el text enviat, Jonathan celebra els avenços de la teràpia familiar i recorda les tensions que havien mantingut, tot i que treballaven per solucionar-les. Això és precisament el que ha volgut deixar clar l’equip legal de Jonathan, que encapçala el lletrat Cristóbal Martell, en un comunicat enviat als mitjans.
Asseguren que aquestes frases estan «tretes de context, ja que formen part d’un missatge més extens, que té un relat i to positiu de principi a final», i recorden que Jonathan Andic el començava preguntant al seu pare sobre el seu viatge i dient-li que «em vaig quedar una mica preocupat amb allò de l’avió» per finalitzar amb un «espero que gaudeixis d’aquest estiu, t’envio molts petons».
«Es tracta d’afirmacions descontextualitzada s amb l’únic objectiu de contribuir a crear un relat que retorça la veritat i encaix amb les hipòtesis de la instrucció», apuntalant la suposada culpabilitat de Jonathan Andic, segons consideren els seus advocats amb referència a la fiscalia i als Mossos. Per això remarquen que dins de la causa judicial existeixn «nombroses frases i expressions que formen part d’un procés de teràpia on participaven més membres de la família».
Per això, la defensa del fill del fundador de Mango conclou que «no es pot resumir ni treure conclusions de tot un procés a través d’una o dues frases dirigides a inculpar Jonathan Andic». També assenyalen que «les teràpies formen part d’una esfera íntima dels individus que les realitzen, per la qual cosa utilitzar i difondre aquest tipus de frases porten a un únic final: la condemna social prèvia», amb referència al procediment judicial en què està immers l’acusat després de ser detingut el 19 de maig acusat de l’homicidi del seu pare.
«Codis concrets»
Sobre aquesta teràpia, els advocats de l’acusat remarquen que té «uns codis concrets en què s’anima els membres a expressar-se dins d’un marc sempre metafòric» i assenyalen que la mateixa jutge va fer constar, en la interlocutòria que s’ordenava la presó per a Jonathan Andic, que en aquestes sessions de teràpia «es feien referències ‘metafòriques’ a la mort del pare com a punt d’inflexió per superar etapes de la vida».
A mitjans de juliol del 2024, cinc mesos abans de la mort de l’empresari, Jonathan envia aquest missatge a Isak: «Estic en plena marató treballat amb la Julia [la psicoterapeuta familiar] i no sé si tindré forces per poder recuperar-me aquest estiu. Ha, ha, ha, el que sí que vaig comprenent és que tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions en què no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. A mesura que avanço en aquest intensiu esprint de treball conjunt amb la Julia, comprenc que era impossible sanejar la nostra relació. No em sorprèn que la corda gairebé es trenqués. Quan la Julia m’estava fent el diagnòstic record que ella em va dir, res perquè el seu pare no mori fins que hagin passat les cronologies. I ara entenc que la meva necessitat d’allunyar-me de tu era perquè no tenia la maduresa d’aprendre d’un pare amb tanta personalitat i amb les idees tan clares».
Per a la defensa de Jonathan el text «té un contingut afectuós i al·ludeix a aquests clímax d’interacció grupal potent, en un procés d’alliberament i de créixer superant emocionalment el condicionant patern. El ‘matar el padre’ de Freud és un paradigma de la teràpia psicoanalítica».
Desvinculat de la teràpia
Fonts de la investigació han explicat a EL PERIÓDICO que la «mala relació» entre els Andic es fonamenta en altres missatges que apareixen en la causa judicial però que, a priori, no estarien relacionats amb la teràpia que seguien. En aquest sentit, remarquen que hi ha textos que s’intercanviaven tots dos i que eren al telèfon recuperat d’Isak Andic després de la caiguda en el que es deixa clar aquest conflicte familiar.
Tots aquests missatges han servit a la fiscal Teresa Yoldi per presentar un escrit al jutjat en el qual s’oposa al recurs de Jonathan contra la fiança d’un milió d’euros que se li va imposar. En concret, la fiscalia assenyala informes policials en què s’hauria analitzat la geolocalització i contingut del telèfon mòbil de la víctima; el registre de les trucades realitzades per l’investigat en el moment dels fets, tant a la parella del seu pare Estefanía Knutt com al 112, així com l’informe tècnic fotogràfic de l’escena del crim.
La fiscal creu que aquests documents «contradiuen», d’una banda, «la suposada bona relació entre Jonathan Andic i el seu pare, partint dels missatges obrants en les actuacions, i de l’altra la versió oferta per l’investigat respecte a la manera i les circumstàncies en què es va produir la mort de la víctima».
Per aclarir més el que va passar el 14 de desembre del 2024 en aquest sender de Collbató, el jutjat ha acceptat la petició de la fiscalia per incorporar l’equip d’investigació a la Unitat Central de Persones Desaparegudes (UCPD) dels Mossos d’Esquadra, tal com va avançar ‘El Nacional’ i ha confirmat aquest mitjà.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO aquests agents haurien de fer un informe sobre les circumstàncies de la caiguda en Isak Andic i les persones que podrien ser a la zona quan es va produir. A més, la jutge també vol saber si Jonathan Andic es va creuar amb algú els dies previs a la mort amb el seu pare que va anar a la zona.
En aquest sentit, la jutge podria citar a declarar ben aviat dos excursionistes que van ser els que van atendre Jonathan Andic minuts després de la caiguda del seu pare i que no constava el seu nom a les diligències policials.
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