Carmen Cabestany: “El sistema educatiu falla en la detecció del bullying escolar”
La presidenta de l'associació NACE critica que els protocols no són una garantia de protecció cap a la víctima per la manca d'intervenció independent i la tendència dels centres a protegir-se
Sònia Fuentes
En els darrers anys s’ha parlat cada vegada més del bullying a les escoles, un fenomen que abans sovint quedava invisibilitzat però que avui genera una major consciència social. Tot i això, els experts alerten que aquesta sensibilització no sempre es tradueix en una millor gestió dels casos ni en una protecció efectiva de les víctimes. Els protocols, la detecció per part del professorat i la resposta institucional continuen sent en molts casos, insuficients. En aquesta entrevista, Carmen Cabestany, presidenta de l'Asociación No al Acoso Escolar (NACE) analitza si realment s’està avançant en la lluita contra l’assetjament escolar, quines són les principals mancances del sistema educatiu i per què moltes víctimes continuen sense sentir-se escoltades ni protegides.
Es parla molt més de bullying que fa uns anys. Estem millorant realment?
Ara es parla més de bullying i hi ha més protocols que fa anys, però això no significa necessàriament que la situació hagi millorat. Hi ha manca de formació, poca transparència i molts casos que no es reconeixen oficialment.
Un dels temes que més polèmica genera és precisament el protocol d'assetjament escolar. Funciona?
El protocol, tal com està plantejat actualment, no és cap garantia. El principal problema és que no existeix una intervenció realment independent: qui investiga els fets sol ser el propi centre educatiu, amb la qual cosa es converteix en "jutge i part", i això és perillós perquè els col·legis saben que reconèixer un cas d'assetjament pot afectar la seva imatge i generar responsabilitats; per tant, tenen un interès directe a evitar que es reconegui l'existència d'assetjament escolar. Per això ens trobem que molts protocols acaben concloent que no existeix bullying. De fet, hi ha dades publicades en alguns territoris, com el cas de Còrdova, on prop del 95% dels protocols es van tancar amb resultat negatiu. Jo em pregunto: si en l'àmbit de la justícia un jutge no pot ser alhora "jutge i part" ni tenir cap vinculació amb el cas, com és possible que un centre educatiu pugui obrir i gestionar un protocol de recerca quan és evident que pot acabar sent parcial? Des de la meva experiència treballant amb famílies i víctimes, això no és un fet aïllat, sinó una realitat que es repeteix en molts llocs. El problema no és tant que s'obri el protocol, sinó com s'investiga i com es tanca.
Què és el més important a l'hora d'obrir un protocol?
El més important seria implementar-ho amb honestedat, independència i, sobretot, consciència de la importància que el resultat reflecteixi fefaentment la situació real. Però hi ha un pas del protocol que sol determinar el resultat: la fase d'interrogatori als alumnes, als possibles testimonis i també al professorat.
Tinguem en compte que, normalment, no es parla d'assetjament escolar a les escoles. Per tant, si s'interroga als testimonis sense haver realitzat prèviament una tutoria adequada per a explicar-los què és el bullying, en què consisteix un protocol i quina és la importància del paper dels observadors, es perd una part essencial del procés. Cal fer entendre als alumnes que el seu testimoni és clau, que poden ajudar a determinar què és cert i què és fals, i fins i tot que poden contribuir a evitar el patiment d'una persona. Sense aquesta preparació prèvia, el procés de recerca queda incomplet i pot perdre fiabilitat.
En teoria, la Inspecció Educativa hauria d'aportar supervisió externa i vetllar per la transparència del procediment, però en la pràctica el sistema tendeix a protegir-se a si mateix. Les diferents administracions treballen connectades entre si, però tant la Inspecció, com el EAP, com els Serveis Socials... solen atorgar, al centre educatiu, presumpció de veracitat. Això dificulta que les famílies aconsegueixin una avaluació realment independent. Sense un agent extern que investigui, la transparència queda compromesa.
Per què els nens quan en són víctimes solen callar?
Perquè tenen por. No parlen perquè sovint estan amenaçats i temen represàlies, perquè no volen ser etiquetats com a “xivatos”, perquè no volen preocupar les seves famílies o perquè temen que la irrupció dels pares en l'escola sigui contraproduent per a ells.
Hi ha una cosa molt important que cal tenir en compte: Quan un menor decideix explicar una situació així, alguna cosa que ja de per si mateix és molt difícil, necessita sobretot escolta activa i protecció. I alguna cosa que coneixem bé en l'àmbit de la violència de gènere: "Jo sí que et crec". Si el primer que rep és qüestionament o desconfiança, el més probable és que no torni a explicar res més. Quan la persona afectada no se sent protegida o és qüestionada, tendeix a callar.
Existeix la figura del coordinador de benestar. És una solució?
El Coordinador de Benestar és una figura que es va instaurar en 2021, en el marc de la LOPIVI, la Llei orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència. Aquesta figura, en teoria, és l'encarregada d'intervenir en els casos d'assetjament escolar. No obstant això, sovint passa que o bé no té la formació necessària, o bé la formació que rep és impartida per la inspecció educativa. I, segons expliquen docents que han participat en aquestes formacions, en alguns casos se'ls transmet la idea que només un 1% dels casos denunciats com a assetjament escolar ho són realment. Amb aquest plantejament, el punt de partida ja resulta problemàtic, perquè introdueix un biaix inicial en la interpretació dels casos. Per tant, el sistema ja parteix d'una mirada condicionada. D'altra banda, aquest coordinador és un professor del centre, que vol que l'equip directiu li signi els permisos que sol·liciti, li assigni bons grups, bons horaris... Així, no és difícil entendre que, si sap que la direcció no veu amb bons ulls que surtin casos d'assetjament escolar, el coordinador pugui practicar l'"autocensura" per a no veure's en problemes...
I què passa amb la resta del professorat?
El professorat sovint es troba sense formació suficient ni recursos adequats, amb jornades molt exigents perquè, encara que formalment tinguin uns horaris establerts, la realitat és que han de dedicar moltes hores fora de l'aula a preparar classes i gestionar una gran quantitat de tasques administratives, que amb freqüència s'emporten a casa perquè així ho exigeix el sistema. A més, molts docents no reben formació específica per a identificar patrons d'assetjament continuat. Sense formació, el que observen semblen incidents aïllats i no un procés sistemàtic de violència. Per contra, quan existeix formació, apareix aquest “sisè sentit” professional que permet detectar senyals primerencs. A més, tinguem en compte que els infants i joves saben perfectament com organitzar-se perquè el professor no s'assabenti del que passa. L'assetjament gairebé mai passa davant d'un adult.
D'altra banda, en la majoria de centres no hi ha suficient personal de suport. Seria molt convenient que hi hagués monitors per a vigilar els patis, degudament entrenats per a detectar casos de bullying. En cas contrari, s'afegeix una sobrecàrrega als professors, que sovint han d'assumir funcions que no són estrictament docents, com tancar aules o fer tasques pròpies d'altres perfils professionals.
Un dels punts més delicats és el del suïcidi juvenil. Com s’ha d’abordar?
En alguns discursos s'afirma que els casos d'autolesions i suïcidi en nens i adolescents solen estar relacionats principalment amb dues situacions: l'assetjament escolar o possibles situacions d'abús sexual. En qualsevol cas, es tracta d'un fenomen complex i multifactorial, en el qual poden intervenir simultàniament diversos factors personals, familiars i socials.
Segons el testimoni dels propis joves, l'autolesió pot aparèixer com una manera de gestionar el malestar emocional. El dolor físic actuaria com una manera de desplaçar o “emmascarar” el dolor emocional, fent-lo més suportable. Al mateix temps, també pot funcionar com una forma d'autocàstig. Sigui com sigui, no podem permetre que es continuïn matant nens i joves perquè no som capaços d'acompanyar-los i protegir-los degudament. Això és immoral.
S’ha produït també una normalització del discurs?
Existeix una tendència preocupant a relativitzar aquestes situacions. Es tracten com si fossin conflictes menors, quan en realitat estem parlant d'humiliacions reiterades. El problema és que, en alguns casos, aquests discursos es reprodueixen amb naturalitat dins del sistema educatiu, sense ser realment conscients de l'impacte que tenen sobre les famílies. Amb freqüència, aquestes opten per treure a la víctima del centre i, amb això, el que es produeix és una revictimització.
Quin paper tenen les famílies en aquests processos?
Les famílies de les víctimes solen trobar-se en una situació de gran solitud, amb un nivell d'angoixa molt elevat. En alguns casos, han de reorganitzar completament la seva vida per a garantir la seguretat del menor. Això posa de manifest la necessitat d'una resposta institucional més àgil i coordinada. Però què passa amb la família de l'agressor? Gairebé sempre nega els fets, la qual cosa dificulta que el centre educatiu pugui actuar. I les dels observadors? En general, empatia zero. En la majoria dels casos, no volen intervenir; molt menys posicionar-se contra el maltractament.
Es poden prevenir aquestes situacions?
Sí, es podrien prevenir implementant el nostre "Decàleg contra l'assetjament escolar", aprovat per unanimitat en el Parlament de Catalunya en 2020. Malauradament, sis anys després segueix sense aplicar-se. Aquestes deu mesures són de sentit comú: parlar de bullying en els centres educatius per a evitar que continuï sent un tema tabú; incloure'l en tots els documents bàsics dels col·legis; formar adequadament el professorat; informar els pares mitjançant xerrades; incloure l'educació emocional des d'Infantil; tenir un pla de prevenció efectiu; fer campanyes per a visibilitzar el problema; formar a altres sectors socials (sanitat, forces de l'ordre, justícia...) promovent el treball en xarxa; facilitar la supervisió dels protocols; mostrar transparència fent públiques les xifres reals d'assetjament escolar. Si s'implementessin estratègies adequades de prevenció, no hauríem de lamentar tants casos i tant de sofriment. Ja sabem que "és millor prevenir que curar".
Quin missatge final deixaria?
Jo diria que el patiment d'un nen no pot relativitzar-se perquè és una crueltat. Pensem que un menor víctima d'assetjament escolar experimenta, de manera reiterada, emocions molt intenses com a por, dolor, ràbia, impotència... Fent una comparació amb l'àmbit laboral: en els casos d'assetjament psicològic, un adult sotmès a assetjament laboral moltes vegades no pot sostenir la situació i acaba sol·licitant una baixa mèdica. En canvi, en el cas dels menors, aquesta possibilitat no existeix. En el nostre sistema educatiu és obligatori que els nens continuïn assistint al centre escolar, sota l'amenaça d'intervenció dels serveis socials en cas d'absentisme. És igual si tenen ideació suïcida. Llavors, és més important el dret a l'educació que el dret a la vida? Aquí ho deixo, al mateix temps que convido a reflexionar sobre aquesta frase: "Una societat que permet el maltractament a la infància no és una societat sana".
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