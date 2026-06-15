Álvaro Carmona, científic i divulgador: "‘Las meninas’ retrata la malaltia que va patir Messi"
L’investigador publica ‘Le seré sincero, no pinta bien’ per parlar d’art i ciència
Valentina Raffio
On d’altres veuen un quadro, tu veus un diagnòstic o una lliçó de medicina. ¿D’on surt la idea d’aquest llibre i en quin moment vas començar a fer ‘lectures clíniques’ dels quadres?
Tot va començar durant els meus anys de doctorat a Roma, en una visita al Palazzo Colonna. Va ser llavors quan una companya i jo, els dos metges, vam descobrir La Notte de Ridolfo Ghirlandaio. A l’observar-la tots dos ens vam adonar que al pit de la protagonista li passava alguna cosa. El costat esquerre mostrava asimetria clara, retracció i canvis al mugró. Tots signes compatibles amb un possible càncer de mama. Amb el temps vam veure que aquestes característiques també estaven en obres com La Fornarina, Les Tres Gràcies de Rubens i moltes més. Des d’aleshores he indagat sobre les patologies "fossilitzades» en obres d’art i buscant "diagnòstics» als museus.
Si entressis ara mateix al Prado, ¿quin seria el primer quadro que captaria la teva mirada clínica?
N’hi ha molts. Però potser el primer amb què m’aturaria és La mujer barbuda de José de Ribera, una obra basada en Magdalena Ventura, una dona real que, segons les cròniques, va començar a desenvolupar una intensa virilització després del seu segon part. Va perdre cabells, li va créixer barba, va canviar la seva veu i va adquirir trets masculins. El virrei de Nàpols va quedar tan impressionat pel cas que va encarregar a Ribera el retrat, donant lloc a una pintura de gran força dramàtica en la qual veiem una persona amb barba alletant un nadó. Des del punt de vista mèdic, el quadro convida a plantejar diferents diagnòstics retrospectius relacionats amb un excés d’andrògens, com una síndrome d’ovari poliquístic, un tumor productor d’hormones o una síndrome adrenogenital.
Al llibre estableixes un curiós paral·lelisme entre ‘Las meninas’ i Leo Messi.
Sí. Perquè en aquest quadro està retratada la malaltia que va patir Messi de petit. Es pot veure en la figura de Nicolás Pertusato, el jove que apareix al costat del mastí al quadro. Es tracta d’un adolescent d’uns quinze o setze anys amb una estatura similar a la de la infanta Margarita, que amb prou feines tenia cinc anys. Creiem que podria haver patit un nanisme harmònic causat per un dèficit d’hormona del creixement. Aquest tipus de trastorn redueix l’estatura sense alterar les proporcions corporals. Es diu que Messi també va patir de petit un dèficit d’hormona del creixement, però va ser diagnosticat i tractat a temps amb hormona exògena, cosa que li va permetre arribar a una estatura normal en l’edat adulta.
Els historiadors de l’art veuen en ‘La mort de Marat’ un retrat del sofriment. Però tu hi observes un problema dermatològic.
Marat, un dels grans agitadors de la Revolució Francesa, va ser assassinat per Charlotte Corday, que va accedir al seu domicili amb el pretext de lliurar-li informació i el va apunyalar mentre ell treballava a la banyera. Des del punt de vista mèdic, el fet que tot passés en una banyera no és un detall anecdòtic. Marat tenia una malaltia dermatològica greu amb lesions, pruïja i infeccions secundàries que l’obligaven a passar llargs períodes en aigua calenta com a únic alleujament. L’anàlisi de restes biològiques a la carta de Corday confirma l’existència d’infeccions cutànies. És possible que la necessitat de quedar-se a la banyera va ser el que va fer possible el seu assassinat.
‘Judith decapitant Holofernes’ és una classe d’anatomia.
Exacte. Més enllà de la lectura artística i política, aquest quadro ens permet entendre una lliçó anatòmica important. I és que la decapitació és molt més complexa del que sol mostrar el cine, ja que el coll és una regió altament protegida amb vèrtebres cervicals, musculatura, lligaments, nervis i vasos com les artèries caròtides sotmeses a alta pressió. Seccionar totes aquestes estructures d’un sol cop és anatòmicament difícil.
En el quadro de Goya sobre ‘Sant Francesc de Borja i el moribund impenitent’ se suposa que estem veient un miracle. Però tu dius que és epilèpsia.
Sí. Moltes de les obres que retraten èxtasi diví o episodis de possessió podrien, en realitat, estar retratant casos de crisis epilèptiques. Al llarg de la història, fenòmens com l’epilèpsia van ser explicats com a experiències sobrenaturals. Però si analitzem el contingut de les pintures, en moltes veiem signes compatibles amb crisis com actituds corporals característiques, desviació ocular, salivació ocular, salivació o expressions facials alterades. Fins i tot certes posicions, com el "signe de l’arquer», coincideixen amb patrons neurològics descrits quan s’afecta l’àrea motriu suplementària. I això indica que no estem davant un miracle, sinó una possible crisi epilèptica.
¿A través dels quadros també podem diagnosticar els mals que patien els seus autors?
De vegades sí. Un exemple molt clar és el cas de Claude Monet. La seva sèrie de pintures sobre El pont japonès permet diagnosticar a través de la seva pròpia obra una evolució compatible amb cataractes. Al llarg dels anys, les seves pintures mostren una pèrdua progressiva de tons blaus i un predomini de grocs i ocres, cosa que encaixa amb el groguejament del cristal·lí i la filtració de longituds d’ona blaus típica d’aquesta patologia. Una cosa curiosa és que, després d’operar-se d’un ull, Monet tornen a utilitzar blaus i violetes a la seva paleta. La seva obra funciona gairebé com una història clínica visual de la progressió i tractament de la seva malaltia ocular.
¿Quina lliçó podem treure de ‘L’extracció de la pedra de la bogeria’ de Bosch?
Que no podem continuar buscant explicacions úniques per a problemes complexos. En el passat s’intentava donar una causa tangible a la malaltia mental mitjançant solucions imaginàries com la recerca d’una pedra. El quadro convida a desconfiar dels xarlatans que aposten per donar respostes fàcils populistes i entendre la complexitat com a part inherent dels problemes humans.
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