Benito Miró, cònsol general d’El Salvador a Barcelona: "BCN és diàleg, modernitat i oportunitats"
B. G.
Benito Miró representa El Salvador com cònsol general a Barcelona. També és vicedegà del Comitè Executiu del Cos Consular de Barcelona. La seva responsabilitat és enfortir les relacions institucionals, recolzar la comunitat salvadorenca i promoure inversions, cooperació i oportunitats entre El Salvador i Espanya. També col·labora amb oenagés educatives i socials, i és membre de Barcelona Global.
¿Per què va escollir la ciutat de Barcelona per viure?
Barcelona és una ciutat extraordinària, oberta al món, amb una gran capacitat d’integració internacional i amb una qualitat humana i cultural única. És una ciutat que combina perfectament innovació, tradició, creativitat i projecció global. Com a diplomàtic, Barcelona representa a més un punt estratègic de connexió entre Europa, l’Amèrica Llatina i el Mediterrani.
¿Què diria que significa Barcelona per a vostè?
Barcelona representa diàleg, modernitat i oportunitats. És una ciutat que inspira constantment i on les relacions institucionals, econòmiques i culturals es desenvolupen amb una enorme naturalitat. També representa per a mi una plataforma excepcional per mirar d’enfortir la presència internacional d’El Salvador.
¿Com es pot contribuir des de la diplomàcia a una associació com Barcelona Global?
Per a mi és un orgull formar part de Barcelona Global i contribuir des de la diplomàcia al posicionament internacional de Barcelona com una de les grans capitals globals d’Europa. Vull expressar a més un reconeixement molt especial al president Ramon Agenjo pel seu gran lideratge i visió estratègica, així com a la CEO Mercè Conesa i a tot el seu gran equip per l’extraordinària feina que realitzen projectant Barcelona al món.
¿Què li agradaria que el món conegués sobre El Salvador?
El Salvador viu una etapa enorme de transformació i obertura internacional gràcies al nostre president Bukele. Avui és un país dinàmic, modern i segur, que està generant grans oportunitats d’inversió, turisme, tecnologia i desenvolupament. M’agradaria que el món descobrís també el talent, l’hospitalitat i la capacitat emprenedora del poble salvadorenc.
¿Què valora més de Barcelona?
Valoro especialment la seva dimensió internacional, la seva capacitat d’atraure talent i la seva convivència multicultural. Barcelona compta amb una de les concentracions consulars més grans del món i això demostra la seva enorme rellevància global. És una ciutat on la diplomàcia, l’empresa, la cultura i la innovació conviuen de manera natural.
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