Violència extrema en una fira: un grup de joves agredeix a puntades un firataire
La policia va rebre l’avís d’una baralla multitudinària, però el grup ja s’havia dispersat quan hi va arribar
Un vídeo viral ha encès les alarmes després de mostrar una agressió especialment violenta en plena fira de Sant Onofre, a Algemesí. A les imatges es veu un firataire a terra, al costat de la pista dels autos de xoc, mentre diversos joves li claven puntades davant la mirada d’altres persones. L’home aconsegueix aixecar-se i fugir com pot del grup.
Els fets van passar dimecres 3 de juny, cap a les 23.00 hores, al parc Salvador Castell, on s’havia instal·lat la fira d’atraccions amb motiu de les festes locals. Segons va explicar l’inspector de la Policia Local d’Algemesí, José Luis Tudela, el servei d’emergències 112 va rebre l’avís a les 22.54 hores per una baralla multitudinària a la zona de les atraccions.
Una patrulla es va desplaçar fins al recinte, però quan els agents hi van arribar el tumult ja s’havia dissolt. La policia va parlar amb algunes persones que eren a la zona i que van explicar què havia passat, però no es va poder identificar ni els agressors ni la víctima en aquell moment.
Dies després, la difusió de la gravació a través de les xarxes socials ha donat una nova dimensió al cas. Tudela va descriure les imatges com a «molt violentes» i va assenyalar que, tot i la mala qualitat del vídeo, «a simple vista» s’hi aprecia la presència d’algun menor d’edat. Tot i això, no consta cap denúncia, ni comunicat de lesions, ni sol·licitud d’assistència mèdica relacionada amb l’agressió.
La Policia Local va traslladar l’incident a la Policia Nacional, que és el cos competent per investigar uns fets d’aquestes característiques. Segons la informació facilitada inicialment, no constava oberta cap investigació sobre les persones participants en la baralla, i tampoc s’ha confirmat oficialment quin va ser l’origen exacte de l’agressió.
El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat d’Algemesí, Kiko Reinoso, va confirmar que l’home agredit era un firataire. Sobre el possible motiu del conflicte, va explicar que li havien arribat comentaris que apuntaven a una discussió relacionada amb el pagament d’alguna atracció, però aquesta versió no ha estat confirmada.
El govern local ha condemnat els fets. Reinoso es va mostrar «preocupat» per una escena de gran violència en un espai festiu i familiar, freqüentat cada any per famílies amb infants. «Des de l’equip de govern condemnem aquest o qualsevol altre tipus de violència», va afirmar. El regidor també va remarcar que les actituds que es veuen al vídeo «no són pròpies d’una societat civilitzada».
A la gravació també s’observa com algunes noies, nois i una dona intenten intervenir per frenar l’agressió i dissoldre el grup. Aquest detall mostra que hi va haver persones que van intentar aturar la pallissa, però també deixa una imatge inquietant: durant uns instants, la violència es va imposar en un espai públic pensat per a la convivència i l’oci familiar.
Més enllà del cas concret, aquestes imatges obliguen a una reflexió incòmoda. No es pot convertir una agressió en grup en un espectacle més de xarxes socials, ni normalitzar que la violència irrompi en espais compartits sense una resposta clara. El problema no és només policial: també és educatiu, social i polític. Cal parlar de seguretat, de límits, de responsabilitat familiar i de presència institucional, però sense caure en discursos fàcils ni criminalitzar col·lectius sencers. Una societat que vol protegir la convivència no pot mirar cap a una altra banda quan una escena així es fa viral.
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
- Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada
- Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona
- Programació de la Festa Major de Palamós 2026
- Cervesa artesana, fira de la Gamba i cinema independent: Els millors plans pel cap de setmana
- Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona