Costa Brava
Helicòpters i bussejadors continuen buscant el menor desaparegut amb moto d’aigua a Roses
El dispositiu es reactiva després de suspendre’s a la nit i amplia el radi de rastreig
Troben bolcada a la platja de Pals la moto d’aigua del menor desaparegut a Roses
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest dissabte al matí la recerca del noi de 16 anys desaparegut des de dimecres a la nit, quan participava en una sortida guiada amb moto d’aigua a Roses. El dispositiu, que s’havia suspès divendres a la nit amb l’arribada de la foscor, no va continuar durant la matinada i s’ha reactivat aquest matí en coordinació amb la Guàrdia Civil.
Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat està sobrevolant la zona del cap de Begur per rastrejar el litoral des de l’aire. Les operacions se centren entre el punt on divendres es va localitzar la moto d’aigua, a la platja de Pals, així com a la costa de Begur. Paral·lelament, la Guàrdia Civil participa en la recerca marítima amb bussejadors especialitzats que inspeccionen punts concrets del litoral.
La moto d’aigua que conduïa el menor va aparèixer bolcada divendres a la platja de Pals, a prop del terme municipal de Begur, dos dies després que els responsables de l’activitat alertessin que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida. Els Bombers de la Generalitat mantenen la hipòtesi que el noi podria haver perdut l’armilla salvavides i haver-se enfonsat.
Durant la jornada de divendres, els equips d’emergència van pentinar a peu la cosa entre l’Escala i l’Estartit, a més de desplegar drons als voltants de les illes Medes. La troballa de la moto a Pals va ampliar el radi de recerca cap al sud, tot i que els responsables de l’operatiu recorden que els corrents marins poden variar i dificulten determinar amb precisió la zona on podria trobar-se el desaparegut.
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