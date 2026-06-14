Espanya entra en zona crítica: calor mortal, sequera i malalties tropicals
The Lancet alerta que la calor, les sequeres i les malalties tropicals ja són una crisi de salut pública
El canvi climàtic ja no és una amenaça futura ni una advertència abstracta. És una crisi que mata, empobreix, emmalalteix i altera la vida quotidiana a Europa. Les onades de calor extrema són més freqüents, les sequeres duren més, les collites es redueixen, les malalties tropicals avancen cap al Mediterrani i els sistemes sanitaris comencen a notar una pressió que encara no està rebent prou resposta política.
Així ho adverteix l’informe europeu del Lancet Countdown 2026, publicat a The Lancet Public Health el 21 d’abril de 2026. El document, elaborat per 65 científics de 46 institucions, situa Europa davant d’una emergència sanitària vinculada directament a l’escalfament global. I dins d’aquest mapa, Espanya apareix com un dels punts més exposats del continent.
L’informe és clar: «el marge de maniobra per prendre mesures significatives centrades en la salut s’està reduint a mesura que s’intensifiquen els impactes del canvi climàtic». És a dir, el problema no només creix, sinó que el temps per reaccionar s’escurça.
Una Europa més calenta i més vulnerable
L’estiu del 2024 va ser el més calorós mai registrat a Europa i va deixar una xifra devastadora: 62.775 persones mortes al continent a causa de la calor. Els models més conservadors projecten que aquesta mortalitat podria créixer més d’un 100% de cara al 2050, una pujada que superaria de llarg els possibles beneficis derivats de la reducció de morts per fred.
La calor afecta especialment els col·lectius més fràgils. Els nadons de menys d’un any i les persones de més de 65 anys van acumular el 2024 l’equivalent a 2.300 milions de dies sota temperatures extremes. Això vol dir que milions de persones vulnerables van passar jornades senceres exposades a un risc climàtic que fa només unes dècades era molt menys habitual.
L’informe també alerta que la calor no només mata de manera directa. També limita l’activitat física, agreuja malalties cròniques i dificulta rutines tan bàsiques com caminar. El 2024, els europeus van afrontar un rècord de 182 hores anuals amb risc moderat o alt de malaltia per calor durant activitats quotidianes. A l’Europa occidental, aquestes hores de risc durant l’activitat física moderada han augmentat un 78% respecte als anys noranta.
Mentrestant, els sistemes d’alerta primerenca emeten cada vegada més avisos extrems. Entre el 2015 i el 2024, els dies d’alerta extrema van créixer un 316% al sud d’Europa, un 450% a l’oest, un 198% a l’est i un 238% al nord. La crisi ja no afecta només una zona concreta: s’estén per tot el continent.
Espanya, al centre del problema
La situació d’Espanya és especialment delicada. El país forma part del Mediterrani, una de les regions europees més castigades per l’augment de temperatures, la sequera i l’expansió de vectors de malalties. Segons el Lancet Countdown 2026, les Canàries figuren entre les regions europees amb una disminució estimada més gran d’hores de treball per culpa de les altes temperatures, juntament amb Xipre i la regió de l’Àtica, a Grècia.
La calor ja és, per tant, un problema sanitari, però també econòmic. Al sud d’Europa, el creixement del PIB per capita va ser un 0,99% menor el 2021 per culpa de les anomalies positives de temperatura. L’impacte és gairebé deu vegades superior a la reducció del 0,106% registrada el 2001.
Espanya és també un dels països més estudiats per la ciència climàtica. L’informe assenyala que concentra l’11% dels estudis científics europeus sobre clima i salut, empatada amb Itàlia i només per darrere del Regne Unit, que n’acumula el 20%. Institucions com ISGlobal, a Barcelona, i la Universitat Pompeu Fabra formen part d’aquesta xarxa europea de coneixement.
Però que Espanya sigui molt estudiada no vol dir que estigui prou preparada. El país és alhora laboratori, víctima i advertència del que pot passar a la resta d’Europa si no s’acceleren les mesures de prevenció i adaptació.
Malalties tropicals, pol·len i paparres: el que ja està canviant
Un dels senyals més inquietants és l’avanç de malalties i riscos sanitaris que fins fa poc semblaven llunyans. El virus del Nil Occidental va registrar 1.112 casos a Europa el 2025, per sobre de la mitjana de l’última dècada. El sud d’Europa concentra part del risc perquè el clima afavoreix el mosquit transmissor.
La leishmaniosi visceral, transmesa per la picada d’un mosquit de sorra, ja és endèmica del sud d’Europa, i la idoneïtat climàtica per a la seva expansió continua creixent. L’Espanya mediterrània fa anys que és una zona de vigilància.
El dengue també avança. El risc ha augmentat un 297% a Europa en l’última dècada respecte al 1981. La major part dels brots locals s’han concentrat a França, però la tendència avança cap a la península Ibèrica a mesura que el mosquit Aedes albopictus consolida la seva presència.
Fins i tot la malària, erradicada a Europa fa dècades, torna a aparèixer als escenaris de risc climàtic. La idoneïtat per al Plasmodium falciparum va augmentar un 266% al sud d’Europa entre el 2015 i el 2024. No hi ha avui casos autòctons significatius, però l’informe deixa clar que les condicions que podrien afavorir-ne el retorn estan canviant.
També canvia la temporada d’al·lèrgies. La concentració de pol·len d’olivera està augmentant sobre Turquia i en àrees aïllades del sud d’Espanya, amb temporades que comencen entre una i dues setmanes abans que fa trenta anys. Les paparres Hyalomma, adaptades a la calor seca i vectores de la febre hemorràgica de Crimea-Congo, han allargat la seva temporada d’activitat un 119% al sud d’Europa. Espanya, pel seu clima mediterrani, és terreny natural d’expansió per a aquest paràsit.
La sequera que no es veu prou
La sequera és una altra de les grans emergències silencioses. El 65% de les regions europees ha patit sequeres extremes o excepcionals en l’última dècada, i el 68% ha vist augmentar la durada d’aquests episodis. La península Ibèrica es troba entre les zones més afectades.
Això no només implica menys aigua. També afecta la producció d’aliments i la butxaca de les famílies. Segons l’informe, el 2023 un milió més d’europeus van patir insatisfacció alimentària moderada o greu com a conseqüència directa del clima. Cada dia addicional d’onada de calor augmenta el risc d’inseguretat alimentària en 1,05 punts percentuals. Els més perjudicats són, sempre, els col·lectius amb menys ingressos.
El que no estem veient és que la crisi climàtica ja no és només ambiental. És sanitària, laboral, alimentària, econòmica i social. Afecta la salut, les collites, les hores de feina, les assegurances, els hospitals, les al·lèrgies, els mosquits, les paparres i la capacitat de les famílies per arribar a final de mes.
El que no estem fent
L’informe reconeix alguns avenços. La inversió en energia neta va superar en un 461% la despesa en combustibles fòssils el 2024, les morts per contaminació del sector elèctric van caure un 84% a la Unió Europea des del 2000 i les energies renovables ja cobreixen gairebé la meitat de l’electricitat europea.
Però el ritme és insuficient. Per complir els objectius climàtics del 2030, les renovables gairebé haurien de duplicar la seva quota actual. El transport continua sent el gran forat negre: és l’únic sector que encara emet més que el 1990 i continua dominat en un 95% pels combustibles fòssils.
La contradicció és enorme. Els governs europeus van aprovar 365.000 milions d’euros nets en subvencions als combustibles fòssils el 2023, més de sis vegades els ingressos pel preu del carboni. Alhora, dels 1,397 bilions d’euros en finançament climàtic aprovat per donants europeus entre el 2020 i el 2022, només el 0,07%, uns 97 milions, va anar a l’adaptació del sector sanitari.
Aquesta és una de les alertes més greus de l’informe: els sistemes de salut hauran d’atendre més cops de calor, més malalties infeccioses, més problemes respiratoris i més impactes psicològics del clima i són els que menys recursos reben per preparar-se.
El silenci polític que agreuja l’emergència
La dada més incòmoda del Lancet Countdown 2026 és sobre la política. Tot i l’evidència científica, la connexió entre clima i salut està perdent presència en el debat públic.
Al Parlament Europeu, només 21 dels 4.477 discursos pronunciats el 2024 van mencionar la relació entre canvi climàtic i salut. És una caiguda important respecte al pic de 91 discursos registrat el 2021. Els caps d’Estat i de Govern europeus només van publicar sobre aquesta connexió 36 vegades en tres anys a les seves xarxes socials, el 0,05% de tots els missatges analitzats.
La ciutadania tampoc acaba de connectar les dues crisis. Tot i que la salut és la primera preocupació a Europa des del 2016, només l’1,2% dels europeus identifica alhora la salut i el clima com a prioritats nacionals.
Aquesta és la gran ceguesa que assenyala l’informe: estem vivint una emergència climàtica que ja és una emergència sanitària, però encara es tracta com si fossin problemes separats. The Lancet adverteix que el temps per actuar s’està esgotant. I Espanya, per geografia, clima i vulnerabilitat, és un dels llocs on aquesta advertència ja ha deixat de ser teoria.
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