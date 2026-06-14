THE OTHER CLUB
Lleó XIV, un papa contracultural a Espanya
Albert Sáez
La polarització exigeix crear un permanent estat d’excepció. I d’excitació. Els blocs es cohesionen quan poden advertir d’una amenaça imminent per part del contrari. I si no existeix, la fabriquen artificialment amb un tuit, amb un projecte de llei o amb una pregunta hiperbòlica al Congrés. Aquesta és ara la dinàmica política a Espanya. Durant aquesta setmana, el papa Lleó XIV ha imposat, amb la seva mera presència, una altra dinàmica política. I aquest viatge ha tingut i té tres grans fites: la intervenció davant les Corts espanyoles, la benedicció de la nova torre de Jesús de la Sagrada Família i la visita als campaments d’immigrants de les Canàries en les dues últimes jornades a Espanya. Al Congrés, Prevost va demostrar que es poden defensar les mateixes conviccions buscant l’acord amb els altres, en lloc d’utilitzar-les per marcar una identitat inconfusible. A la Sagrada Família, va recuperar l’esperit olímpic del 92 en una cerimònia que va reunir autoritats de diferent signe polític al voltant de la bellesa, que és un dels valors més universals i més inclusius. I a les Canàries, va recordar una veritat incòmoda: el benestar esdevé malestar quan no és compartit. Contràriament a Joan Pau II i Benet XVI en un sentit i Francesc al contrari, Lleó XIV no parla contra el món sinó que es proposa acompanyar-lo com ha assenyalat agudament Joan Tapia. I ho fa bé.
Antagonista dels homes forts
Una col·lega gens afecta al món de la religió catòlica em comentava dijous: "aquest Papa és molt llest: no permet que ningú s’apropiï d’ell i és la seva pròpia imatge la que no fomenta la polarització". De manera que Lleó XIV és avui el principal antagonista dels homes forts que descriu Harari. No crida, no insulta, no publica tuits acaloradament, no dona lliçons, no cita l’Evangeli com a arma llancívola sinó com a invitació a mirar la vida des d’una altra perspectiva. En l’homilia de la Sagrada Família, va elaborar un missatge d’esperança a partir de la idea del món permanentment inacabat a la construcció del qual es pot contribuir des de perspectives diferents, en èpoques diferents i amb sensibilitats diverses amb el comú horitzó de cultivar la bellesa. Em va recordar aquella expressió tan injuriada després del concili Vaticà II quan cridava els catòlics a llegir els signes dels temps en diàleg amb els homes i les dones de bona voluntat, tant si són creients com si no ho són.
Líder contracultural
Aquesta manera de fer i de dir, com em comentava el meu col·lega, atrau precisament els que no formen part de la seva parròquia. Prevost podríem dir que és avui un líder contracultural, que parla i actua a contracorrent sense importar-li el risc que li signifiqui. De fet ha sigut l’únic que ha proclamat que no té por de Trump. I durant aquests dies a Espanya no ha tingut por d’incomodar el Govern amb l’avortament i l’eutanàsia ni l’oposició amb la immigració i els seus propis bisbes amb la pederàstia. És un orador punyent i educat que sap triar el registre davant de cada públic i davant de cada circumstància. I el que diu cala. He de confessar que en diversos actes públics en què he participat aquesta setmana, per exemple els premis del Diario de Mallorca, oradors de signe molt diferent han citat algunes de les paraules que ha dit Lleó XIV aquests dies a Espanya.
El seu llegat a Espanya
Ens quedaran en la memòria deu dies de juny que seran, probablement, un petit parèntesi, un oasi en l’Espanya agra i polaritzada que ens serveix cada dia el poti-poti madrileny. La contraculturalitat triga a calar encara que tingui altaveus tan potents com Lleó XIV o la Sagrada Família. Però impactes així alimenten el coratge de molts que no gosen replicar el populisme dels homes forts quan s’expressa en la vida quotidiana a través dels que estan fascinats amb la seva manera de fer. Així com molts gosen dir ara el que abans callaven perquè tenen el paraigua de Trump o d’Abascal, d’altres poden trobar ara el coratge per contestar-los sota la capa d’aquest Papa que parla per convèncer, que no respon a la cridòria amb la mateixa moneda, que no vol imposar sinó acompanyar com proposava la Gaudium et spes, "els goigs, esperances, tristeses i angoixes dels éssers humans actuals són compartits pels deixebles de Crist".
Aquest dilluns tornarà desgraciadament la tempesta, però el simple fet d’haver assaborit la calma, i la bellesa de la Sagrada Família, segur que ens fa a tots més resistents a deixar-nos portar per aquesta polarització estèril que només beneficia els que manen o els que els volen substituir. ¡Gràcies, Lleó XIV.
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