Pacte institucional
BCN assumeix la gestió de 5,2 km del Front Marítim
L’Ajuntament pren el control del tram de costa que va entre la Barceloneta, a l’altura del carrer Pepe Rubianes, i el límit amb Sant Adrià de Besòs.
Gisela Macedo
L’Ajuntament de Barcelona ha tancat un acord amb el Govern central perquè li cedeixi gratuïtament 62,8 hectàrees del litoral de la ciutat. El pacte, anunciat ahir, atorga al consistori la gestió directa de 5,2 quilòmetres de costa entre la Barceloneta (a l’altura del carrer Pepe Rubianes) i el límit amb Sant Adrià de Besòs. És un tram continu on conviuen espais diversos, des de la zona del Port Olímpic fins al Fòrum.
Amb aquest moviment es modifica la delimitació de la zona maritimoterrestre fixada el 2009 i es consolida una cosa que a la pràctica ja s’anava dibuixant des de fa anys: que l’Ajuntament tingui cada vegada més pes en la gestió d’un front litoral que va començar a obrir-se a la ciutat amb els Jocs Olímpics del 1992 i que té previst continuar transformant-se.
L’abast del pacte no és menor. Són 62,8 hectàrees en total, amb uns 354.000 metres quadrats de zones verdes, 206.500 de vials i 68.200 d’equipaments públics. Terreny que, a partir d’ara, dependrà directament de l’administració municipal per al seu manteniment, planificació i conservació, una cosa que fins ara quedava repartit i que, segons defensen les parts, generava més d’una zona grisa a l’hora d’intervenir.
Renovació de l’espai
«Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l’adaptació climàtica, el manteniment de les platges i també amb els nous espais verds que estem generant en aquests moments», va manifestar l’alcalde, Jaume Collboni.
Així mateix, va apuntar que «al Parc del Litoral, que ja està en marxa, i en totes les actuacions que hem portat a terme al llarg de les platges de la ciutat, estem invertint més de 100 milions d’euros» i va celebrar que «el fet que ara sigui propietat de la ciutat, després d’anys de reivindicació i negociacions, ens donarà plena competència i capacitat per portar a terme aquestes transformacions, que ajudaran a disfrutar millor de l’espai públic que són la platja i el litoral barceloní».
Collboni també va destacar que les dues administracions, Ajuntament i Govern, feia «gairebé 20 anys» que negociaven aquesta cessió, per la qual cosa ha catalogat l’acord d’«històric», i va remarcar que reforça la capacitat de la ciutat per decidir sobre la seva pròpia façana marítima. Des del Ministeri d’Hisenda, el ministre Arcadi España va valorar que es tracta d’una operació que acosta la gestió a l’administració més pròxima al territori afectat.
En el futur, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d’Hisenda han assegurat que continuaran negociant la possible cessió d’altres sòls estatals de la capital catalana. En concret, la zona del litoral que va des de la plaça del Mar fins a l’Hotel Vela.
La notícia arriba poc després que la Generalitat comprés les Tres Xemeneies, la gran icona industrial de Sant Adrià.
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
- Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada
- Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona
- Programació de la Festa Major de Palamós 2026
- Cervesa artesana, fira de la Gamba i cinema independent: Els millors plans pel cap de setmana
- Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona