Cas mediàtic
La defensa d’Andic emmarca en la teràpia el missatge de matar el pare
L’equip legal del fill del fundador de Mango, acusat d’homicidi, retreu a la fiscalia que creï "un relat que retorci la veritat i encaixi amb les hipòtesis de la instrucció".
Germán González
Després de conèixer-se alguns dels missatges de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, al seu pare, Isak Andic, en què reconeixia que era comprensible que el cregués capaç de matar-lo, la seva defensa ha assegurat que es tracta d’unes frases tretes de context amb l’única finalitat d’apuntalar una hipotètica culpabilitat, com creuen els Mossos d’Esquadra i la fiscalia. En concret, el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell té en el seu poder el missatge: "Tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions en què no m’estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te" –enviat per Jonathan Andic al seu pare a mitjans de juliol del 2024–, que per als investigadors és un dels principals indicis sobre la mala relació entre el fundador de Mango i el fill.
Malgrat això, en el text enviat, Jonathan celebra els avenços de la teràpia familiar i recorda les tensions que havien mantingut, tot i que treballaven per solucionar-les. Això és precisament el que ha volgut deixar clar l’equip legal de Jonathan, que encapçala el lletrat Cristóbal Martell, en un comunicat enviat als mitjans.
Asseguren que aquestes frases estan "tretes de context, ja que formen part d’un missatge més extens, que té un relat i to positiu de principi a final", i recorden que Jonathan Andic començava preguntant al seu pare sobre el seu viatge i dient-li que es va "quedar una mica preocupat amb allò de l’avió" per acabar amb un "espero que disfrutis d’aquest estiu, t’envio molts petons".
"Són afirmacions descontextualitzades amb l’objectiu de contribuir a crear un relat que encaixi amb les hipòtesis de la instrucció", cosa que apuntala la suposada culpabilitat de Jonathan Andic, segons diuen els seus advocats referint-se a la fiscalia i als Mossos. Per això remarquen que dins la causa judicial hi ha "nombroses frases i expressions que formen part d’un procés de teràpia".
La defensa del fill del fundador de Mango conclou que "no es pot resumir tot un procés ni treure’n conclusions a través d’una o dues frases dirigides a inculpar Jonathan Andic". També assenyalen que "les teràpies formen part d’una esfera íntima dels individus que les fan, de manera que utilitzar i difondre aquesta mena de frases condueixen a un únic final: la condemna social prèvia", amb referència al procediment judicial en què està immers.
"Codis concrets"
En relació amb aquesta teràpia, els advocats de l’acusat consideren que s’ha de remarcar que té "uns codis concrets en què s’anima els membres a expressar-se dins d’un marc sempre metafòric" i assenyalen que la mateixa jutge va fer constar, en la interlocutòria en què s’ordenava la presó per a Jonathan Andic, que en aquestes sessions de teràpia "es feien referències metafòriques a la mort del pare com a punt d’inflexió per superar etapes de la vida".
Per a la defensa de Jonathan, el text "al·ludeix a aquest clímax d’interacció grupal potent, en un procés d’alliberament i de créixer superant emocionalment el condicionant patern. El matar el pare de Freud és un paradigma de la teràpia psicoanalítica".
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