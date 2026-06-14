Pregària de l’Àngelus
El Papa agraeix a Espanya i «de manera especial» al rei Felip VI la seva acollida durant el viatge apostòlic
El Papa, a la tripulació del Falcon que el va traslladar a Roma: «Moltes gràcies per haver-nos salvat»
‘Lleó XIV, un papa contracultural a Espanya’, per Albert Sáez
EFE
El Papa ha expressat aquest diumenge la seva gratitud pel viatge apostòlic a Espanya i ha agraït de manera especial al rei Felip VI la seva acollida. «Expresso abans que res la meva gratitud al Senyor pel viatge apostòlic que m’ha concedit fer a Espanya», ha dit durant la pregària de l’Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
El Pontífex ha traslladat el seu reconeixement a diferents destinataris, entre ells «al poble espanyol» per haver-lo rebut «amb molt entusiasme i devoció», i ha remarcat que està «agraït de manera especial a Sa Majestat el Rei», així com «als bisbes, les comunitats que he visitat i tota l’Església que és a Espanya». «¡Que Déu beneeixi sempre Espanya!», ha expressat.
El Papa, juntament amb part de la delegació eclesiàstica, va aterrar a Roma aquest divendres a la nit després de concloure el seu viatge apostòlic a Espanya, a bord d’un avió Falcon que li va oferir el rei Felip VI.
Estava previst que tornés en un avió de la companyia Iberia, però aquest va experimentar problemes tècnics i es va retardar; davant d’això, va baixar de l’aeronau i, posteriorment, el Rei li va cedir el Falcon per al seu viatge de tornada. Mentrestant, la resta dels passatgers del primer vol, principalment membres de la delegació vaticana i periodistes, van tornar en un altre avió posat a la seva disposició per Iberia.
D’altra banda, León XIV ha manifestat la seva proximitat a la població de les Filipines, afectada fa alguns dies per un fort terratrèmol, i ha resat «pels difunts i per les seves famílies, pels ferits i per tots aquells que pateixen a causa d’aquesta calamitat». Abans d’acabar, ha saludat en anglès els membres de la Comissió Internacional de Diàleg entre els Deixebles de Crist i l’Església catòlica.
El Papa també ha recordat les recents beatificacions, entre les quals la dels sacerdots Dioscesanos Laura Dobra i Giovanni Bula, de Moravia, i la de Giovanni Schwierz i vuit companys sacerdots salesians polonesos. «Tots ells van ser beatificats com a màrtirs perquè van ser víctimes de les persecucions dels règims totalitaristes amb motiu de la seva fidelitat a Crist», ha assenyalat.
Així mateix, ha esmentat la beatificació, celebrada ahir a Mato Grosso, Brasil, del sacerdot Nazareno Lanchotti, «màrtir perquè en nom de l’Evangeli defensava els més pobres», i ha demanat que «l’exemple i la intercessió d’aquests valerosos missioners pugui sostenir la missió dels preveres i de tota l’Església».
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