Catalunya comença a atorgar ajuts exprés de fins a 200 euros a les persones que esperen veure reconeguda definitivament la seva dependència
La consellera de Drets Socials ha anunciat que les primeres d’aquestes prestacions arribaran a partir de la setmana que ve
El Govern aprova el desplegament del Pla Cura: noves ajudes i més ràpides per reduir les llistes d’espera de dependència
Catalunya llança un pla per reduir les llistes d’espera de la prestació per dependència
Pau Lizana Manuel
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat aquest dilluns que el Govern entregarà les pròximes dues setmanes la primera tanda d’ajudes d’entre 100 i 200euros per a les persones que ja tenen un grau de dependència reconegut, però que esperen rebre un programa d’atenció individual (PIA), indispensable per accedir a les ajudes públiques. Es tracta del PIA Exprés, una de les mesures que l’Executiu va anunciar en el marc del pla Cura, que busca reduir les llistes d’espera del sistema d’atenció a la dependència fins als 60 dies en quatre anys. Ara com ara, el temps de mitjana d’espera és de 275 dies, tot i que el recorregut burocràtic complet pot allargar-se fins als 397 dies. Així ho recull l’informe sobre l’atenció a la dependència a Catalunya que ha fet públic aquest dilluns el Comitè d’Experts en Innovació i Transformació Social (CETIS). La consellera, de fet, ha aprofitat l’acte de presentació per fer l’anunci.
La mesura anunciada per la consellera va en línia, precisament, amb la qual cosa defensa l’informe d’aquest comitè d’experts, que depèn directament de la mateixa conselleria de Drets Socials. Els acadèmics – és el quart informe que presenten – defensen al document d’una cinquantena de pàgines que, a curt termini, és necessari «reforçar les faltaments de recolzament immediata a les persones que entren en el sistema».
També criden a activar immediatament la «digitalització» dels tràmits per reduir les llistes d’espera. La consellera ha celebrat, de fet, que aquest procés tecnològic hagi anat prenent forma els últims mesos. «Hem passat d’un 6 a un 80% de sol·licituds digitals» per rebre una prestació del sistema de dependència «en uns quants mesos», ha defensat la màxima responsable de Drets Socials. «Un pas tan petit ha escurçat dues setmanes el temps d’espera», ha destacat també Martínez Bravo.
[Hi haurà ampliació]
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